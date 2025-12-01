Es gibt Bücher, die liest man. Und es gibt welche, die stellt man ins Regal und hofft, dass sie auch die Gäste bemerken. Coffee-Table-Bücher gehören zur zweiten Kategorie. Sie behandeln gerne prestigeträchtige Themen, sind groß, bunt, schwer und mitunter nicht ganz günstig, aber fast so dekorativ wie ein Designersessel. Sie sind zum Durchblättern, klar, aber auch zum Bestaunen.

Wie schlimm das sein kann, wenn so ein Buch besudelt wird, zeigt eine legendäre Szene aus Yasmina Rezas Theaterstück „Der Gott des Gemetzels“: „Der Kokoschka, oh Gott“, brüllt eine Dame, als der Übelkeitsanfall einer anderen den längst vergriffenen Prachtband ruiniert. Coffee Table Book: Einrichtung mit Einband So ein Buch ist nun einmal mehr als Papier und Druckfarbe. Es ist ein Statement. Und noch viel mehr: „Wie der Name schon sagt, war das Coffee-Table-Book schon immer auch ein Einrichtungsgegenstand. Es muss zum Stil der Zielgruppe passen, sich einfügen in das Ambiente. Damit wird es auf jeden Fall zum Lifestyle- oder Interieur-Objekt, das dem Besuch zeigt, welchen Status oder welchen Geschmack der oder die Einzelne hat“, sagt Stefanie Penck. Sie ist Geschäftsführerin bei Die Gestalten Verlag GmbH & Co. KG, die auch den Bildbandverlag teNeues übernommen hat.

Mit seinem neuen Fotoband „Morocco“ lädt Fokion Zissiadis zu einer Entdeckungsreise durchs eindrucksvolle Marokko im XXL-Format ein, inkl. schmucken Leineneinbands. teNeues, 350 € ©Fokion Zissiadis Mit seinem neuen Fotoband „Morocco“ lädt Fokion Zissiadis zu einer Entdeckungsreise durchs eindrucksvolle Marokko im XXL-Format ein, inkl. schmucken Leineneinbands. teNeues, 350 € ©Fokion Zissiadis Ikonische Autos und ihr Einfluss auf die Popkultur sind Thema in „The Jaguar Book“. Die Bilder stammen von René Staud, dem Meister der Automobilfotografie. Dazu gibt es einen Schuber. teNeues, 130 € ©René Staud Ikonische Autos und ihr Einfluss auf die Popkultur sind Thema in „The Jaguar Book“. Die Bilder stammen von René Staud, dem Meister der Automobilfotografie. Dazu gibt es einen Schuber. teNeues, 130 € ©René Staud Auf zum Mond. Der Bildband „Apollo VII – XVII“ dokumentiert das Erbe der Apollo-Missionen. Gerade wurde eine erweiterte und überarbeitete Neuauflage mit bisher unveröffentlichtem Fotomaterial aus den Archiven der NASA auf den Markt gebracht. teNeues , 60 € ©courtesy of The National Aeronautics and Space Administration (NASA) photographic archives Auf zum Mond. Der Bildband „Apollo VII – XVII“ dokumentiert das Erbe der Apollo-Missionen. Gerade wurde eine erweiterte und überarbeitete Neuauflage mit bisher unveröffentlichtem Fotomaterial aus den Archiven der NASA auf den Markt gebracht. teNeues, 60 € ©courtesy of The National Aeronautics and Space Administration (NASA) photographic archives

Der Markt für die Marken gestalten und teNeues sei stabil bis wachsend. „Wir sehen einen Bedarf bei unserer Zielgruppe an hochwertig produzierten Büchern mit besonderen Inhalten. Der Wunsch, ein haptisches Produkt zu verschenken oder für sich selbst zu erwerben, wächst – gerade vor dem Hintergrund der massiven Digitalisierung.“ Weihnachten kann kommen. Diese Menschen kaufen die Bildbände Wer vor allem zugreift? „Unsere Bücher bedienen alle gleichermaßen wertorientierte Käuferinnen und Käufer, ein hochwertiges Coffee-Table-Buch hat seinen Preis, das möchte man sich leisten (können)“, sagt Penck.

Los geht’s meist bei rund 40 Euro, aufwendigere Bände liegen jenseits der 100 Euro, Sondereditionen können auch mal mehrere tausend Euro kosten. Manche Verlage legen noch einen drauf, entwerfen Buchständer oder limitierte Editionen.

Nicht ganz neu, aber immer noch bombastisch: „Arnold. Capitello Edition“: ein Bildband über Arnold Schwarzenegger mit einem antik anmutenden Buchständer vom Taschen-Verlag für 3.500 € ©Taschen Nicht ganz neu, aber immer noch bombastisch: „Arnold. Capitello Edition“: ein Bildband über Arnold Schwarzenegger mit einem antik anmutenden Buchständer vom Taschen-Verlag für 3.500 € ©Taschen „Watches“ präsentiert 130 Jahre mechanische Uhrmacherkunst. Dazu gibt es die luxuriöse Collector’s

Edition mit 1.000 nummerierten Exemplaren. Die beiden Hardcover-Bände im Schuber umfassen 960 Seiten und haben Einbände aus geprägtem Leder mit eingefasstem ChromaLuxe-Aluminiumprint und Folienprägung. Der Preis liegt bei rund 750 €. Taschen-Verlag ©Taschen Der America’s Cup ist die Königsdisziplin des Segelsports. Daher gibt es dieses gleichnamige Buch auch in einer speziellen Ausführung: Die auf 175 Exemplare limitierte „Art Edition“ mit Einband aus Segelstoff wurde von Designer Marc Newson entworfen und signiert. Dazu gibt es einen nummerierten Buchständer aus Kohlefaser, der ebenfalls von Newson kreiert wurde.

Taschen-Verlag, 12.500 € ©Taschen Von Aston Martin und Lotus über Schauplätze rund um den Globus bis zur Mode: Drei Standardwerke zu James Bond – „Cars“, „Destinations“ und „Style“ – sind in einer Sonderedition im Schuber aus gebürstetem Aluminium zusammengefasst.

Assouline, 595 € ©Assouiline