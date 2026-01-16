WM-Helden: Alexander Schlager im Portrait

Steckbrief Position : Tormann

Größe : 1,84 m
Alex im Nationalteam: 24 Spiele, 24 Gegentore, 15 Siege, 4 Unentschieden, 9 Niederlagen

Haare statt Glatze Bei Alex Schlager setzte der Haarausfall schon früh ein. Mit Mitte 20 hatte der Goalie eine Glatze, im Dezember 2023 entschied er sich für eine Haartransplantation.

Spitzname In Fußball-Kreisen wird Schlager nie Alex, sondern immer "Gassi" gerufen. Hintergrund: Er hieß früher Gastberger.

Spätberufen Österreichs Nummer eins wurde erst mit 15 Jahren Tormann. Bis dahin war Schlager Feldspieler. "Ich war mir nicht sicher, was ich will." Heute weiß er es.

Die bitterste Stunde Sein Teamdebüt feierte er 2019 unter Franco Foda. Zur Nummer eins wurde er bei Ralf Rangnick – und wäre es auch bei der EM 2024 gewesen. Durch eine Knieverletzung wurde es statt des Karrierehighlights die Zuschauer-rolle. "Da brach eine Welt zusammen."

Keine Brüder Beide blond, beide aus Salzburgs Akademie, eineinhalb Jahre Altersunterschied, aber nein: Alex und Nationalteam-Kollege Xaver Schlager sind nicht miteinander verwandt. Einen Bruder hat der Tormann aber.