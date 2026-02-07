So. Es ist so weit. Ich bin im totalen Baby-Feed auf Instagram. Kaum watschelt so ein halber Mensch über den Screen und streckt seine Patschhändchen gen Bezugsperson aus, sind meine sentimentalen Schleusen offen. Dazwischen Rezept-Pornos. Franzosen oder Italiener mit dichtem Haarwuchs und dreckigem Grinsen, die das ultimative Bœuf bourguignon oder die echte Carbonara (Schlagobers-Beigabe wird strafrechtlich belangt) zügig zaubern.

Noch schrecke ich vor drolligen Dackel-Clips zurück. Der Dackel scheint ja der neue Mops zu sein. In jedem Fall bin ich voll auf Eskapismus gebürstet. Meine Psyche ist so durcheinandergerüttelt vom täglichen Nachrichtenkonsum, dass ich in einer William-Morris-Tapete wohnen möchte: Vögelchen, pazifistische Schmetterlinge und knospende Rosen, so weit das Auge reicht.

Kürzlich träumte ich von der Trump-Barbie Karoline Leavitt, besser gesagt von ihrem verkniffenen Kussmündchen, das drei Meter breit über mir schwebte und ständig wiederholte: "Miss Piggy, auch dich werden wir noch klein kriegen." Jeff Bezos sitzt mit seiner Botox-Bella in der Dior-Show und hat eben 30.000 Leute entlassen. Kurzum: Ich habe das volle Realitäts-Burnout.