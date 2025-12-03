Die besten Bücher-Tipps für den Wunschzettel ans Christkind

Zu Weihnachten besinnt man sich gerne darauf, was wirklich wichtig ist, und hält innere Einkehr. Wie könnte das besser gelingen, als mit einem guten Buch? Tolle Lektüre wartet darauf, entdeckt, geschenkt und gelesen zu werden. Es wird spannend, romantisch, inspirierend und noch viel mehr. Alles, was man sich nur wünschen kann, wenn man fern von der Hektik, die unterm Christbaum öfter herrscht, einmal eine Mußestunde benötigt. Also: Am besten es sich mit Decke und Tee auf der Couch gemütlich machen – und Weihnachten Seite für Seite genießen.

Literatur John Irving: "Königin Esther"

Ein US-Student im Wien der Sechzigerjahre auf der Suche nach seiner leiblichen Mutter. Geheimnisse, Verlockungen, Verwirrungen. Episches Werk über ein fiktives Alter Ego und Familie und Herkunft, ein Plädoyer für Mitgefühl. Michael Stavarič : "Die Schattenfängerin"

Ein Roman voller Überraschungen des österreichisch-tschechischen Autors. Eine Tochter verliert früh ihren Vater, begibt sich auf seine Spuren und ergründet seine Faszination für Sonnenfinsternis und Mondschatten. Magisch. Anja Kampmann: "Die Wut ist ein heller Stern"

Hedda ist in den Dreißigern Artistin im „Alkazar“ auf der Reeperbahn. Doch mit dem Aufkommen der Nazis wird es auch im rotlichtigen Varieté-Milieu gefährlich. Wem noch trauen? Spannend und atmosphärisch, sprachlich mit Sogwirkung.

Krimi & Thriller Matthew Blake: "Sophie L."

War Oma eine Mörderin? Josephine behauptet, sie habe vor Jahrzehnten einen Mord begangen. Ihre Enkelin, die Gedächtnisexpertin Olivia Finn, will den Fall in Paris klären. Dann wird Josephine ermordet. Feiner Psychothriller. Adler-Olsen & Holm & Bolther: "Tote Seelen singen nicht"

Nachdem Carl Mørck gekündigt hat, ermittelt im elften Fall für das dänische Sonderdezernat Q eine Neue: die Französin Helena Henry. Zu untersuchen gilt es eine Mordserie, die Spur führt in das Internat eines Knabenchors. Alex Beer: "Felix Blom. Mord an der Spree"

Der dritte Fall von Felix Blom: Im Berlin von 1879 will er den Mord an einer Ex-Prostituierten lösen. Weitere Opfer folgen, jemand will ein Geheimnis unter Verschluss halten. Historischer Thriller der österreichischen Bestsellerautorin.

Romantik Julia Dippel: "Velvet Falls, but the Gods forgot to die"

Romantasy der Erfolgsautorin, Auftakt zu einem Zweiteiler um eine Hexe, die sich für eine Mission mit einem Göttersohn zusammentut, der auch ihr Ex ist. Beinhaltete Tropes: Enemies to Lovers, Forced Proximity und Second Chance. Leah Brunner: "Flirtation or Faceoff"

Er ist nicht ihr Typ, also lässt Noel den NHL-Profi Colby abblitzen und heuert ihn stattdessen als Dating-Coach an, um bei ihrem Schwarm zu landen. Doch dann findet sie den Charme Colbys langsam doch immer unwiderstehlicher ... Luka Sternfeld: Undercover Heart. Zwischen Verlangen und Verderben"

Unter Gangstern: Undercover-Reporterin Maya droht aufzufliegen. Mafiaboss Enzo rettet sie, erst entsteht eine Fake-Beziehung, dann Gefühle. Kann sie ihm trauen? New Adult Romantic Suspense.

Kinder & Jugend Marina Rachner, Anne-Kristin zur Brügge: "Wie kleine Tiere schlafen gehen"

Wie sagt der Löwe Gute Nacht? Wie bettet sich das Mäuschen zur Ruh’? Bezauberndes Bilderbuch mit Gutenachtgeschichten in Reimen. Süß. Ada Diagne: "Baobab – Die Legende vom Baum der Erinnerungen"

Jugendroman der Österreicherin über ein weißes Mädchen in einem westafrikanischen Dorf. Sie untersucht ein Rätsel und findet eine Freundin. Märchenhaft schöne Story über Zusammenhalt.

Karen Köhler: "Himmelwärts"

Toni und ihre Freundin YumYum nehmen per selbstgebasteltem kosmischen Radio Kontakt zu Tonis verstorbener Mutter im Himmel auf. Es antwortet und philosophiert mit ihnen – eine Astronautin. Deutscher Jugendliteraturpreis 2025.

