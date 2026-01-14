Neuer Favorit für die Rolle als James Bond

So viele Mannsbilder, jeder für sich ein Prachtkerl. Doch nur einer darf James Bond sein. Jetzt gibt es einen neuen Favoriten. Gestatten, Callum Turner: stahlblaue Augen, Siegerblick, 1,87 Meter groß – ein harter Typ, wie Craig es war. Bekannt ist er aus der „Phantastische Tierwesen“-Filmreihe, einer Vorgeschichte zu „Harry Potter“, privat ist er mit Popstar Dua Lipa verlobt. Bond-Regisseur Denis Villeneuve soll von Turner hingerissen sein, will der Hollywood-Kenner Jeff Sneider wissen, auch die Wettquoten stehen gut für ihn.

Callum Turner ©Illustration: Sora

Was für die neue Nr. 1 spricht: Die raue Maskulinität passt in die Nachfolge von Daniel Craig. Zudem ist er bekannt, aber noch kein Star und mit 35 Jahren im besten Alter. Er startete erst als Model durch, dann bei „Phantastische Tierwesen“.

Harris Dickinson ©Illustration: Sora

Erst Lennon, dann Bond? Als Favorit löst er Aaron Taylor-Johnson ab, der aber weiter gut im Rennen liegt. Neben Theo James („The Gentlemen“) oder Jack Lowden („Dunkirk“) gilt das auch für Harris Dickinson. Ein junges, frisches Gesicht, wie das Amazon-Studio es sich wünscht, zudem ein guter Schauspieler – maskulin, aber auch mit einer zarten Seite. Sexy & schüchtern also - wie etwa im Erotikthriller „Babygirl“, wo er den Dominator von Nicole Kidman gab; in „The Iron Claw“ überzeugte er neben Zac Efron. Privat ist der 29-Jährige eher ein zurückhaltender Typ. Spielt im neuen Beatles-Film bald John Lennon.

Jack O'Connell ©Illustration: Sora