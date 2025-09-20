Die Highlights vom freizeit.live in der Wiener Hofburg
Live-Talks, Shows, Lesungen, Kabarett, Masterclasses, Genuss und mehr. Am Wochenende drehte sich bei freizeit.live in der Hofburg alles um die schönen Seiten im Leben.
Am Wochenende ging’s rund in der Wiener Hofburg: Tausende Menschen ließen sich die dritte Auflage des freizeit.live-Events nicht entgehen. Unter dem Motto „Erleben, was dir guttut“ wurde geschlemmt, diskutiert, zugehört und gestaunt – die schönsten Seiten des Lebens, live und im schicken Ambiente. „Lassen Sie uns heute die Lebensfreude erkunden“, gab -Chefredakteurin Marlene Auer die Parole vor.
Der diesjährige Stargast, der deutsche Autor Ferdinand von Schirach sprach im geschichtsträchtigen Zeremoniensaal, dass er gerne mit Voltaire über Toleranz diskutieren würde und dass er sich schon einmal von der KI eine Geschichte im Stil von Ferdinand von Schirach schreiben ließ. Das Ergebnis: schlecht.
Dann wurde es theatralisch. Eine Abordnung des Musicals „Phantom der Oper“ aus dem Raimundtheater brachte vier Nummern auf die Bühne – Pathos inklusive.
Zum Höhepunkt forderte Anton Zetterholm als Phantom Christine (Lisanne Clémence Veeneman) mit einem schneidenden „Sing!“ zu gesanglichen Höhenflügen heraus. Bombastisch. Die vielen Luster im Saal hielten stand.
Die besten Fotos vom freizeit.live
Michael Niavarani voll in Fahrt.©kurier/Martina Berger
Ferdinand von Schirach über die Verletzlichkeit des Menschen, über seine Triumphe und sein Scheitern. Seine Geschichten erzählen von der Gesellschaft, vom Tod und von Verbrechen, von Musik, Film, Malerei und Philosophie.©kurier/Martina Berger
Autor Ferdinand von Schirach sprach mit Marlene Auer, freizeit-Chefredakteurin und stv. Chefredakteurin des Kurier über sein neues Buch "Der stille Freund".©kurier/Martina Berger
Phantom der Oper live: "Christine" Lisanne Clémence Veeneman küsst ihren "Raoul" Roy Goldman.©kurier/Martin Stachl
Bei der exklusiven Vorabpremiere der neuen Simpl-Revue "Märchen ohne Ende" mit Michael Niavarani und dem Kabarett Simpl bogen sich die Zuschauer vor Lachen.©kurier/Martin Stachl
Profitänzerin Conny Kreuter und Schauspieler Markus Freistätter führten durch die beiden Tage freizeit.live. Am Samstag eröffnete u.a. Kurier-Geschäftsführer Richard Grasl persönlich die Veranstaltung.©kurier/Martina Berger
Großer Andrang bei der Comma Fashion Lounge©kurier/Martin Stachl
Weltmeister der Magie Lucca Lucian setzte auf Publikumsbeteiligung.©kurier/Martina Berger
Das Musikduo ZWEIMANN live: Nach der Ö3-Bühne am Donauinselfest rockten sie nund en Zeremoniensaal der Hofburg.©kurier/Martina Berger
Polly-Adler-Show: „Knietief im Glamour”
Krisenhilfe mit Sigrid Hauser, Sona MacDonald und freizeit-Kolumnistin Polly Adler.©kurier/Martina Berger
Die Barberkunst der Wiener Knaben bei Dagy's hatten alle Hände voll zu tun.©kurier/Martin Stachl
Glam Squad für Besucherinnen bei der Armani Make Up Lounge©kurier/Martin Stachl
Simulator-Training wie im echten Motorsport.©kurier/Martin Stachl
Das Highland-Park-Whiskytasting mit Markus Braun kam beim Publikum gut an.©kurier/Martin Stachl
Schärdinger und Radlberger waren nur zwei der Genussstationen, die zum Verweilen und Verkosten einluden.©kurier/Martin Stachl
Ikea lieferte Hotdogs für die hungrigen Gäste - das Angebot wurde hungrig angenommen. Die Snacks gingen weg wie warme Semmeln.©kurier/Martin Stachl
Käsekunst a la Schärdinger©kurier/Martin Stachl
Bei einem Schluck Schlumberger griffen viele dankbar zu.©kurier/Martin Stachl
Tosender Applaus für Michael Niavarani und das Simpl-Ensemble.©kurier/Martin Stachl
Bissige Satire, viel Humor mit dem Simpl-Ensemble.©kurier/Martina Berger
Voller Einsatz: Kabarettist Klaus Eckel zog alle Mimik-Register.©kurier/Martina Berger
Krachender Klang von Zweimann, Lacher beim Simpl
Zweimann, das Sänger-Duo mit Pop, Rock & Humor, drehte danach noch einmal die Regler hoch und ließ es mit seinem Sound auch ganz schön krachen.
Und es gab genug zu lachen. Schon zu den Stammgästen bei .live gehört Michael Niavarani mit seinem Team aus dem Kabarett Simpl. Sie gaben im bummvollen Saal eine exklusiv Kostprobe ihres neuen Programms „Märchen ohne Ende“. „Die Sketche wurden noch nie öffentlich gespielt“, verriet Niavarani den „Crash-Test-Dummies“ im Publikum. Es geht um Lügen und Märchenwelten und über die Sieben Zwerge, die ausziehen, wenn sie groß sind.
