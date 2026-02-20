Jede Menge Starpower fürs Wohnzimmer: Pedro Pascal, Jacob Elordi, Dakota Johnson, Jennifer Garner, Chiwetel Ejiofor und einige andere Kapazunder besuchen uns auf der Couch. Und Autor Jack Thorne („Adolescence“) nimmt uns mit auf eine tropische Insel, die wirklich paradiesisch wirkt. Allerdings nicht lange. Eine Gruppe wohlerzogener englischer Schuljungs verwandelt sie in eine echte Hölle. Genau, "Lord of the Flies" kommt als vierteilige Miniserie ins Streaming. Spannend.

„Bring her back“ Netflix, Mystery/Horror, Spielfilm, 104 Min.: Die Geschwister Andy und Piper finden ihren Vater Phil tot in der Dusche und werden bei einer Pflegemutter untergebracht. Die zeigt bald ein merkwürdiges Interesse an der blinden Piper ...

„The Night Agent“ Netflix, Action/Thriller, Staffel 3, 10 Folgen: FBI-Agent Peter Sutherland wird erneut in ein Netz aus Verschwörungen gezogen, bei dem jede Entscheidung Leben kosten kann. Spannung, Intrigen und überraschende Wendungen mit Gabriel Basso.

„On Swift Horses“ Sky/WOW, Drama, Spielfilm, 120 Min.: Heimliche Sehnsüchte, Glücksspiel und gesellschaftliche Konventionen prägen das Leben junger Menschen in den 1950ern. Dreiecks-Lovestory mit Jacob Elordi und Daisy Edgar-Jones (Gesang der Flusskrebse).

„Lord of the Flies“ Ab 24.2., Sky/WOW, Miniserie, 4 Folgen: Autor und Producer Jack Thorne („Adolescence“) bringt William Goldings Klassiker als Serie ins TV. Wohlerzogene britische Jungs landen nach einem Flugzeugabsturz allein auf einer tropischen Insel. Kann gut gehen. Oder auch nicht.

„Materialists“ Ab 23.2., Netflix, RomCom, Spielfilm, 116 Min.: Liebesgeschichte über Beziehungen im Spannungsfeld von Status, Begehren und ökonomischem Denken. Romantik trifft auf Kapitalismuskritik – ohne Zynismus, aber mit Schärfe. Mit D

"Beschütze sie" Apple TV+, Thriller, Staffel 2, 8 Folgen: Jennifer Garner kehrt zurück – weil Laura Dave eine Fortsetzung ihres Erfolgsromans geschrieben hat. Garner versucht, ihren verschwundenen Mann Owen (Nikolaj Coster-Waldau) zu vergessen. Doch der steht plötzlich wieder vor der Tür.

"Murder in Glitterball City" HBO, True-Crime-Doku, Miniserie, 2 Folgen: Ein herrschaftliches Haus, acht Schlafzimmer, sieben Badezimmer, knapp 800 Quadratmeter Wohnfläche – und ein düsteres Geheimnis. Von den Emmy-Preisträgern Fenton Bailey und Randy Barbato.

"Rob Peace" Netflix, Drama, Spielfilm, 120 Min.: Die wahre Geschichte eines hochbegabten jungen Mannes zwischen Elite-Uni und krimineller Vergangenheit. Ein Film über Loyalität, Herkunft und die Grenzen des sozialen Aufstiegs. Mit Chiwetel Ejiofor (auch Regie).