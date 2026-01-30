WM-Helden: Patrick Wimmer im Portrait

Steckbrief Position: Flügel

Flügel Jahrgang: 2001

2001 Aktueller Verein: Wolfsburg

Wolfsburg Größe: 1,82 m

1,82 m Wimmer im Nationalteam: 28 Spiele, 1 Tor, 17 Siege, 5 Unentschieden, 6 Niederlagen

Der Ministrant Der junge Patrick war einst Ministrant in der Pfarre Reidling. Als Pfarrer Clemens Maier (damals 81) sein letztes Ministrantenlager abhielt, schaute Wolfsburg-Legionär Wimmer vorbei.

Keine Erinnerung Die WM ist sein Kindheitstraum. An Österreichs letzte Teilnahme 1998 kann er sich nicht erinnern, da er noch nicht geboren war.

Von Gaflenz in die Welt Raimund Harreither machte die Austria auf das Talent von Gaflenz aufmerksam. Die Veilchen wurden zum Sprungbrett in die Deutsche Bundesliga.

Werbung für Hunde Wimmer stellte sich auch schon einmal als Testimonial für Firmen zur Verfügung. Gratis mit Videos. Fürs "Streunerparadies" wurden gemeinsam mit dem Teamkicker Spenden gesammelt, um traumatisierten Streunerhunden zu helfen.

Viele Erinnerungen Den letzten Schritt vor dem Profivertrag machte Wimmer im Ausbildungszentrum Fußball Wirtschaft Waidhofen (kurz AFW). Als Profi lud er die sportliche Leitung dann nach Bielefeld ein.