Nach dem eher durchwachsenen "Drachenhaus" ist die Frage dieser Woche: Kann A Knight of the Seven Kingdoms and glanzvolle Game-of-Thrones-Tage anschließen? Wirklich freuen darf man sich aber auf jeden Fall auf die "Mutter der Drachen, Khaleesi des Großen Grasmeeres, Sturmtochter und Königin der Andalen, der Rhoynar und der Ersten Menschen" Emilia Clarke, die zwar nicht im Game-of-Thrones-Spin-off zu sehen sein wird, aber dafür in der spannenden Geheimdienst-Thriller-Serie Ponies, die noch dazu mit super Retro-Charme glänzt.

„Ponies“ Aktuell abrufbar, Sky/WOW, Thriller, Staffel 1, 6 Folgen: Zwei CIA-Sekretärinnen geraten im Kalten Krieg zwischen die Fronten der Politik. Unsichtbare Frauen-Arbeit, weibliche Intelligenz – und tödliche Geheimnisse mit Emilia Clarke.

„Hijack“ Aktuell abrufbar, Apple TV+, Thriller, Staffel 1, 6 Folgen: Nach dem Flugzeug folgt die nächste Extremsituation: Eine gekaperte Berliner U-Bahn. Echtzeit-Thriller mit hohem Puls, moralischen Dilemmata und einem überragend präsenten Idris Elba.

„The Rip“ Aktuell abrufbar, Netflix, Crime, Spielfilm, 120 Min.: Ein abgebrühtes Polizeiteam stößt bei einem Einsatz auf Bargeld in Millionenhöhe – und auf die Frage, ob Loyalität mehr wert ist als Moral. Gier und Schuld mit Matt Damon und Ben Affleck.

„Industry“ Aktuell abrufbar, HBO, Sky/WOW, Staffel 4, 8 Folgen: Die jungen Banker von

Pierpoint sind älter, skrupelloser – und verletzlicher denn je. Eine Serie über Geld, Status und Selbstbetrug, die den Finanzkapitalismus so kalt seziert wie kaum eine andere.

„A Knight of the Seven Kingdoms“ Ab 19.1., HBO, Fantasy, Staffel 1, 6 Folgen: Hundert Jahre vor „Game of Thrones“: Der ehrbare Ritter Duncan der Große zieht mit seinem jungen Knappen „Egg“ durch Westeros. Weniger Drachen, mehr Herz – und eine klassische Abenteuergeschichte im GoT-Universum.