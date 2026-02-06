WM-Helden: Marcel Sabitzer im Portrait

Steckbrief Position: Mittelfeld

Mittelfeld Jahrgang: 1994

1994 Aktueller Verein: Dortmund

Dortmund Größe: 1,78 m

1,78 m Im Nationalteam: 95 Spiele, 23 Tore, 49 Siege, 17 Unentschieden, 29 Niederlagen

Familienvater Sabitzer ist seit 2025 mit dem deutsch-ukrainischen Model Katja Kühne (40) verheiratet. Sie ist aus der TV-Show "The Bachelor" bekannt. Das Paar hat eine gemeinsame Tochter.

Der Leise Sabitzer gibt nur ungern Interviews und tritt in der Öffentlichkeit sehr reserviert auf. Team-intern spricht er aber gerne Klartext.

Fußball-Familie Marcels Vater Herfried war Fußballer und hat es als Stürmer bis ins Nationalteam geschafft. Als Marcel 1994 in Wels geboren wurde, spielte der Papa beim LASK.

Bald Rekordmann Seit 2016 hat Österreich an drei Europameisterschaften teilgenommen. Als einziger Spieler hat Sabitzer dabei in jeder einzelnen der elf Partien gespielt. Elf Spiele bei Endrunden haben auch Krankl, Prohaska, Koncilia, Pezzey und Obermayer geschafft. Sabitzer hat aber noch Zeit.

Die schwerste Niederlage 2024 schaffte es Sabitzer mit Borussia Dortmund bis ins Finale der Champions League. Dort setzte es gegen Real Madrid eine 0:2-Niederlage. Real-Star Alaba tröstete seinen Freund noch auf dem Rasen.