8 Last-Minute-Kinderbuchtipps für Weihnachten
Bücher unter Christbaum schaffen gemeinsame Momente beim Vorlesen und fördern die Lust am Selberlesen. 8 Kinderbücher, die man auch kurzfristig noch besorgen kann.
Bücher fördern Sprache, Vorstellungskraft und Lesekompetenz. Zudem helfen sie, Gefühle und Sichtweisen anderer zu verstehen. Jüngere Kinder bis 5 Jahre profitieren von klaren Bildern und einfachen Texten, während ältere Kinder und Jugendliche gerne Geschichten oder Themen lesen, die sie wirklich interessieren. Mag das Kind Abenteuer, Fantasy, Tiere, Freundschaft- oder Sachthemen, Mystery oder Humor? Bücher, die zu den eigenen Interessen passen, motivieren zum Lesen.
Wichtig ist, dass Bücher dem emotionalen und kognitiven Entwicklungsstand entsprechen, damit sie nicht überfordern. Das gilt auch hinsichtlich der Lesekompetenz – insbesondere für Kinder, die gerade erst Lesen lernen, um Frustration zu vermeiden. Altersempfehlungen sollten beachtet werden. Dann kann ein liebevoll ausgewähltes Buch ein treuer Begleiter werden – auch über die Weihnachtszeit hinaus.
Zilly und Zingaro: Die verrückte Nacht. Von Korky Paul & Valerie Thomas. Hexe Zilly kann nicht einschlafen – findet sie den richtigen Zauberspruch, bevor die Sonne aufgeht? Zum Vorlesen ab 5 Jahren, Beltz, 15 €
Die Schule der magischen Tiere ermittelt: Das Biber-Rätsel. Biber Joschi verschwindet spurlos – und Detektiv Murphy ermittelt. Spannender Mitmach-Kinderkrimi für Leseanfänger ab 6 Jahren. Carlsen, 9,95 €
Die drei ??? Kids: Die Weihnachtsräuber. Die drei ??? Kids ermitteln, als in Rocky Beach plötzlich die Weihnachtsbeleuchtung sabotiert wird. Spannender Mitmach-Krimi mit Rätseln für Kinder ab 7 Jahren. Kosmos, 8,95 €
Petronella Apfelmus: Hexenschuss und Zaubernuss: Rätselhafter Diebstahl im Garten – clevere Ermittler gesucht. Hexisches Abenteuer aus der beliebten Reihe ab 8 Jahren, zum Vorlesen ab 6. Baumhaus, 16 €
Das kleine Böse Buch 8: Spooky. Neuerscheinung aus der beliebten interaktiven Reihe von Magnus Myst. Das kleine Böse Buch baut eine Geisterfalle, doch der Geist entkommt und sorgt für Chaos. Ueberreuter, 16 €
Guinness World Records -2026. Außergewöhnliche Leistungen, neue Rekorde und beeindruckende Fotos - ein Kultbestseller, der für Staunen und Wow-Momente sorgt. Ab 8 Jahren, Guinness World Records, 23,50 €
Die goldene Schreibmaschine. Von Carsten Henn. Emily entdeckt eine Schreibmaschine, die die Realität verändert. Kann sie den bösen Lehrer aufhalten, der sie an sich reißen möchte? Ab 10 Jahren, Oetinger, 17 €
Gregs Tagebuch 20: Bock auf Party? Kult-Comic-Roman von Jeff Kinney. Greg plant die ultimative Geburtstagsparty – doch natürlich geht alles schief. Es wird legendär, nur ganz anders als gedacht. Baumhaus, 17 €
Kommentare