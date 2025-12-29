Männer lieben Hörbücher: 11 Audiobook-Tipps und die besten Sprecher

Es ist eine Szene, die längst zum Alltag gehört: Menschen sitzen im Zug, blicken aus dem Fenster, Kopfhörer auf den Ohren. Nicht immer läuft Musik, viele lassen sich Geschichten erzählen. Hörbücher sind für sie zur selbstverständlichen Begleitung geworden. Ein Randphänomen ist das tatsächlich längst nicht mehr: Laut dem „Audible Hörkompass“ 2025 steigt die Audionutzung bereits zum neunten Mal in Folge. Für Österreich gibt es zwar keine eigene Auswertung, doch ein Blick nach Deutschland lässt Rückschlüsse zu: 49 Prozent der 18- bis 65-Jährigen konsumieren regelmäßig Hörbücher, Hörspiele oder Podcasts – deutlich mehr als noch vor wenigen Jahren. Dass Podcasts gut ankommen, überrascht niemanden. Der Erfolg von Formaten wie dem True-Crime-Podcast „Dunkle Spuren“ vom KURIER, ausgezeichnet mit dem „European Newspaper Award“, spricht für sich. Überraschender ist eher, wie stark auch Science-Fiction, Thriller und Romane im Audioformat boomen. Vielleicht passt das gut zu einer Zeit, in der viele das Gefühl haben, ohnehin zu viel auf Bildschirme zu starren. Eine wissenschaftliche Analyse aus Skandinavien legt zudem nahe, dass der klassische Gender-Gap, den es beim Lesen gibt, beim Hörbuchkonsum keine Rolle spielt. Mann hört also zu.

Wer von einer Geschichte als Hörbuch begeistert ist, greift übrigens danach nicht selten auch zum gedruckten Buch – um noch einmal darin, etwa in einem Ohrensessel, zu versinken. Apropos Ohrensessel: Um etwa in Thomas Bernhards „Holzfällen“ hineinzufinden, könnte das Hörbuch gut funktionieren, vorgelesen entfaltet der Text seinen Rhythmus am besten. Auch andere Klassiker erleben so ein Revival: Daniel Defoe, Herman Melville oder Jack London lassen sich neu entdecken – selbst, wenn die Bücher längst im Regal stehen, denn gute Sprecher schaffen ein eigenes Erlebnis. Die besten Sprecher Hat man einmal eine Stimme gefunden, die ebenso fesselt wie die Geschichte selbst, kann daraus eine Sucht werden. Oft genanntes Beispiel ist Christian Brückner, die deutsche Synchronstimme von Robert De Niro: Selbst das „Dschungelbuch“ bekommt durch ihn einen ganz eigenen Reiz. Aber auch Uve Teschner, Rufus Beck, Sophie Rois, Eva Mattes oder Gert Heidenreich ziehen in ihren Bann – selbst dann, wenn man die Geschichte längst kennt. Weil Bilder hier fehlen, richtet sich die Aufmerksamkeit stärker auf Stimme, Rhythmus und Pausen. Und ganz nebenbei wird dabei etwas trainiert, das im Alltag oft zu kurz kommt: das Zuhören.

Große Abenteuer Daniel Defoe, Robinson Crusoe

Einer der auszog, die Welt zu entdecken. Doch ein Schiffbruch treibt den Seemann auf eine unbewohnte Insel. Weltklassiker über Mut und Überlebenskampf – spannend gelesen von Rufus Beck.

Hörbuch Hamburg Hermann Melville, Moby Dick

Der einzige Hörspiel-Tipp hier, weil er einen grandios in die Welt des weißen Wals und von Kapitän Ahab eintauchen lässt. Auch geeignet für Väter, die gerade zu heiser sind, um selbst vorzulesen.

Der Hörverlag

Hermann Melville, Moby Dick ©Hersteller Daniel Defoe, Robinson Crusoe ©Hersteller

Fremde Welten Cixin Liu, Die drei Sonnen

Weltbestseller. Während Chinas Kulturrevolution versuchen Forscher, Kontakt mit einer überlegenen Zivilisation aufzunehmen. Das hat tiefgreifende Folgen für die Menschheit. Trisolaris-Trilogie.

Random House James Clavell, Tai-Pan

Teil der Asien-Saga. Seit 2025 auch als Hörbuch. Es spielt nach Ende des Ersten Opiumkriegs, als sich das Fischerdorf Hongkong zu einem Zentrum des internationalen Handels entwickelt. Intrigen inklusive.

Argon Verlag Andreas Brandhorst, Das Erwachen

Ein ehemaliger Hacker, der gerne eine bessere Welt hätte. Doch ein Computervirus, Störfälle und ein Geheimnis kommen dazwischen. Wenn Computer die Welt übernehmen und die Menschen verdrängen. Hörbuch Hamburg

Andreas Brandhorst, Das Erwachen ©Hersteller James Clavell, Tai-Pan ©Hersteller Cixin Liu, Die drei Sonnen ©Hersteller

Helle Momente Joachim Meyerhoff, Man kann auch in die Höhe fallen

Es brauche ein ganzes Buch, um seine Mutter zu beschreiben, sagt der Schauspieler. Das hat er hier getan, und noch viel mehr. Abenteuerlich, urkomisch, perfekt mit seiner Lesestimme.

Argon Hörbuch Daniel Kehlmann, Ruhm

Das Buch ist 2009 erschienen, jetzt gibt’s auch das Hörbuch, Ulrich Noethen liest. Kehlmann analysiert, wie Ruhm, Anonymität und digitale Kommunikation Lebensentwürfe beeinflussen.

Argon Verlag David Sedaris, Naked

Wer das Buch schon einmal in den Händen hatte, könnte am Hörbuch besondere Freude haben. 17 Kurzgeschichten aus Sedaris’ Leben, gelesen von Harry Rowohlt. Witzig, exzentrisch und charmant.

Random House

David Sedaris, Naked ©Hersteller ©Hersteller Joachim Meyerhoff, Man kann auch in die Höhe fallen ©Hersteller

Dunkle Seiten James Kestrel, Bis in alle Endlichkeit

San Francisco: Auf dem Dach eines Rolls Royce liegt eine Tote aus reichem Haus. Selbstmord? Ein Fall für Privatdetektiv Lee Crowe. Dunkle Geheimnisse und überraschende Spuren.

Suhrkamp Audio Marc Uwe Kling, Views

Viele kennen Kling wegen seiner Känguru-Chroniken. Die nächste kommt im März 2026. Jetzt ist aber erstmal ein Thriller erschienen. Der Inhalt: Deep Fakes, Verstörungen, Migration. Gelesen vom Autor.

Hörbuch Hamburg Simon Becket, Chemie des Todes

Gerade ist der neue Becket herausgekommen. Doch wir empfehlen diesen. Perfekte Kombination aus sprachgewaltiger Spannung und erstklassigem Sprecher: Johannes Steck. Nichts für schwache Nerven.

Argon Verlag