WM-Helden: Leopold Querfeld im Portrait
Der 22-jährige Ex-Rapidler setzte sich bei Union Berlin in der Deutschen Bundesliga durch. Der Spross einer bekannten Wiener Familie ist mental stark. Den dritten Teil des Gewinnspielcodes finden Sie am Ende des Artikels
Steckbrief
- Position: Verteidiger
- Jahrgang: 2003
- Aktueller Verein: Union Berlin
- Größe: 1,90 m
- Querfeld im Nationalteam: 5 Spiele, 0 Tore, 166 Einsatz-Minuten
26 Minuten ...
... spielte Querfeld bei der EURO 2024. Gegen die Niederlande wurde er im 3. Gruppenspiel im Finish eingewechselt, sah in der 90. Minute die Gelbe Karte.
Kaffeehaus
Die Querfelds sind eine Gastronomie-Dynastie. Vater Berndt Querfeld betreibt in Wien u. a. das Café Landtmann, das Café Mozart und das Café Museum.
Bruder
Ferdinand ist Geschäftsführer des Bootshauses an der Alten Donau.
Elfmeterschreck
Beim Spiel von Union Berlin gegen die Bayern erzielte er zwei Elfmeter-Tore. Für Querfeld waren es die ersten Elfer seiner Profi-Karriere, zudem war es noch nie einem Spieler gelungen, gegen Bayern-Tormann Manuel Neuer zwei Elfer zu verwandeln.
Glaubensstark
Querfeld ist sehr gläubig, er liest täglich einen ausgewählten Psalm aus der Bibel.
