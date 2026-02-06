Sportmode 2026: Trends und Tipps für einen modischen Winter

Von Barbara Zach Auch wenn die großen Höhepunkte des Wintersports bereits hinter uns liegen, ist die Skisaison lange nicht vorbei. Die Berge sind belebt, die Hotels gefüllt und die Mode bleibt ein zentraler Bestandteil des winterlichen Lebensgefühls. Denn die Ästhetik der Wintersportmode wurzelt weniger im Sport selbst als im gesellschaftlichen Ritual.

Bereits im 19. Jahrhundert etablierten sich alpine Kurorte wie St. Moritz als Schauplätze eines neuen winterlichen Lebensstils. Die kalte Jahreszeit wurde zur Bühne für Freizeit, Status und Eleganz, wobei Mode von Beginn an fest zum Erlebnis gehörte. Mit dem wirtschaftlichen Aufschwung der Nachkriegszeit wandelte sich die Wintersportmode grundlegend.

Frauenschuh ©Hersteller Fire + Ice ©Hersteller Fendi ©Hersteller Perfect Moment ©Hersteller

Wintersportmode als Haltung In den 1950er- bis 1970er-Jahren verbanden Marken wie Bogner, Colmar und Moncler technische Innovationen wie Nylon, Stretch und synthetische Isolierungen erstmals konsequent mit modischem Anspruch. Besonders Colmar, 1923 in Monza gegründet, brachte seine Nähe zum professionellen Skisport ein und prägte mit aerodynamischer Funktionsbekleidung sowohl das Bild des modernen Athleten als auch jenes des eleganten Freizeitfahrers.

Schneeschuhe "Curly Rock" aus Leder mit Teddyfell von Inuiki, ab 280 € ©Hersteller Ski von Van Deer, ab 1.099 €, gesehen bei STEFFL ©Hersteller Seidentuch "Ski N°07" aus Twill in limitierter Auflage von Atie, ab 149 € ©Hersteller Midlayer mit Wiekaprint, entworfen anlässlich des 20. Jubiläums von Toni Sailer, ab 249 € ©Hersteller Gürtel aus Lammleder aus der Coco-Neige-Kollektion von Chanel, ab 1.370 € ©Hersteller Skibrille "Protégé" von Goldbergh, ab 299 € gesehen bei STEFFL ©Hersteller

Parallel entwickelte sich Après-Ski zu einem modischen Code. Daunenjacken, Statement-Boots, Kunstpelz und Retro-Strick stehen für den alpinen Lifestyle, der heute weit über den Sport hinausreicht. Heute zeigt sich Wintersportmode selbstbewusst hybrid. Voluminöse Puffer, monochrome Farbstatements und nostalgische Ski-Pullover verbinden technische Funktion mit Luxus und Lifestyle. Wintersportmode ist damit weniger Ausrüstung als eine Haltung, die funktional und emotional aufgeladen ist und das Bild des modernen Winters prägt.

Moncler in Kooperation mit Jil Sander zeigt Sturmhauben mit Ohrschmuck inklusive ©Hersteller Fusalp setzt auf eine Schwarz/Weiß-Kombination, die sowohl auf als auch abseits der Piste Eleganz versprüht ©Hersteller Bei Veronica Beard geht’s direkt von der Piste zum Après-Ski, ohne viel Zeit zu vergeuden. ©Hersteller

Life Hack Wie bekomme ich meine Ski- und Snowboardschuhe innen wieder trocken und geruchsfrei? Füllen Sie Reis, getrocknete Lavendelblüten und Zedernholzspäne in einen Stoffbeutel oder Socken und legen Sie ihn über Nacht in den Schuh. Der Reis zieht die Feuchtigkeit, Lavendel beruhigt mit mildem Duft und Zeder neutralisiert Gerüche. Am Morgen sind die Schuhe trocken, frisch und bereit für den nächsten Run.

Stilspiel Abseits der Piste gut gestylt auftreten? Diese drei Möglichkeiten bieten Inspiration dazu.

Twist Klassische Skikleidung erhält modischen Anspruch durch gezielte Akzente. Norweger-Muster, grafische Details oder auffällige Accessoires wie Fellmützen oder Statement- Brillen brechen die sportliche Funktionalität auf. Die technische Jacke bleibt sichtbar, wird aber Teil eines bewusst inszenierten Looks. So entsteht ein Stil, der authentisch alpine Wurzeln zeigt und dennoch modisch interpretiert ist.

We Norwegians kombiniert klassische Skikleidung mit einem modischen Twist ©Hersteller

Urban Citytauglicher Après-Ski-Look lebt von Zurückhaltung und Materialbewusstsein. Wichtig dabei ist, in einer Farbfamilie zu bleiben und unterschiedliche Texturen – wie matte Daune zu feinem Strick oder gerippte Hosen zu glatten Oberflächen – zu kombinieren. Der Look wirkt modern und ruhig. Entscheidend ist nicht der Kontrast der Farben, sondern das Zusammenspiel der Materialien, das Tiefe und Eleganz erzeugt.

Colmar Original zeigt einen urbanen Après-Ski-Look ©Trunkstudio.it

Glamourös Hier steht die Wirkung im Vordergrund. Notwendig sind starke Silhouetten, luxuriöse Materialien und ein bewusster Umgang mit Volumen. Kunstpelz, strukturierte Strickstoffe oder weich fallende Layer erzeugen Präsenz, während funktionale Elemente nur noch unterstützend wirken. Der Look lebt von der Inszenierung.

Moncler Grenobles Look lebt von der glamourösen Inszenierung ©Gorunway.com

Guter Stoff

Merino-Wolle wärmt zuverlässig, reguliert Temperatur und bleibt atmungsaktiv ©Getty Images/Wirestock/iStockphoto Kaschmir-Wolle bietet luxuriöse Wärme bei minimalem Gewicht ©Getty Images/iStockphoto/minianne/iStockphoto Fleece speichert Wärme, trocknet schnell und bleibt leicht – die ideale Zwischenschicht ©Getty Images/iStockphoto/Lusyaya/iStockphoto Daune isoliert extrem effizient und ist federleicht – perfekt für maximale Wärme ©Getty Images/iStockphoto/Lyubov Demus/iStockphoto Softshell schützt vor Wind, ist elastisch und atmungsaktiv – ideal für sportliche Aktivität ©Getty Images/vtwinpixel/iStockphoto

Style Bar Einkleiden wie Jennifer Lopez: Wir haben ihren Look bei verschiedenen Marken nachgeshoppt.

Jennifer Lopez, gesehen in Aspen, übersetzt alpine Winterästhetik in urbane Lässigkeit. ©GC Images/BKNY/Bauer-Griffin/getty images

Jennifer Lopez, gesehen in Aspen, übersetzt alpine Winterästhetik in urbane Lässigkeit. Der oversized Norwegerstrick wirkt bewusst entspannt und zugleich luxuriös. Kombiniert mit Denim und Accessoires entsteht ein Look, der Komfort, Stilbewusstsein und selbstverständliche Präsenz vereint.

Strickjacke mit Norwegermuster aus Wolle mit Schalkragen von Polo Ralph Lauren, ab 680 € ©Hersteller Barrel Jeans "Ash" in Mittelblau von Dawn Denim, ab 140 € bei The Budims erhältlich ©Hersteller Rollkragenpullover "Mira" aus Rippstrick von Goldberg, ab 159 € ©Hersteller Winterstiefel "Classic ultra mini" von UGG, ab 159 € ©Hersteller Sonnenbrille "Aly" von Chloé, ab 370 € ©Hersteller