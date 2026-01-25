Pedro Pascal und der ebenso großartige wie chronisch unterschätzte Ben Mendelsohn bringen uns in einem lässigen Action-Movie zurück in die tiefen 1980er (Freaky Tales), eine True Crime Doku widmet sich den "übersehenen" Serienmördern der jüngeren Vergangenheit, und die Schweden machen, was sie können wie kaum jemand sonst - nämlich "Noir" (Vaka). Und ja, "Smurf" is back! Endlich gibt's ein Wiedersehen mit Ellen Barkin und ihren bösen Jungs in der Serie Animal Kingdom!

„Freaky Tales“ Sky/WOW, Action/Komödie, Spielfilm, 107 Min.: 1987: In verknüpften Storylines kämpfen ein NBA‑Star, eine korrupte Polizistin, ein Rap‑Duo und Punks gegen Neonazis und ihre eigenen Dämonen. Mit Pedro Pascal, Ben Mendelsohn

„Vaka“ Amazon Prime, Thriller, Staffel 1, 6 Folgen: Mysteriöse Schlaflosigkeit in Stockholm, unterschiedliche Menschen kämpfen ums Überleben. Schwedischer Noir‑Thriller mit hoher atmosphärischer Dichte – typisch nordisch dunkel, charaktergetrieben.

„Animal Kingdom“ Ab 3.2., Netflix, Crime/Familiendrama, 6 Staffeln: Endlich ist die gefährlichste Familie Kaliforniens um Großmutter „Smurf“ (Ellen Barkin) wieder auf einem großen Streamingdienst zu sehen. Action, Intrigen, Mord, Verfolgungsjagden – alles, was ein Familienleben spannend macht.

„The Wrecking Crew“ Amazon Prime, Action/Komödie, Spielfilm, 122 Min.: Zwei Brüder (Momoa & Bautista) müssen sich nach dem rätselhaften Tod ihres Vaters wieder zusammenraufen. Gefährliche Geheimnisse, Humor und ordentlich Action in tropischer Kulisse.

„Unknown Serial Killers of America“ Sky/WOW, Doku/True Crime, Miniserie, 6 Folgen: Dauerbrenner True‑Crime. Diese ‑Dokuserie blickt auf reale, weniger bekannte Serienkiller in den USA – Ermittlungsarbeit, forensische Spurensuche und Interviews mit Ermittlern stehen im Mittelpunkt, abseits von Dahmer & Co.