Schauspielerin Katharina Klar: Dieses Buch hat sie „umgehauen“

Zwei Einsame, die der Zufall zueinander führt. Erst mit Bandagen, schüchtern, in einem Apartment. Dann im weißen Abendkleid, Ausgehanzug, am Tanzparkett. Ein autistischer Geowissenschaftler und eine blessierte Broadway-Tänzerin wachsen in „Die Tanzstunde“ – zu sehen in den Kammerspielen der Josefstadt – über sich hinaus. Berührend ist das, romantisch und witzig. „Es macht Spaß, zu spielen, wie diese so unterschiedlich einsamen Menschen zueinander finden“, erzählt Katharina Klar. Im Publikum wird gelacht wie geweint, das freut sie – ebenso wie die einhellig begeisterten Kritiken.

Ihr Wohnzimmer wird von einem riesigen Bücherregal dominiert. Eigentlich besteht es aus zwei Bibliotheken, die zusammengelegt wurden: ihrer und der ihres Mannes. „Bis wir zu diesem Schritt bereit waren, waren wir schon zwei Jahre verheiratet“, verrät Klar lachend und fügt mit Augenzwinkern hinzu: „Denn das ist wirklich verbindlich.“ Viele Bücher waren doppelt – ein gutes Zeichen.

Begeistert derzeit in "Die Tanzstunde": Katharina Klar ©kurier/Tobias Steinmaurer

Diese Buch hat sie "einfach umgehauen" Einen fixen Platz hat Siri Hustvedt, eine von Klars Lieblingsautorinnen. Ihr Essay „Die Illusion der Gewissheit“ hat sie nachhaltig beeindruckt. Er balanciert zwischen Philosophie und Neurowissenschaft und handelt von der Trennung von Körper und Geist (ein Konstrukt) und „wie menschliches Denken im Fühlen und im Körper verankert ist“.

An „Blutbuch“ von Kim de l’Horizon (Deutscher Buchpreis) hatte Klar ohnehin hohe Erwartungen, „aber dann hat es mich einfach umgehauen“. Die erzählende Hauptfigur identifiziert sich weder als Mann noch als Frau. „Es geht um Herkunft, Gewordenheit, Geschlechteridentität. Sprachlich großartig.“

Schauspielerin Klar: Siri Hustvedt ist eine ihrer Lieblingsautorinnen ©kurier/Tobias Steinmaurer