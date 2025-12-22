"Miss Sophie" Alicia von Rittberg: Zu romantisch für Dating-Apps

Bräutigam, dringend gesucht! Aus einer finanziellen Notlage heraus muss die Heldin in „Miss Sophie - Same Procedure As Every Year“ (ab 22.12. in sechs Folgen bei Amazon Prime) heiraten und aus fünf Kandidaten wählen, darunter Moritz Bleibtreu und Frederick Lau. Die Serie erzählt die Vorgeschichte zum Kultsketch "Dinner for One", der jedes Jahr zum Jahreswechsel aus Tradition für Lacher sorgt. Alicia von Rittberg (bekannt etwa aus der ARD-Serie „Charité“) spielt Sophie mit enormem Charme und viel Spielwitz.

Gruppenbild mit Dame: Alicia von Rittberg als Miss Sophie mit Bräutigam-Anwärtern ©Gordon Muehle

Was hat Sie am meisten daran gereizt, „Miss Sophie“ zu spielen? Heiratet diese Frau für Geld? Es hat mich interessiert, diesem Vorurteil entgegenzuwirken. Miss Sophie bleibt in dieser Zeit nichts anderes übrig, als ihr Haus und alle, die darin wohnen, zu erhalten. Sie ist eine selbstbestimmte und starke Frau, die mitten im Leben steht und kein Opfer ist. All das musste ich verstehen, um diese Figur zu spielen. Und ich liebe diesen Sketch seit meiner Kindheit.

Man könnte die Handlung auch als historische Dating-Show beschreiben. Ja, es ist wirklich wie bei „Bachelorette“, nur in einer anderen Zeit. (lacht) Wie halten Sie es mit Dating-Apps? Ein faszinierendes Phänomen. Ich habe viele Freunde, die sich über Dating-Apps kennengelernt haben und jetzt sehr glücklich sind. Das ist eine spannende Chance, Leute außerhalb des eigenen Umfelds kennenzulernen. Für mich selbst war es trotzdem immer eine zu große Hürde, mich darauf einzulassen. Vielleicht weil ich da hoffnungslos romantisch bin. Man hat eine andere Energie und Basis, wenn man sich durch Zufall im echten Leben trifft und nicht künstlich hergestellt durch eine App. Ich wäre da gerne offener, aber ich bin’s halt nicht. (lacht) Sind Sie eine Romantikerin? Nicht in dem Sinne, dass alles pink und voller Herzen sein muss. Klischee-Romantik mag ich nicht. Dann kehrt sich das bei mir eher ins Gegenteil. Aber ich träume gerne. Es gefällt mir, an etwas zu glauben, das größer ist als die Realität und schnöde Tatsachen.

Zarte Bande: Kostja Ullmann und Alicia von Rittberg in "Miss Sophie - Same Procedure As Every Year" ©frédéric batier

Wie verbringen Sie Silvester? Das entscheide ich meistens spontan und kurz vorher. Es führt dann oft dazu, dass ich an einem großen Tisch mit vielen lieben Freunden oder der Familie sitze und Käsefondue esse. Ein gemütlicher Abend mit guten Gesprächen, das ist für mich das Schönste. Ihr guter Vorsatz für 2026? Mehr Geduld zu haben. Und sich mehr Zeit zu nehmen. Sich weniger auf ein Ergebnis konzentrieren, stattdessen mehr auf den Prozess einzulassen und zu genießen. Daran arbeite ich, aber eigentlich das ganze Jahr über. Ich muss das nicht unbedingt an einem gewissen Datum festmachen.