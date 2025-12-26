Die beiden Gesichter von "Weihnachtsfilmen": Einerseits märchenhafte Filme für die ganze Familie, musikalisch wie "Wonka" mit "Everybody's Traumprinz" Timothée Chalamet, oder fantastisch abenteuerlich wie "Drachenzähmen leicht gemacht" mit "Leonidas" Gerard Butler. Oder aber: Filme für Menschen, die es lieben, sich zu fürchten, wie etwa mit "The Strangers", das einem tatsächlich das Blut in den Adern gefrieren lässt. Nicolas Cage in "Sympathy for the Devil" kann es übrigens auch recht gut, muss man sagen. Dazwischen liegen "Familien-Horror"-Streifen wie "Stranger Things" oder "Death of a Unicorn" mit Jenna Ortega. Und nein, der Mann auf dem Foto oben ist nicht schon der Weihnachtsmann, der mit dem netten Adam Sandler plauscht, sondern Talkshow-Legende David Letterman. Auf dessen sechste Staffel von "My Next Guest..." man sich durchaus freuen darf.

„Stranger Things Volume Two“ Aktuell abrufbar, Netflix, Horror, zweite Hälfte der finalen Staffel, 4 Folgen: Alles geht einmal vorbei. Der zweite Teil der allerletzten Staffel ist veröffentlicht und Hawkins steht vor dem endgültigen Showdown. Popkulturelles Ereignis, das man nicht ignorieren darf.

„Human Specimens“ Aktuell abrufbar, Amazon Prime, Thriller, Miniserie, 5 Folgen: Düsterer High-Concept-Thriller aus Japan. Zwischen Gesellschaftskritik, psychologischem Horror und Spannung. Für alle, die internationale Serien abseits des Mainstreams suchen.

„Death of a Unicorn“ Aktuell abrufbar, Sky/WOW, Fantasy, Komödie, Spielfilm, 107 Min.: Vater und Tochter fahren versehentlich ein Einhorn an – und alles eskaliert. Schwarzer Humor, absurde Ideen, starke Besetzung. Dark-Fantasy-Komödie mit Paul Rudd & Jenna Ortega.

„Drachenzähmen leicht gemacht“ Aktuell abrufbar, Sky/WOW, Familienfilm, 125 Min.: Bestens gelungene Realverfilmung des beliebten Animationsklassikers, mit Superstar Gerard „Leonidas“ Butler. Großes Abenteuer für die ganze Familie. Ein klassischer Weihnachtsfilm im besten Sinn.

„My next guest ...“ Aktuell abrufbar, Netflix, Talkshow, Staffel 6: Auch wenn der legendäre David Letterman sich vom linearen Fernsehen zurückgezogen hat – im Streaming können wir uns weiter über seine intelligenten, witzigen und oft überraschend persönlichen Gespräche freuen.

"Sympathy for the Devil" Aktuell abrufbar, Sky/Wow, Psycho-Thriller, Spielfilm, 90 Min.: Nicolas Cage als unberechenbare Naturgewalt. Ein nervöser Road-Movie-Thriller mit klaustrophobischer Spannung. Hier ist der Oscarpreisträger in absoluter Hochform – mehr braucht man kaum.

"The Strangers: Chapter 1" Aktuell abrufbar, Amazon Prime, Horror, Spielfilm, 91 Min.: Reboot des Kult-Horrorstoffs: Fremde, Masken, totale Bedrohung. Reduziert, brutal, nervenaufreibend. Und Horrorfilme zu den Festtagen sind ja auch schon beinahe Tradition ...

"I Dol I" Aktuell abrufbar, Netflix, RomCom/Mystery, Staffel 1, 6 Folgen: Serie rund um Idole, Öffentlichkeit und Identität. Superstar Choi Soo-young als Rechtsanwältin und zentrale Figur einer jungen Generation. Zeitgeistig, stylisch, international relevant.

"The Lowdown" Aktuell abrufbar, Disney+, Krimikomödie, Staffel 1, 8 Folgen: Ein Verbrechen, viele Missverständnisse – und Ethan Hawke mittendrin. Locker, dialogstark, mit trockenem Humor. Perfekt für den entspannten Serienabend nach dem Festessen.

"Cleaner" Aktuell abrufbar, Amazon Prime, Action-Thriller, Spielfilm, 97 Min.: Daisy Ridley als kompromisslose Einzelkämpferin in einem schnörkellosen Actionthriller. Handgemacht, hart, ohne Superhelden-Ballast. Ideal für alle, die zu Weihnachten lieber Adrenalin als Lametta wollen. Mit Clive Owen.

"Made in Korea" Aktuell abrufbar, Disney+, History/Politthriller, Staffel 1, 6 Folgen: Politik, Macht und nationale Identität im Korea der 1970er-Jahre. Groß erzählt zwischen Militär und frühem K-Pop, sorgfältig produziert, hochaktuell im Subtext. Ein Prestige-Serienstart zu Weihnachten.