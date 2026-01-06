Jedes Jahr veröffentlicht Vornamenexperte Knud Bielefeld seinen persönlichen „Vornamen des Jahres“ – dieses Mal fiel seine Wahl auf den Mädchennamen „Ophelia“.

„Nicht, weil Ophelia besonders häufig wäre. Nicht, weil der Name gerade statistisch durch die Decke geht. Nicht, weil es mein persönlicher Lieblingsname ist. Sondern weil ich 2025 so viele Anfragen zu Ophelia bekommen habe wie noch nie zu einem einzelnen Vornamen“, begründete er die Entscheidung auf seinen Social-Media-Profilen.

Ophelia leitet sich vom griechischen Wort ophelos ab und bedeutet „Hilfe“, „Beistand“ oder „Nutzen“. Die Figur Ophelia ist eine tragische Protagonistin in Shakespeares „Hamlet“, die durch ihre unglückliche Liebesbeziehung und ihren tragischen Tod bekannt ist.

So richtig berühmt – vor allem in der jungen Generation – wurde Ophelia im Herbst durch den Song „The Fate of Ophelia“, den Pop-Ikone Taylor Swift auf ihrem aktuellen Album „The Life of a Showgirl“ veröffentlichte.

In Österreich gibt es seit einigen Jahren einen leichten Anstieg des Namens, 2024 kamen 22 Ophelias zur Welt. Auch in Deutschland ist Ophelia seit 15 Jahren im Aufwärtstrend – im vergangenen Jahr wurden 200 geboren. Darunter sicher einige „Swifties“ in spe.