Nina Hartmann: "Situationship? Gar nicht so schlecht"

Gute Stimmung ist nicht nur eine Frage der Umstände. Sondern auch der inneren Einstellung. Das ist das Motto von Nina Hartmann und ihrem neuen Kabarett „Good Weibrations“. Von Tirol bis Australien sucht sie positive Schwingungen. Premiere: am 28.10. im Casanova Wien. Am 21.9. tritt sie damit bei KURIER freizeit.live auf. Sie suchen Good Weibrations. Bleiben Sie nach dem Dating-Wahnsinn voriger Programme lieber unter Frauen? Nein, ich suche auch bei den Herren der Schöpfung nach Good Vibrations. Ich bin ein Fan des positiven Denkens, bei so vielen Bad News in der Welt muss man sich das Positive vor Augen führen. Das findet man eher in kleinen Dingen im Alltag.

Zum Beispiel? Wenn man einen schlechten Tag hat, reicht schon ein netter Moment mit der Kassiererin beim Billa. Ein Kind, das einen in der U-Bahn anlacht oder ein Typ, der mir zuzwinkert.

Nina Hartmann: "Es muss ja nicht immer gleich die große Liebe sein" ©luis casanova

Wie unterschiedlich viben Männer und Frauen? Sehr unterschiedlich, zum Glück! Mir gefallen maskuline Vibes. Fürs Einheitliche bin ich weniger. Im neuen Programm geht es auch um neue Beziehungsformen wie die Situationship, also eine unverbindliche Beziehung in der Grauzone zwischen Freundschaft und Partnerschaft. Ich finde das Modell gar nicht so schlecht. Es muss ja nicht immer gleich die große Liebe sein. Wenn es passt für den Moment, warum nicht? Man muss nur aufpassen, von der Situationship nicht auf die Friendzone degradiert zu werden.

Früher war ich die Jüngste im Hostel, heute bin ich da unter 18-Jährigen.

Auch über Ihre Reisen berichten Sie. Was haben Sie Spannendes erlebt? Ich war zwei Monate in Australien. Leider genau zu der Zeit, als der Zyklon Alfred übers Land gezogen ist, der erste seit Jahrzehnten. Schon einmal war ich mit einem Wirbelsturm konfrontiert, in Thailand, ich scheine das anzuziehen. Kein Wunder, dass keiner mehr mit mir auf Urlaub fahren will. Wird immer ein bisschen windig.