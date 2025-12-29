46-221040667
Zeitgeist

Männer lieben Hörbücher: 11 Audiobook-Tipps und die besten Sprecher

Hörbücher boomen und im Gegensatz zu Büchern, nützen Männer das Angebot, vorgelesen zu bekommen, mehr.

Annemarie Josef

von Annemarie Josef

29.12.25

Es ist eine Szene, die längst zum Alltag gehört: Menschen sitzen im Zug, blicken aus dem Fenster, Kopfhörer auf den Ohren. Nicht immer läuft Musik, viele lassen sich Geschichten erzählen. Hörbücher sind für sie zur selbstverständlichen Begleitung geworden. 

Ein Randphänomen ist das tatsächlich längst nicht mehr: Laut dem „Audible Hörkompass“ 2025 steigt die Audionutzung bereits zum neunten Mal in Folge. Für Österreich gibt es zwar keine eigene Auswertung, doch ein Blick nach Deutschland lässt Rückschlüsse zu: 49 Prozent der 18- bis 65-Jährigen konsumieren regelmäßig Hörbücher, Hörspiele oder Podcasts – deutlich mehr als noch vor wenigen Jahren. 

Dass Podcasts gut ankommen, überrascht niemanden. Der Erfolg von Formaten wie dem True-Crime-Podcast „Dunkle Spuren“ vom KURIER, ausgezeichnet mit dem „European Newspaper Award“, spricht für sich. Überraschender ist eher, wie stark auch Science-Fiction, Thriller und Romane im Audioformat boomen. Vielleicht passt das gut zu einer Zeit, in der viele das Gefühl haben, ohnehin zu viel auf Bildschirme zu starren. Eine wissenschaftliche Analyse aus Skandinavien legt zudem nahe, dass der klassische Gender-Gap, den es beim Lesen gibt, beim Hörbuchkonsum keine Rolle spielt. Mann hört also zu.

Wer von einer Geschichte als Hörbuch begeistert ist, greift übrigens danach nicht selten auch zum gedruckten Buch – um noch einmal darin, etwa in einem Ohrensessel, zu versinken. Apropos Ohrensessel: Um etwa in Thomas Bernhards „Holzfällen“ hineinzufinden, könnte das Hörbuch gut funktionieren, vorgelesen entfaltet der Text seinen  Rhythmus am besten.

Auch andere Klassiker erleben so ein Revival: Daniel Defoe, Herman Melville oder Jack London lassen sich neu entdecken – selbst, wenn die Bücher längst im Regal stehen, denn gute Sprecher schaffen ein eigenes Erlebnis. 

Die besten Sprecher

Hat man einmal eine Stimme gefunden, die ebenso fesselt wie die Geschichte selbst, kann daraus eine Sucht werden. Oft genanntes Beispiel ist Christian Brückner, die deutsche Synchronstimme von Robert De Niro: Selbst das „Dschungelbuch“ bekommt durch ihn einen ganz eigenen Reiz. Aber auch Uve Teschner, Rufus Beck, Sophie Rois, Eva Mattes oder Gert Heidenreich ziehen in ihren Bann  – selbst dann, wenn man die Geschichte längst kennt. 

Weil Bilder hier fehlen, richtet sich die Aufmerksamkeit stärker auf Stimme, Rhythmus und Pausen. Und ganz nebenbei wird dabei etwas trainiert, das im Alltag oft zu kurz kommt: das Zuhören. 

Große Abenteuer

Daniel Defoe, Robinson Crusoe 
Einer der auszog, die Welt zu entdecken.  Doch ein Schiffbruch treibt den  Seemann auf eine unbewohnte Insel.    Weltklassiker über  Mut und Überlebenskampf – spannend gelesen von Rufus Beck. 
Hörbuch Hamburg 

Hermann Melville, Moby Dick 
Der einzige Hörspiel-Tipp hier, weil er einen grandios in die Welt des weißen Wals und von Kapitän Ahab eintauchen lässt. Auch geeignet  für Väter, die gerade zu heiser sind, um selbst vorzulesen. 
Der Hörverlag

Hermann Melville, Moby Dick 

Daniel  Defoe, Robinson Crusoe 

Fremde Welten  

Cixin Liu, Die drei Sonnen
Weltbestseller. Während Chinas Kulturrevolution  versuchen Forscher, Kontakt mit einer überlegenen Zivilisation aufzunehmen. Das hat  tiefgreifende Folgen für die Menschheit.   Trisolaris-Trilogie.
Random House  

James Clavell, Tai-Pan 
Teil der Asien-Saga. Seit 2025 auch als Hörbuch. Es spielt   nach  Ende des Ersten Opiumkriegs,  als sich das  Fischerdorf Hongkong zu einem Zentrum des internationalen Handels entwickelt. Intrigen inklusive. 
Argon Verlag

Andreas Brandhorst, Das Erwachen 
Ein ehemaliger Hacker, der gerne eine bessere Welt hätte. Doch ein Computervirus, Störfälle und ein Geheimnis kommen dazwischen.   Wenn Computer die Welt übernehmen und die Menschen verdrängen. Hörbuch Hamburg

Andreas Brandhorst, Das Erwachen 

James Clavell, Tai-Pan

Cixin Liu, Die drei Sonnen

Helle Momente

Joachim Meyerhoff, Man kann auch in die Höhe fallen 
Es brauche ein ganzes Buch, um seine Mutter zu beschreiben, sagt der Schauspieler.  Das hat er hier getan, und noch viel mehr. Abenteuerlich, urkomisch, perfekt mit seiner Lesestimme. 
Argon Hörbuch

Daniel Kehlmann, Ruhm 
Das Buch ist 2009 erschienen, jetzt gibt’s auch das Hörbuch,   Ulrich Noethen liest.   Kehlmann analysiert, wie Ruhm, Anonymität und digitale Kommunikation Lebensentwürfe beeinflussen.    
Argon Verlag

David Sedaris, Naked 
Wer das Buch schon einmal in den Händen hatte, könnte am Hörbuch besondere Freude  haben. 17 Kurzgeschichten aus Sedaris’  Leben, gelesen von Harry Rowohlt. Witzig, exzentrisch und charmant.  
Random House

David Sedaris, Naked

Joachim Meyerhoff, Man kann auch in die Höhe fallen

Dunkle Seiten

James Kestrel, Bis in alle Endlichkeit 
San Francisco: Auf dem Dach eines Rolls Royce liegt eine Tote aus reichem Haus.  Selbstmord? Ein Fall für Privatdetektiv Lee Crowe. Dunkle Geheimnisse und überraschende Spuren.  
Suhrkamp Audio

Marc Uwe Kling, Views 
Viele kennen Kling wegen seiner Känguru-Chroniken. Die nächste kommt im März 2026. Jetzt ist aber erstmal  ein Thriller erschienen. Der Inhalt:  Deep Fakes, Verstörungen, Migration. Gelesen vom Autor. 
Hörbuch Hamburg

Simon Becket, Chemie des Todes 
Gerade ist der neue Becket herausgekommen. Doch wir empfehlen diesen. Perfekte Kombination aus sprachgewaltiger Spannung und erstklassigem Sprecher: Johannes Steck. Nichts für schwache Nerven. 
Argon Verlag

Simon Becket, Die Chemie des Todes 

Marc Uwe Kling, Views 

James Kestrel, Bis in alle Endlichkeit 

