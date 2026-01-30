Fußballer Patrick Wimmer
WM-Helden: Patrick Wimmer im Portrait

In Tulln geboren, fußballerisch bei Gaflenz empfohlen, bei der Austria entwickelt und in der Deutschen Bundesliga groß geworden. Und demnächst bei der WM. Den vierten Teil des Gewinnspielcodes finden Sie am Ende des Artikels

von Alexander Strecha

30.01.26

Steckbrief

  • Position: Flügel
  • Jahrgang: 2001
  • Aktueller Verein: Wolfsburg
  • Größe: 1,82 m
  • Wimmer im Nationalteam: 28 Spiele, 1 Tor, 17 Siege, 5 Unentschieden, 6 Niederlagen

Der Ministrant

Der junge Patrick war einst Ministrant in der Pfarre Reidling. Als Pfarrer Clemens Maier (damals 81) sein letztes Ministrantenlager abhielt, schaute Wolfsburg-Legionär Wimmer vorbei.

Keine Erinnerung

Die WM ist sein Kindheitstraum. An Österreichs letzte Teilnahme 1998 kann er sich nicht erinnern, da er noch nicht geboren war.

Von Gaflenz in die Welt

Raimund Harreither machte die Austria auf das Talent von Gaflenz aufmerksam. Die Veilchen wurden zum Sprungbrett in die Deutsche Bundesliga.

Werbung für Hunde

Wimmer stellte sich auch schon einmal als Testimonial für Firmen zur Verfügung. Gratis mit Videos. Fürs "Streunerparadies" wurden gemeinsam mit dem Teamkicker Spenden gesammelt, um traumatisierten Streunerhunden zu helfen.

Viele Erinnerungen

Den letzten Schritt vor dem Profivertrag machte Wimmer im Ausbildungszentrum Fußball Wirtschaft Waidhofen (kurz AFW). Als Profi lud er die sportliche Leitung dann nach Bielefeld ein.

Teil 4/20 des Gewinnspielcodes:

8

 

Die Erklärung des Gewinnspiels und weitere Details finden Sie hier

