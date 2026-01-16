WM-Helden: Alexander Schlager im Portrait
Der demnächst 30-Jährige wird bei der WM in den USA Österreichs Tor hüten. Was man über den Salzburger wissen sollte.
Steckbrief
- Position: Tormann
- Jahrgang: 1996
- Aktueller Verein: Red Bull Salzburg
- Größe: 1,84 m
- Alex im Nationalteam: 24 Spiele, 24 Gegentore, 15 Siege, 4 Unentschieden, 9 Niederlagen
Haare statt Glatze
Bei Alex Schlager setzte der Haarausfall schon früh ein. Mit Mitte 20 hatte der Goalie eine Glatze, im Dezember 2023 entschied er sich für eine Haartransplantation.
Spitzname
In Fußball-Kreisen wird Schlager nie Alex, sondern immer "Gassi" gerufen. Hintergrund: Er hieß früher Gastberger.
Spätberufen
Österreichs Nummer eins wurde erst mit 15 Jahren Tormann. Bis dahin war Schlager Feldspieler. "Ich war mir nicht sicher, was ich will." Heute weiß er es.
Die bitterste Stunde
Sein Teamdebüt feierte er 2019 unter Franco Foda. Zur Nummer eins wurde er bei Ralf Rangnick – und wäre es auch bei der EM 2024 gewesen. Durch eine Knieverletzung wurde es statt des Karrierehighlights die Zuschauer-rolle. "Da brach eine Welt zusammen."
Keine Brüder
Beide blond, beide aus Salzburgs Akademie, eineinhalb Jahre Altersunterschied, aber nein: Alex und Nationalteam-Kollege Xaver Schlager sind nicht miteinander verwandt. Einen Bruder hat der Tormann aber.