Auch die Polly-Adler-Show war schon zum dritten Mal mit von der Partie: Sigrid Hauser, Sona MacDonald und natürlich Angelika Hager („Polly Adler“) gaben ihren Mix aus Satire, Glitzer und pointierten Liedern beim Stück „Knietief im Glamour“ zum Besten – ein bisschen Luxus, ein bisschen Katastrophe, viel Geschimpfe auf Hipsterinnen in Nobelbäckereien, aber vor allem: Spaß.
Kabarettist und KURIER-Kolumnist Klaus Eckel war zum ersten Mal dabei und hatte die Lacher auf seiner Seite. Etwa als er über den Fachkräftemangel philosophierte: „Ich dachte zuerst, dabei handelt es sich um die Bundesregierung.“ Oder er dachte darüber nach, warum Hängebauchschweine – anders als Menschen – keine Sit-ups machen. Und erzählte über komische Momente mit der Zange am Brotregal im Supermarkt: „Wie der Highlander.“
Goldiges aus "Bares für Rares"
Für glänzende Momente sorgte ein Experte aus dem Format „Bares für Rares“. Juwelier Franziskus Kriegs-Au bat Besucherinnen und Besucher auf die Bühne, um ihre Schmuckstücke live zu taxieren. Er zeigte seine Techniken, mal suchte er in einer Schatulle voller Kleinigkeiten, mal kommentierte er trocken: „Swatch – die ist wohl nicht vom Großvater.“ Manche Schätzungen endeten ernüchternd, andere als kleine Glücksmomente.
Trendlady Isabella Klausnitzer demonstrierte live die Kunst des luxuriösen Make-ups – während auf der Bühne eine Besucherin von einer Stylistin der Luxusmarke Sensai geschminkt wurde. Sie sprach über Schönheitsideale in den USA und Asien: Dort gilt es als höchste Kunst, geschminkt zu sein, ohne geschminkt auszusehen.
Zauberkunst und Mario Soldo
KURIER-Herausgeberin Martina Salomon interviewte die Wiener Szene-Legende Mario Soldo unter anderem zu Exzess. Was für ein magischer Tag: Da passte es auch, dass der Magie-Weltmeister Lucca Lucian seine Zauberkunst präsentierte.
Kabarettist Klaus Eckel begeisterte unter anderem mit Beobachtungen vom Brotregal.©kurier/Martina Berger
Martina Salomon im Gespräch mit Mario Soldo.©kurier/Martina Berger
Eine Besucherin testete bei einer Station, bei wie stark ihr Tennis-Aufschlag eigentlich ist©kurier/Martin Stachl
Spieglein, Spieglein in der Hofburg: Stylingstationen mit Beratung gab es beim großen freizeit.live-Event ganz viele.©kurier/Martin Stachl
Die Band Zweimann drehte auf der Bühne in der Hofburg ganz schön auf.©kurier/Martina Berger
Nicht nur ein Genuss für Augen und Ohren: Winzer präsentierten ihre Tropfen, Adi Matzek zeigte bei seinen Barbecue- und Grillshows, wie man am besten mit der Hitze umgeht.
Bei den begehrten Masterclasses teilten Expertinnen und Experten ihr Wissen. Welcher Wein passt in welches Glas? Wie bekommt die Haut den perfekten Teint? Der Spirituosenexperte Markus Braun lud zu Whisky-Verkostungen und für etwas Entspannung gab es Yoga. Und dazu warteten eine Menge Erlebnisstationen – von Beauty-Lounges bis zur Weinverkostung.
"Jedermann" Philipp Hochmair führte Starreigen am Sonntag an
Auch am Sonntag kam das Publikum voll auf seine Kosten. freizeit-Chefredakteurin Marlene Auer verriet „Jedermann“ und ROMY-Nominee Philipp Hochmair zum Beispiel, warum er sein neues Buch „Hochmair, wo bist du?“ seiner ehemaligen Englischlehrerin, Frau Professor Köchelhuber gewidmet hat. Mittlerweile ist die Dame 88 Jahre alt und besuchte ihn kürzlich sowohl beim Jedermann in Salzburg als auch im Volkstheater. „Es baut sich eine neue Freundschaft auf“, schmunzelte Hochmair.
Auch dabei waren weitere KURIER ROMY-Nominierte wie Teresa Vogl, Brigitte Kren, Barbara Karlich oder Magdalena Punz.
Sportlich ging es mit der Rapid-Legende Steffen Hofmann, Ex-Ski-Queen Lizz Görgl (ihr neues Buch „Die Magie des Flows“ erscheint am 16. Oktober), dem Tennisspieler Nico Langmann, Davis-Cup-Kapitän Jürgen Melzer und Ex-Tennis-Ass Stefan Koubek zu.
Koubek plauderte auch über seine Dancing-Stars-Erfahrung, Melzer würde bei der Show übrigens nicht mitmachen wollen.
Kabarettistin Nina Hartmann sorgte mit Auszügen ihres neuen Programms „Good Weibrations“ für Lacher, die Magier Anca & Lucca für Staunen und Julian le Play und Paenda für coole Musik. LT/SW
