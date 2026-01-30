WM-Helden: Patrick Wimmer im Portrait
In Tulln geboren, fußballerisch bei Gaflenz empfohlen, bei der Austria entwickelt und in der Deutschen Bundesliga groß geworden. Und demnächst bei der WM. Den vierten Teil des Gewinnspielcodes finden Sie am Ende des Artikels
Steckbrief
- Position: Flügel
- Jahrgang: 2001
- Aktueller Verein: Wolfsburg
- Größe: 1,82 m
- Wimmer im Nationalteam: 28 Spiele, 1 Tor, 17 Siege, 5 Unentschieden, 6 Niederlagen
Der Ministrant
Der junge Patrick war einst Ministrant in der Pfarre Reidling. Als Pfarrer Clemens Maier (damals 81) sein letztes Ministrantenlager abhielt, schaute Wolfsburg-Legionär Wimmer vorbei.
Keine Erinnerung
Die WM ist sein Kindheitstraum. An Österreichs letzte Teilnahme 1998 kann er sich nicht erinnern, da er noch nicht geboren war.
Von Gaflenz in die Welt
Raimund Harreither machte die Austria auf das Talent von Gaflenz aufmerksam. Die Veilchen wurden zum Sprungbrett in die Deutsche Bundesliga.
Werbung für Hunde
Wimmer stellte sich auch schon einmal als Testimonial für Firmen zur Verfügung. Gratis mit Videos. Fürs "Streunerparadies" wurden gemeinsam mit dem Teamkicker Spenden gesammelt, um traumatisierten Streunerhunden zu helfen.
Viele Erinnerungen
Den letzten Schritt vor dem Profivertrag machte Wimmer im Ausbildungszentrum Fußball Wirtschaft Waidhofen (kurz AFW). Als Profi lud er die sportliche Leitung dann nach Bielefeld ein.
