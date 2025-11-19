Eifersucht und Hype: "Schloss am Wörthersee"-Star erinnert sich

Alle Menschen sind Freunde, der Himmel ist selbstverständlich tiefblau, es riecht nach Sommer, und Rosen blüh’n im Sommerwind. So will es schon die Titelmelodie, und so wollte es RTL. Vor 35 Jahren lief die erste Folge von „Ein Schloss am Wörthersee“: Herz und Schmerz, Komödie und Krimi, alles vor einer traumhaft idyllischen Postkartenkulisse. Die Welt, sie war so heil, wie sie nur sein kann. Roy Black, gerade noch ein Schlagerstar mit Alkoholproblem auf halbem Weg nach unten, verhalf das zum großen Comeback. Beim Publikum war die Serie 1990 ein Bombenerfolg. Und zwar auf der ganzen Welt. Die drei Staffeln wurden in mehr als 40 Länder verkauft, sogar nach China. Heute gilt „Ein Schloss am Wörthersee“ als Fernsehjuwel aus dem leichten Fach (zu streamen über die ARD-Mediathek), zwar aus heutiger Sicht so nicht mehr möglich, aber wahrscheinlich gerade deswegen Kult.

Die Überbleibsel aus den Lümmel-, Pauker- und Schlagerfilmen aus den Sechziger- und Siebzigern feierten ein Revival als Serie. Mit Roy Black als König. Oder besser gesagt: Direktor. Als charmanter Hotelerbe Leonhard Berger („Nennen Sie mich Lennie“) übernimmt er die Luxusherberge, will frischen Wind in den Laden bringen und hat Businessintrigen ebenso zu bewältigen wie Romanzen, Flirts und Eifersucht.

Biedermann: "Durfte erwachsen werden" Eine, die damals in der ersten Reihe stand, war Julia Biedermann. Als Zimmermädchen Ida, die zur Verlobten von Lennie Berger avanciert, war sie eine Hauptheldin im „Schloss am Wörthersee“. Ob sie anfangs gedacht hätte, dass die Serie so ein großer Erfolg wird? „Nein“, verrät sie im Interview mit der . „Aber das ist ja das Schöne am Leben: Man bekommt den Erfolg immer dann, wenn man nicht damit rechnet.“ Die heute 58-Jährige war schon früh ein Star. Im Alter von vier Jahren wurde sie für die „Sesamstraße“ entdeckt, im Serienklassiker „Ich heirate eine Familie“, aus den Achtzigern mit Peter Weck wurde sie als rebellische Teenager-Tochter Tanja berühmt. Später verschlug es sie ins Dschungelcamp, dazwischen liegen ein Umzug nach Amerika, eine geschiedene Ehe, zwei Söhne und die Rückkehr nach Berlin.

Julia Biedermann, Zimmermädchen, Verlobte, Serienstar: „Wer kann schon sagen, dort eine Serie zu drehen, wo andere Menschen Urlaub machen? ©imago images/Horst Galuschka/Horst Galuschka via www.imago-images.de

„Die Dreharbeiten im Sommer 1990 waren sicher ein Highlight in meinem Leben“, denkt sie sich zurück. „Wer kann schon sagen, dort eine Serie zu drehen, wo andere Menschen Urlaub machen? Es war eine himmlische Zeit. Und für meine Karriere bedeutete es, dass meine Teenager-Rolle aus ,Ich heirate meine Familie’ erwachsen werden durfte im Kostüm von Zimmermädchen Ida.“

Was dahinter steckt, dass alte Serienerfolge wie „Kommissar Rex“ (neue Folgen im Werden) oder „Schloss am Wörthersee“ immer noch höchst beliebt sind? „Nostalgie und Glücksgefühle, wenn man sich an heitere Zeiten erinnert“, so Biedermann. „Gerade in diesen momentan brutalen Zeiten mag man sich eine kleine Auszeit nehmen.“ Umso besser, wenn die mit Seeblick aufwartet.

Heile Welt am Wörthersee: Das Comeback machte Roy Black wieder zum Star, bis zu seinem plötzlichen Tod ©Franz Neumayr/picturedesk.com

Fans hinter Gattern Heute mag der Hype um die Serie nicht mehr allen präsent sein, doch damals spielten sich irre Szenen ab. „Der Erfolg war gigantisch“, erinnerte sich der Ex-RTL-Chef Helmut Thoma einmal in einer Doku über die Lisa Film. Die Produktionsgesellschaft von Karl Spiehs hatte schon die Wörthersee-Filme gemacht, verrissene wie vielgesehene Streifen wie „Die tollen Tanten schlagen zu“ mit Rudi Carrell. „Wir haben keine Absichten, damit den Grimme-Preis zu bekommen“, erklärte Thoma damals zum Serienstart. Musste er auch nicht. Schon die erste Folge trumpfte mit sechs Millionen Zusehern auf. Für den Tourismus ein Turbomotor. Vollbesetzte Busse mit deutschen Gästen pilgerten fortan nach Velden, bei den Dreharbeiten waren bis zu 800 Schaulustige vor Ort. „Der völlig überlastete Aufnahmeleiter Carsten versuchte die Massen an weiblichen Fans von Roy Black mit einem Mix aus seinem sächsischen Dialekt und österreichischem Charme immer wieder hinter die Absperrung zu manövrieren“, erinnert sich Julia Biedermann. Fans verfolgten Black von Drehs bis nach Hause.

Pierre Brice und Uschi Glas: Nachfolger von Roy Black ©imago images/Mary Evans/Rights Managed via www.imago-images.de