Rath reist: Der "Breidenbacher Hof" in Düsseldorf
Im Breidenbacher Hof an der Königsallee in Düsseldorf beginnt der wahre Luxus schon bei der Buchung.
Von Carsten K. Rath
Im Grandhotel an der "Kö", der Königsallee in Düsseldorf, beginnt die ultimative Freiheit bereits mit der Buchung. Das Haus hat sich von starren Check-in-Zeiten verabschiedet. Mein persönlicher Assistent fragt nach meiner Ankunftszeit – ich entscheide, wann ich komme und gehe. Das ist wahrer Luxus.
Der Breidenbacher Hof empfängt seine Gäste in 85 Zimmern und 21 Suiten. Mein Lieblingschampagner steht bei Ankunft bereit, dazu feine Schokolade. Eine handgeschriebene Karte von Hoteldirektor Cyrus Heydarian, dem "101 Icon Hotelier of the Year" 2024, liegt natürlich bei. Ein Bild am Bett zeigt die Burg Lahneck, meine Heimat der Kindheit. Es vermittelt vertraute Gefühle – eine wundervolle Geste.
Wohnzimmeratmosphäre
Das Interieur schlägt die Brücke zwischen 200-jähriger Tradition und moderner Technologie. Die Suiten haben diskrete Küchenzeilen und wohlige Wohnzimmeratmosphäre vermitteln der gläserne Wintergarten und der luxuriöse "Living Room". Im "The Duchy" zelebriert Philipp Ferber authentische Brasserie-Kultur mit Fokus auf das Produkt. Klassiker wie Wiener Schnitzel oder Kartoffelsuppe konkurrieren mit luxuriösen Kreationen wie Kaviar Carbonara und Carpaccio von der Gelbschwanzmakrele. Prominente Gäste wie Taylor Swift oder Bruce Springsteen schätzen den Mix aus Tradition und unkonventioneller Moderne. Wahre Klasse kommt halt nie aus der Mode.
