8 Last-Minute-Kinderbuchtipps für Weihnachten

Bücher fördern Sprache, Vorstellungskraft und Lesekompetenz. Zudem helfen sie, Gefühle und Sichtweisen anderer zu verstehen. Jüngere Kinder bis 5 Jahre profitieren von klaren Bildern und einfachen Texten, während ältere Kinder und Jugendliche gerne Geschichten oder Themen lesen, die sie wirklich interessieren. Mag das Kind Abenteuer, Fantasy, Tiere, Freundschaft- oder Sachthemen, Mystery oder Humor? Bücher, die zu den eigenen Interessen passen, motivieren zum Lesen.

Wichtig ist, dass Bücher dem emotionalen und kognitiven Entwicklungsstand entsprechen, damit sie nicht überfordern. Das gilt auch hinsichtlich der Lesekompetenz – insbesondere für Kinder, die gerade erst Lesen lernen, um Frustration zu vermeiden. Altersempfehlungen sollten beachtet werden. Dann kann ein liebevoll ausgewähltes Buch ein treuer Begleiter werden – auch über die Weihnachtszeit hinaus.