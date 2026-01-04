Welche Bücher bei Emily Cox im Regal stehen

Im Jahr 2013 war das ein schöner Erfolg: 4,2 Millionen Zuschauer lockte „Der Medicus“ im deutschsprachigen Raum in die Kinos. Jetzt läuft die Fortsetzung und Rob Cole landet nach seiner Flucht aus Isfahan in London, um hier die medizinische Heilkunst aus dem Orient zu verbreiten. Prompt wird er in die Intrigen des Königshauses verstrickt. Die in Wien aufgewachsene britisch-irische Schauspielerin Emily Cox („Alma und Oskar“) spielt die heimtückische Furie vom Dienst. „Mercia ist die Frau des Königs, die Antagonistin“, so Cox. „Eine dunkle, wütende, intrigante Frau – im Kern tieftraurig.“

Lebensveränderndes Buch

Der Medicus heilt im Mittelalter. Und auch der erste Griff von Cox in ihr privates Buchregal führt zu einem historischen Stoff. „The Last Kingdom“ (auf Deutsch heißt der Roman „Das letzte Königreich“) von Bernard Cornwell handelt vom Fürstensohn Uhtred im Nordengland des Jahres 866 n. Chr. Beim Eroberungsfeldzug der Dänen wird er verschont und zum Ziehsohn des Anführers.

Es ist der erste Band einer Reihe. In der Fernsehserie, in der Alexander Dreymon die Hauptrolle spielte und die von 2015 bis 2022 zu sehen war, hatte Cox eine fixe Rolle. „Als ich dieses Buch das erste Mal in der Hand hielt, war da noch nicht das Bild von Alex auf dem Cover“, so die 40-jährige Schauspielerin, die kürzlich Mutter wurde. „Einige Jahre und fünf Staffeln später, als ich Brida, eine Hauptfigur der Serie gespielt habe, muss ich sagen: Dieses Buch hat mein Leben grundlegend verändert!“