Nina Hartmann sucht Good Weibrations bei der Kurier freizeit.live

Sie gilt als die „lustigste Tirolerin seit Hansi Hinterseer“. Auf der Bühne mit Kabaretts wie „Endlich Hausfrau“, im Kino mit der selbstgeschriebenen Tinder-Groteske "Match Me If You Can", oder mit der Serie „Fairy Fails“, in der sie höchst witzig diverse Dating-Phänomene aufs Korn nimmt. Jetzt setzt Nina Hartmann auf „Good Weibrations“, so der Name ihres neuen Programms, das am 28.10. im Casanova Wien Premiere feiern wird.

Doch zuvor tritt die Kabarettistin damit bei der KURIER freizeit.live auf. Am Sonntag, den 21.9. um 12:30 Uhr, gibt sie beim Event in der Wiener Hofburg eine exklusive Kostprobe – mit absurden Geschichten von ihren Reisen von Austria bis Australien und Erzählungen ihres unstillbaren Erlebnishungers.

Neues Programm, exklusiv vorab bei freizeit.live: Nina Hartmann und "Good Weibrations" ©luis casanova

Situationship und Friendshipzone Und das erwartet das Publikum in „Good Weibrations“: In einer Welt voller Krisen, Zukunftssorgen und Einzelzimmerzuschlägen erkundet Nina Hartmann die Welt auf der Suche nach positiven Vibes – vom veganen Speckknödelretreat in Tirol bis zum Känguru-Boxing-Bootcamp in Australien. Selbst in die gefährlichste Sackgasse der Menschheitsgeschichte traut sie sich – die Friendshipzone. Und sie stellt sich den wichtigen Fragen des Lebens: Ist Situationship wirklich ein Schiff, mit dem man den Hafen der Ehe ansteuert? Ist wahres Glück genauso überschätzt wie Dubai-Schokolade? „Ich verspreche, das neue Programm sorgt für jede Menge Lacher und ein gutes Gefühl“, schwärmt Hartmann. Gute Stimmung ist für sie eine Frage der Perspektive.

Elegante Atmosphäre: Die KURIER freizeit.live findet in der Wiener Hofburg statt

©Hofburg Vienna