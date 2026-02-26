5 Schritte zur prächtigen Orchidee: Floristin verrät den Wurzel-Trick

„Die meisten denken bei Orchideen nur an die Phalaenopsis, die Schmetterlingsorchidee“, weiß Floristin Andrea Mühlwisch von Flower Company. Sie verkauft in Wien-Wieden zwar auch Naturorchideen, die finden aber nur bei Liebhabern Anklang.

Meistverkaufte Blütenpflanze Mitteleuropas: die Schmetterlingsorchidee (Phalaenopsis). ©Getty Images/Santje09/istockphoto.com

1. Worauf man schon beim Kauf achten muss Schmetterlingsorchideen hingegen blühen bei guter Pflege öfter und länger als Naturarten. Immer vorausgesetzt, man weiß mit ihnen umzugehen und kauft Qualitätsware. Mühlwisch rät, beim Kauf zu schauen, wie viele Wurzeln die Pflanze hat. „Bei guter Qualität ist der Topf voll mit Wurzeln. Sind nur zwei, drei Wurzerln drin, haben sie von Anfang an eine geringe Überlebenschance.“

2. Der richtige Standort Die Pflanzen brauchen einen sehr hellen Standort, ohne direkte Sonne. „Sie gehören aufs Fensterbrett, denn selbst wenn der Couchtisch nur zwei Meter vom Fenster wegsteht, reicht das nicht.“ Scheint die Sonne jedoch mehr als eine Stunde lang direkt durchs Fenster, sollte man die Orchideen mit einem Vorhang oder einer gekippten Jalousie schützen.

Internationale Orchideenschau Hirschstetten Vom 25.2–1.3.2026 werden in den Blumengärten Hirschstetten auf rund 2.000 Quadratmetern werden 5.000 Orchideenarten internationaler Händler gezeigt und verkauft. Zu sehen sind heimische Nachzüchtungen und internationale Raritäten. Öffnungszeiten

Mittwoch bis Sonntag 9 bis 18 Uhr. Eintritt: 8 Euro, Senioren 7 Euro, für Kinder bis 14 Eintritt frei. Mehr Infos gibt's hier

3. Richtig wässern Dass Phalaenopsis einmal in der Woche gegossen gehören, wie oft empfohlen, sei falsch. Der Unterschied beim Wasserbedarf ist je nach Jahreszeit enorm. Der Wurzel-Trick Mühlwisch hat jedoch einen einfachen Trick: Die Orchidee wird meist in durchsichtigen Töpfen verkauft. Man hebt sie aus dem Übertopf und schaut die Wurzeln an. „Sind sie grün? Dann sind sie feucht. Sind sie ganz hell und gräulich-weiß? Dann ist die Pflanze trocken und der Zeitpunkt zum Wässern da.“