Brasilien, Deutschland, Italien, Spanien, Indien - und gleich zwei Mal Streaming-Boomland Türkei: Wer glaubt, die lässigsten Serien und Filme kommen immer noch ausschließlich aus den USA, irrt gewaltig.

„Das Museum der Unschuld“ Netflix, Staffel Drama, Miniserie, 8 Folgen: Serienadaption des Romans von Orhan Pamuk. Eine obsessive Liebesgeschichte im Istanbul der späten 1970er-Jahre, erzählt als Erinnerung, Verlustgeschichte und emotionales Zeitdokument.

„How to Screw it All Up“ HBO, Coming of Age, Staffel 8 Folgen: Eine Schülerin auf einem Roadtrip mit älteren Jugendlichen – eine Reise voll von Spannungen, Geheimnissen und Grenzüberschreitungen. Realistische Härte statt Nostalgie. Spannende neue Serie aus Spanien.

„London Calling“ Ab 19.2., Netflix, Thriller/Comedy, Spielfilm, 110 Min.: "Hitman" Tommy Ward killt in London den Falschen und muss nach L.A. fliehen. Dort spielt er den "Babysitter" für ein verwöhntes Gangstersöhnchen, das er zum Mann erziehen soll. Mit Josh Duhamel.

„Brotherhood: Angstzustand“ Netfllix, Politthriller, Spielfilm, 110 Min.: Ein brasilianischer Thriller über Loyalität, Gewalt und politische Spannungen. Persönliche Entscheidungen geraten in Konflikt mit gesellschaftlichem Druck und eskalierender Unsicherheit. Die „Hood“ gegen korrupte Polizisten.

„56 Tage“ Ab 18.2., Amazon Prime, Psychothriller, Staffel 1, 8 Folgen: Ein junges Paar zieht sich für 56 Tage zurück – zunächst freiwillig, dann aus Zwang. Was als Beziehungsexperiment beginnt, kippt in ein klaustrophobisches Spiel aus Misstrauen, Kontrolle und psychischer Gewalt.

"Banksters" Ab 20.2., HBO, Staffel 1, 8 Folgen: Bank-Azubi Yusuf gerät nach und nach in ein kriminelles Netzwerk innerhalb des Finanzsystems. Lose inspiriert von realen Fällen erzählt die Serie vom moralischen Abstieg, von Gier – und von einem System, das Fehlverhalten belohnt. Deutsches Streaming-Prestigeprojekt.

"Kohrra" Netflix, Crime/Thriller, Staffel 2, 8 Folgen: Nach dem Erfolg der ersten Staffel kehrt die düstere indische Crime-Serie zurück. Im Zentrum stehen wieder Mordermittlungen, die tief in gesellschaftliche Abgründe und familiäre Schuld führen.

"Die achte Familie: Sekizinci Aile" Ab 18.2., Disney, Drama, Staffel 1, 10 Folgen: Eine mächtige Großfamilie gerät ins Wanken, als alte Allianzen brechen und neue Machtansprüche entstehen. Intrigen, Loyalität und Generationskonflikte vor luxuriöser Kulisse. Top-Produktion aus der Türkei.