Klassische Thriller-Kost mit Sophie Turner, ein brutales Gemetzel im Model-Milieu mit erstaunlichem Cast (Rebecca Hall, Isabella Rossellini, Ahston Kutcher, Bella Hadid, Jeremy Pope), charmanter Retro-Flair aus bella Italia. Dazu natürlich Jason Segel und Harrison Ford in einer so intelligenten wie witzigen Serie über einen Psychotherapeuten ("Shrinking") und der neueste Horror-Streich von Zach Cregger ("Weapons")! Sonst noch was? Ach ja, nur mehr sieben Mal schlafen bis Bridgerton!

„Steal“ Amazon Prime, Thriller, Staffel 1, 8 Folgen: Ein perfekt geplanter Raubüberfall, der aus dem Ruder läuft. Spannung, Loyalitätsfragen und moralische Grauzonen – klassischer Heist-Stoff mit Sophie Turner („Game of Thrones“).

„Shrinking“ Ab 28.1., Apple TV+, Comedy/Drama, Staffel 3, 10 Folgen: Ein trauernder Therapeut wirft die professionelle Distanz über Bord und erzielt überraschende Resultate. Emotional, mit Humor. Warm, klug, sehr menschlich. Jason Segel und Harrison Ford.

„The Beauty“ Disney+, Thriller, Staffel 1, 11 Folgen: Mysteriöse Todesfälle erschüttern die Hochglanzwelt der Modeindustrie. Hinter Luxus und Laufsteg lauern dunkle Geheimnisse. Stylisch, düster, überraschend bissig – Schönheit als Machtinstrument. Mit Rebecca Hall, Isabella Rossellini, Ahston Kutcher, Bella Hadid, Jeremy Pope ...

„Weapons“ HBO, Horrorthriller, Spielfilm, 120 Min.: Nach „Barbarian“ ist Zach Cregger endgültig im Horror-Olymp angekommen. Hier verbindet er mehrere scheinbar unabhängige Geschichten zu einem düsteren Puzzle. Und bringt ein Wiedersehen mit unserem Ozark-Darling Julia Garner! Jetzt schon einer der meistdiskutierten Horrorstarts des Jahres.

„Der Fälscher“ Netflix, Period Drama, Spielfilm, 112 Min.: Im Rom der 1970er wird der junge Toni (Pietro Castellitto) unbeabsichtigt zu einem der meistgesuchten Kunstfälscher des Jahrhunderts. Und zu einer Legende. Retro-Charme mit Schnauz und Vokuhila – und der wunderbaren Giulia Michelini.