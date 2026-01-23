Leopold Querfeld
Zeitgeist

WM-Helden: Leopold Querfeld im Portrait

Der 22-jährige Ex-Rapidler setzte sich bei Union Berlin in der Deutschen Bundesliga durch. Der Spross einer bekannten Wiener Familie ist mental stark. Den dritten Teil des Gewinnspielcodes finden Sie am Ende des Artikels

Alexander Strecha

von Alexander Strecha

23.01.26

Steckbrief

  • Position: Verteidiger
  • Jahrgang: 2003
  • Aktueller Verein: Union Berlin
  • Größe: 1,90 m
  • Querfeld im Nationalteam: 5 Spiele, 0 Tore, 166 Einsatz-Minuten

26 Minuten ... 

... spielte Querfeld bei der EURO 2024. Gegen die Niederlande wurde er im 3. Gruppenspiel im Finish eingewechselt, sah in der 90. Minute die Gelbe Karte.

Kaffeehaus

Die Querfelds sind eine Gastronomie-Dynastie. Vater Berndt Querfeld betreibt in Wien u. a. das Café Landtmann, das Café Mozart und das Café Museum.

Bruder

Ferdinand ist Geschäftsführer des Bootshauses an der Alten Donau.

Elfmeterschreck

Beim Spiel von Union Berlin gegen die Bayern erzielte er zwei Elfmeter-Tore. Für Querfeld waren es die ersten Elfer seiner Profi-Karriere, zudem war es noch nie einem Spieler gelungen, gegen Bayern-Tormann Manuel Neuer zwei Elfer zu verwandeln.

Glaubensstark

Querfeld ist sehr gläubig, er liest täglich einen ausgewählten Psalm aus der Bibel.

Teil 3/20 des Gewinnspielcodes:

7

 

Die Erklärung des Gewinnspiels und weitere Details finden Sie hier

Mehr zum Thema

WM Gewinnspiel
(kurier.at)  |  Stand:
Alexander Strecha

Über Alexander Strecha

Von 1994 bis 2006 bei der Wiener Zeitung tätig, davon sieben Jahre als Ressortleiter im Sport. Danach erfolgte der Wechsel zu "Österreich", wo ich ebenfalls für Fußball zuständig war. Noch vor der EURO 2008 abgeworben vom KURIER. Das Hauptaugenmerk im Fußball liegt bei mir auf Austria Wien und dem Nationalteam.

Mehr von Alexander

Kommentare