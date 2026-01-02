Die große Kate Winslet nicht nur als Schauspielerin, sondern auch als Regisseurin. Neue Mystery von Halan Coben. Ein packendes Crime-Drama aus Argentinien und wirklich witzige Büro-Panscherl aus Spanien. Zum Glück sind die Jänner-Abende und Nächte noch endlos lang - so kann man die vielen TV-Highlights richtig genießen. Und ja, Dokus, Dokus und Dokus gibt's natürlich auch noch!

„Suche mich nicht!“ Aktuell abrufbar, Netflix, Mystery, Miniserie, 6 Folgen: Das Verschwinden einer Person bringt ein ganzes Umfeld aus dem Gleichgewicht. Klassischer Spannungskrimi von Harlan Coben mit psychologischem Fokus. U.a. mit James Nesbitt.

„Ghosts“ Aktuell abrufbar, Amazon Prime, Comedy, Staffel 4, 10 Folgen: Die klassische Wohlfühl-Comedy geht weiter: Ein Haus voller Geister aus verschiedenen Epochen kommentiert das Leben der Lebenden. Leicht, charmant, extrem binge-tauglich.

„John Elway – Die Doku“ Aktuell abrufbar, Netflix, Doku, Film, 93 Min.: Porträt der NFL-Legende zwischen sportlichem Mythos und persönlicher Geschichte. Als perfekte Einstimmung auf den bevorstehenden Super-Bowl-Clash der Titanen – nicht nur für Fans.

„Love from 9 to 5“ Aktuell abrufbar, RomCom/Dramedy, Staffel 1, 8 Folgen: Romantische Arbeitswelt-Serie aus Spanien. Liebe, Macht und Karriere im Büroalltag. Modern, dialoggetrieben, witzig – und klar auf internationales Publikum ausgerichtet.

„Ricky Gervais: Mortality“ Aktuell abrufbar, Netflix, Comedy, Stand-up-Special, ca. 70 Min.: Gervais nimmt sich Tod, Altern und Sinnfragen vor. Kompromisslos, wie immer extrem provokant – aber diesmal auch überraschend persönlich. Humor mit maximaler Reibungsfläche, der polarisiert – und Erfolg hat.

"The Great Flood" Aktuell abrufbar, Netflix, Sci-Fi/Action/ Drama, Spielfilm, 108 Min.: Der dystopische Film aus Südkorea spielt am „vielleicht letzten Tag der Erde“. Eine globale Flutkatastrophe überschwemmt weite Teile des Planeten, eine KI-Forscherin und ihr Sohn versuchen zu überleben.

"Red Road" Aktuell abrufbar, Netflix, Crime, Staffel 1, 6 Folgen: Eine Ermittlerin stößt in einer von Native-American-Communities geprägten Region auf verdrängte Verbrechen. Düsterer Crime mit politischem und historischem Unterton. Mit Jason Momoa.

"King of Collectibles" Aktuell abrufbar, Netflix, Reality, Staffel 1, 8 Folgen: Quasi „Bares für Rares“ auf Jet-Set-Luxus-Level: Einblicke in den milliardenschweren Markt für Sammlerstücke – von Sportmemorabilia bis Popkultur-Ikonen. Kapitalismus trifft Nostalgie.

"El Tiempo de las Moscas" Aktuell abrufbar, Netflix, Crime, Staffel 1, 8 Folgen: Argentinische Serie über Gewalt, Schuld und soziale Abhängigkeiten. Zwei aus dem Gefängnis entlassene Frauen versuchen ihre Vergangenheit abzuschütteln. Atmosphärisch dicht, düster und bewusst langsam erzählt.

"Goodbye June" Aktuell abrufbar, Netflix, Drama, Spielfilm, 114 Min.: Nach einem Todesfall treffen alte Konflikte auf neue Wahrheiten. Die Angehörigen müssen zusammenfinden. Stark besetztes, klassisch erzähltes Prestige-Drama. Neben Helen Mirren brillieren Kate Winslet und Toni Collette.

"Cashero" Aktuell abrufbar, Netflix, Drama/Superhelden, Miniserie, 5 Folgen: Trotz Superhelden ein stimmiges Drama über Geld, Loyalität und moralische Grenzüberschreitungen aus Südkorea. Kompakt erzählt, schnörkellos – und abgeschlossen, worüber man sich heute schon freut.