WM-Helden: Marcel Sabitzer im Portrait
Der Familienvater hat den Fußball in die Wiege gelegt bekommen, ist mit einem Model verheiratet und hält einen österreichischen Rekord.
Steckbrief
- Position: Mittelfeld
- Jahrgang: 1994
- Aktueller Verein: Dortmund
- Größe: 1,78 m
- Im Nationalteam: 95 Spiele, 23 Tore, 49 Siege, 17 Unentschieden, 29 Niederlagen
Familienvater
Sabitzer ist seit 2025 mit dem deutsch-ukrainischen Model Katja Kühne (40) verheiratet. Sie ist aus der TV-Show "The Bachelor" bekannt. Das Paar hat eine gemeinsame Tochter.
Der Leise
Sabitzer gibt nur ungern Interviews und tritt in der Öffentlichkeit sehr reserviert auf. Team-intern spricht er aber gerne Klartext.
Fußball-Familie
Marcels Vater Herfried war Fußballer und hat es als Stürmer bis ins Nationalteam geschafft. Als Marcel 1994 in Wels geboren wurde, spielte der Papa beim LASK.
Bald Rekordmann
Seit 2016 hat Österreich an drei Europameisterschaften teilgenommen. Als einziger Spieler hat Sabitzer dabei in jeder einzelnen der elf Partien gespielt. Elf Spiele bei Endrunden haben auch Krankl, Prohaska, Koncilia, Pezzey und Obermayer geschafft. Sabitzer hat aber noch Zeit.
Die schwerste Niederlage
2024 schaffte es Sabitzer mit Borussia Dortmund bis ins Finale der Champions League. Dort setzte es gegen Real Madrid eine 0:2-Niederlage. Real-Star Alaba tröstete seinen Freund noch auf dem Rasen.
