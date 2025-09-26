Watchlist: Best of Streaming TV

Realer Horror, der einem in die Magengrube fährt, die große Jessica Chastein in einem nervenaufreibenden Thriller, gelungene deutsche Comedy - und ein deutliches Zeichen aus dem Streaming-Boom-Land Indien. Für gute Unterhaltung ist gesorgt.

"The Savant" Seit 26.8., Apple TV+, Thriller, Mini-Serie, 8 Folgen

Die immer wunderbare Jessica Chastain als Undercover-Ermittlerin, die Hassgruppen im Netz infiltriert, um extremistische Gewalt im Inland zu verhindern, bevor sie eskaliert. An ihrer Seite: Nnamdi Asomugha.

"The New Force" Premiere 3.10, Netflix, Period Drama, Staffel 1

Stockholm 1958. Die ersten weiblichen Polizistinnen treten ihren Dienst in einem traditionell durch und durch männlich dominierten Umfeld an. Spannend, realistisch. Mit Josefine Asplund.

"Monster: The Ed Gein Story" Premiere 3.10, Netflix, True Crime, Staffel 3 der Anthologie

Publikumsliebling und „Sons of Anarchy“-Star Charlie Hunnam auf den dunkelschwarzen Spuren des Serienmörders Ed Gein. Beklemmend gespielt – nichts für schwache Nerven.

"RIV4LRIES" Premiere am 1.10., Netflix, Coming-of-Age, Staffel 1

Teenagermilieu in Italien: Rivalisierende Cliquen, soziale Spannungen, erste Liebe, Identitätsfindung im Schulkontext. Und das alles in der Toskana vor der grandiosen Kulisse Pisas. Mit Andrea Arru, Francesca della Ragione u. a.

"Dudes" Premiere 2.10., Netflix, Comedy, Staffel 1

Deutsche Serie über vier Jungs, die mit der „neu definierten Maskulinität" nicht so ganz zurecht kommen. Aber: Sie versuchen's zumindest, was nicht unwitzig ist. Mit Tom Beck, Serkan Kaya u. a.