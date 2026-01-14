Suchthilfe-Ärztin: Das ist besser als "Dry January"

Der Dry January, der „trockene Jänner“, bei dem man den ganzen Monat lang auf Alkohol verzichtet, sei auf jeden Fall sinnvoll, sagt Regina Walter-Philipp, ärztliche Leiterin der Suchthilfe Wien. Er helfe, das eigene Trinkverhalten zu reflektieren, brauche Veränderungsbereitschaft und Motivation.

"Man muss sofort abbrechen"

Allerdings ist der temporäre Alkoholverzicht nicht für jeden geeignet. „Wenn man eine diagnostizierte Alkoholerkrankung hat, ist der Dry January hochgradig gefährlich, weil abruptes Absetzen von Alkohol innerhalb weniger Stunden einen schwerwiegenden Entzug auslöst. Dann muss man sofort abbrechen“, warnt die Ärztin.

Erster Dry January wegen Krieg gegen Russen

Diese Gefahr war nebensächlich, als man in Finnland 1942 erstmals den „Raitis tammikuu“, den „trockenen Jänner“, forderte. Im Winterkrieg gegen die Sowjetunion sollten Soldaten und Zivilisten wachsam und nüchtern bleiben. Gebracht hat es den Finnen damals nichts, doch die Idee war geboren.

Wiederbelebt wurde das Konzept 2013 in Großbritannien, wo der Ausdruck „Dry January“ geprägt wurde. Von dort trat der Trend seinen Siegeszug über die Grenzen an.

Anzeichen für "problematisches Konsumverhalten"

Heute verzichten weltweit jeden Jänner Millionen Menschen auf Bier, Wein und Co. – für die eigene Gesundheit und zur Freude der Mediziner: „Was vom Dry January oft bleibt, ist, dass die Menschen merken, dass ein problematisches Konsumverhalten besteht“, sagt Walter-Philipp.

Etwa, wenn man nirgends hingehen kann, weil es schwerfällt, nichts zu trinken

Man dauernd an Alkohol denkt

Oder Alkohol zur Entspannung braucht

„Es ist schwer, das selbst in den Griff zu bekommen. Dann würden wir uns natürlich wünschen, dass sich diese Menschen an unsere Einrichtung in der Suchthilfe Wien wenden.“