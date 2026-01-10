WM-Helden: Marko Arnautović im Portrait

Steckbrief Position : Sturm

: Sturm Jahrgang : 1989

: 1989 Aktueller Verein : Roter Stern Belgrad

: Roter Stern Belgrad Größe : 1,92 m

: 1,92 m Marko im Nationalteam: 130 Spiele, 47 Tore, 63 Siege, 28 Unentschieden, 39 Niederlagen

Wurzeln Der Sohn eines Serben und einer Österreicherin wuchs in einer 50-Quadratmeter-Wohnung in Floridsdorf auf. Er begann mit Bruder Daniel beim Floridsdorfer AC, wo sein Vater die Kantine betrieben hat.

Rekordmann Er ist Rekordspieler Österreichs mit 130 Einsätzen und Rekordtorschütze mit 47 Treffern.

Der Geläuterte Arnautović ist Zeit seiner Karriere als temperamentvoll bekannt. Für Eklats sorgt der 37-Jährige aber schon lange nicht mehr. Marko ist verheiratet mit Sarah und Vater von Emilia (13) und Alicia (10). Im ÖFB-Team ist er als Führungsspieler beliebt.

Eigene Getränkemarke Arnautović hat seine eigene Marke für Spirituosen namens „Arnautovic Premium Spirits“, unter der er Gin, Wodka und Rum vertreibt.

Dolmetscher Laut eigenen Angaben spricht Österreichs Rekord-Teamspieler nicht nur fließend Deutsch und Serbisch, sondern auch Englisch, Italienisch, Portugiesisch, Türkisch und Holländisch.

