Dystopischer Horror und True Crime als Weihnachtsprogramm? Warum nicht, Horrorfilme sind mittlerweile ja schon beinahe richtig Tradition an den Feiertagen - und True Crime hat sich während der letzten Jahre zu einem echten Publikumsliebling gemausert. Laut Statistik vor allem bei weiblichen Zuschauern, ein Fakt, den wir vielleicht einmal genauer beleuchten sollten. Jedenfalls: Mit „28 Years Later“ kommt Danny Boyles hochgelobte „Zombie“-Serie - beinahe - zu einem Abschluss, während „Mord in Monaco“ den Tod eines Multimilliardärs in der monegassischen Hauptstadt untersucht. Für charmantere Ferienunterhaltung sorgt „Emily in Paris“, die es nach Italien verschlagen hat, während uns „Fall“ nervenaufreibende Spannung beschert. Fast wie die Zeit vor der Bescherung also.

„Parthenope“ Aktuell abrufbar, Drama, Amazon Prime, Spielfilm, 136 Min.: Regie-Großmeister Paolo Sorrentinos umstrittenes Werk über eine moderne Sirene, die schließlich ihrer Bestimmung entkommt und sich emanzipiert. Mit Celeste Dalla Porta, Gary Oldman u.v.a.

„Emily in Paris“ Aktuell abrufbar, Netflix, Dramedy, Staffel 5, 10 Folgen: In der vergangenen Staffel hat es Darling Emily nach Rom verschlagen. Wie wird es ihr in Bella Italia ergehen? Die erste Vespafahrt à la Audrey Hepburn hat sie schon hinter sich – Gefühle und Verwicklungen sind garantiert.

„Mord in Monaco“ Aktuell abrufbar, Netflix, True Crime, Doku, 100 Min.: 1999 stirbt der Multimilliardär Edmond Safra in seinem Penthouse in Monte Carlo in einem gelegten Feuer. Wer waren die Drahtzieher dahinter, war Safra an Geldwäsche beteiligt?

„Fall“ Aktuell abrufbar, Netflix, Action/Survival, Spielfilm, 107 Min.: Nervenaufreibendes Drama um zwei Freundinnen, die auf einen 610 Meter hohen Sendeturm klettern. Die Leitern des rostigen Teils kollabieren – gefangen auf der Plattform an der Spitze.