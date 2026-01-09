Auf diese neuen Serien und Filme darf man sich freuen
Die spannendsten neuen Serien und Staffeln dieser Woche.
Ein Wiedersehen mit Dr. House, die coole Tessa Thompson ("Westworld") in einem Thriller der Exktraklasse, Wohlfühl-RomCom, nordisches Noir mit Spannungsgarantie, spanische Machos und der großartige Stephen Graham ("Adolescence") in sprichwörtlicher Hochform. Die Woche kann kommen!
„Tehran“
Aktuell abrufbar, Apple TV+, Spionage-Thriller, Staffel 3, 8 Folgen: Eine Mossad-Agentin operiert undercover im Iran. Spannender, realistischer Thriller, Suspense auf höchstem Niveau. Mit Hugh Laurie (Dr. House) neu im Team.
„Land der Sünde“
Aktuell abrufbar, Netflix, Nordic Noir, Staffel 1, 5 Folgen: In einer schwedischen Kleinstadt kommen alte Verbrechen an die Oberfläche. Düsteres Milieu, langsamer Spannungsaufbau, moralische Grauzonen – skandinavischer Krimi in Reinform.
„People We Meet on Vacation“
Aktuell abrufbar, Netflix, RomCom, Spielfilm, 110 Min.: Zwei langjährige Freunde verbringen über Jahre hinweg gemeinsame Urlaube – und umgehen konsequent die Frage, was sie einander wirklich bedeuten. Nach dem Bestseller von Emily Henry.
„His and Hers“
Aktuell abrufbar, Netflix, Psychothriller, Miniserie, 6 Folgen: Ein Mordfall wird aus zwei Perspektiven erzählt – seiner und ihrer. Wahrheit, Erinnerung und Schuld beginnen sich zu verschieben, je näher man der Auflösung kommt. Mit Tessa Thompson (Westworld).
„Machos Alfa/Alpha Males“
Aktuell abrufbar, Netflix, Comedy, Staffel 4, 10 Folgen: Das spanische Erfolgsrezept geht weiter. Vier Männer mittleren Alters stolpern wieder durch Feminismus, moderne Beziehungen und ihre eigenen gekränkten Egos. Schnelle Dialoge, pointierte Beobachtungen, überraschend gut.
"A Thousand Blows"
Aktuell abrufbar, Disney+, History Drama, Staffel 2, 6 Folgen: London im späten 19. Jahrhundert: Illegale Boxkämpfe, Klassenkampf und organisierte Kriminalität. Raue Serie über Macht, Männlichkeit und Überleben. Mit dem großartigen Stephen Graham (Adolescence).
