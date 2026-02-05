Von Carsten K. Rath Im Grandhotel an der "Kö", der Königsallee in Düsseldorf, beginnt die ultimative Freiheit bereits mit der Buchung. Das Haus hat sich von starren Check-in-Zeiten verabschiedet. Mein persönlicher Assistent fragt nach meiner Ankunftszeit – ich entscheide, wann ich komme und gehe. Das ist wahrer Luxus.

Rath reist Carsten K. Rath ist Globetrotter von Berufs wegen. Als früherer Grandhotelier und Betreiber des relevantesten Hotelrankings "Die 101 besten Hotels" für Österreich, Schweiz und Deutschland reist er an 300 Tagen im Jahr. Info und Buchbestellung: die-101-besten.com

Der Breidenbacher Hof empfängt seine Gäste in 85 Zimmern und 21 Suiten. Mein Lieblingschampagner steht bei Ankunft bereit, dazu feine Schokolade. Eine handgeschriebene Karte von Hoteldirektor Cyrus Heydarian, dem "101 Icon Hotelier of the Year" 2024, liegt natürlich bei. Ein Bild am Bett zeigt die Burg Lahneck, meine Heimat der Kindheit. Es vermittelt vertraute Gefühle – eine wundervolle Geste.