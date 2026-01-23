WM-Helden: Leopold Querfeld im Portrait

Steckbrief Position: Verteidiger

Verteidiger Jahrgang: 2003

2003 Aktueller Verein: Union Berlin

Union Berlin Größe: 1,90 m

1,90 m Querfeld im Nationalteam: 5 Spiele, 0 Tore, 166 Einsatz-Minuten

26 Minuten ... ... spielte Querfeld bei der EURO 2024. Gegen die Niederlande wurde er im 3. Gruppenspiel im Finish eingewechselt, sah in der 90. Minute die Gelbe Karte.

Kaffeehaus Die Querfelds sind eine Gastronomie-Dynastie. Vater Berndt Querfeld betreibt in Wien u. a. das Café Landtmann, das Café Mozart und das Café Museum.

Bruder Ferdinand ist Geschäftsführer des Bootshauses an der Alten Donau.

Elfmeterschreck Beim Spiel von Union Berlin gegen die Bayern erzielte er zwei Elfmeter-Tore. Für Querfeld waren es die ersten Elfer seiner Profi-Karriere, zudem war es noch nie einem Spieler gelungen, gegen Bayern-Tormann Manuel Neuer zwei Elfer zu verwandeln.

Glaubensstark Querfeld ist sehr gläubig, er liest täglich einen ausgewählten Psalm aus der Bibel.