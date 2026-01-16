Tormann Alexander Schlager
WM-Helden: Alexander Schlager im Portrait

Der demnächst 30-Jährige wird bei der WM in den USA Österreichs Tor hüten. Was man über den Salzburger wissen sollte. Den ersten Teil des Gewinnspielcodes finden Sie am Ende des Artikels

von Nadja Lenglinger

16.01.26

Steckbrief

  • Position: Tormann
  • Jahrgang: 1996
  • Aktueller Verein: Red Bull Salzburg
  • Größe: 1,84 m
  • Alex im Nationalteam: 24 Spiele, 24 Gegentore, 15 Siege, 4 Unentschieden, 9 Niederlagen

Haare statt Glatze

Bei Alex Schlager setzte der Haarausfall schon früh ein. Mit Mitte 20 hatte der Goalie eine Glatze, im Dezember 2023 entschied er sich für eine Haartransplantation.

Spitzname

In Fußball-Kreisen wird Schlager nie Alex, sondern immer "Gassi" gerufen. Hintergrund: Er hieß früher Gastberger.

Spätberufen

Österreichs Nummer eins wurde erst mit 15 Jahren Tormann. Bis dahin war Schlager Feldspieler. "Ich war mir nicht sicher, was ich will." Heute weiß er es.

Die bitterste Stunde

Sein Teamdebüt feierte er 2019 unter Franco Foda. Zur Nummer eins wurde er bei Ralf Rangnick – und wäre es auch bei der EM 2024  gewesen. Durch eine Knieverletzung wurde es statt des Karrierehighlights die  Zuschauer-rolle. "Da brach eine Welt zusammen."

Keine Brüder

Beide blond, beide aus Salzburgs Akademie, eineinhalb Jahre Altersunterschied, aber nein: Alex und Nationalteam-Kollege Xaver Schlager sind nicht miteinander verwandt. Einen Bruder hat der Tormann aber.

Teil 2/20 des Gewinnspielcodes:

%

 