Comic David Mazzucchelli, Lorenzo Mattotti, Paul Auster, Paul Karasik: "New-York-Trilogie"

Die Comic-Adaption der drei Erzählungen von Paul Auster, ein Spiel mit Identität, Zufall und Wirklichkeit. Postmoderne Detektivgeschichten in eindrücklichem Schwarz-Weiß. Faszinierend. Stéphane Betbeder, Rémi Torregrossa: "Romy Schneider – Ich bin nicht mehr Sissi"

Eine Frau befreit sich vom „Sissi“-Etikett. Romy flieht nach Frankreich, wo Alain Delon und der tyrannische Regisseur Visconti warten. Brillante Umsetzung im monochromen Wechselspiel. Manfred Sommer: "Frank Cappa"

Vielgelobter Comic-Klassiker, der vom abenteuerlichen Leben des Kriegsfotografen Frank Cappa berichtet und visuell eindrucksvoll Fragen zu journalistischer Ethik und Gesellschaft stellt. Zum ersten Mal in einer deutschen Gesamtausgabe.

Sachbuch Daniel Schreiber: "Liebe! Ein Aufruf"

Die Liebe als politische Kraft? Der Essay bringt Beispiele, wie sie Revolutionen ausgelöst hat. Ein Appell gegen eine Kultur der Menschenverachtung und dafür, unsere Gesellschaft aktiv mitzugestalten. Sonst übernehmen das andere. Karen Köhler: "Spielen"

„Das hier ist kein Sachbuch, sondern ein Machbuch“, so die Autorin im Vorwort. Spielen als Superkraft, die Leichtigkeit ins Leben bringt: Aufgebaut ist das Buch selbst als Spiel, das einlädt, aktiv teilzunehmen. Lustvoll und unbeschwert. Peter von Becker: „Ich bin ein Magnet für alle Verrückten“. Die Einstein-Protokolle

Einsteins Freundin Johanna Fantova protokollierte die abendlichen Telefongespräche mit dem Genie in seinen letzten Lebensjahren, es geht um Wissenschaft, Politik und Liebe. Witzig und weise.

Biografien Margaret Atwood: "Book of Lives"

Sie sagt es selbst im Untertitel des Buches: „So etwas wie Memoiren“, heißt es da. Die Schriftstellerin („Report der Magd“) gibt persönliche Einblicke und schreibt über ihre Kindheit, ihre Eltern, Freundschaft, Hollywood oder ihre Ehe. Malala Yousafzai: "Finding My Way"

Die Friedensnobelpreisträgerin, die ein Attentat der Taliban überlebte und dann zum Symbol für Mut wurde, schreibt in ihrem Memoire über ihr Leben hinter den Schlagzeilen und darüber, wie sie zu sich selbst gefunden hat. Berührend.

Anthony Hopkins: "We Did Ok, Kid"

Der Oscar-Gewinner hat Löwenherz, Nixon und Hannibal Lector gespielt. Hier schildert er sein eigenes Leben: Probleme in der Schule, Alkoholismus, innere Dämonen. Schonungslos, ohne Pathos, mit Humor, einsichtig und lesenswert.

Mix & Match Matthias Politycki: "Meisenfrei. 99 Gedichte"

Das „Meisenfrei“, das ist in Hamburg das Stammwirtshaus des konservativen Schriftstellers, der heute in Wien lebt. Ein Band mit Sonetten wie mit Tresentalk, es geht um aktuelle Debatten, Religion, Liebe oder politische Korrektheit. Jane Austen: "Liebste Freundin!"

Die Frau, die Klassiker wie „Stolz und Vorurteil“ verfasst hat, ganz privat: In 150 Briefen erlebt man die Autorin beim Federballspielen oder als Tänzerin. „Charmant, entwaffnend, ehrlich und gnadenlos heiter“, weiß das Nachwort. Eva Gritzmann, Denis Scheck: "Kafkas Kochbuch. Franz Kafkas vegetarische Verwandlung in 544 Rezepten"

Ein Kochbuch aus Dresden machte Kafka 1903 zum Vegetarier, nach einem Aufenthalt in einem Luxus-Sanatorium. Ernährung als Schlüssel zu seinem Werk.

Außer Konkurrenz Vea Kaiser: "Fabula Rasa oder Die Königin des Grand Hotels“

In „Fabula Rasa“ erzählt die Bestseller-Autorin und Kurier Freizeit-Kolumnistin von einer Hotelbuchhalterin im Wien der Achtziger, die Geld veruntreut, um das Etablissement zu retten, aber auch aus Mutterliebe. Rasanter Schelminnen-Roman.

