Tiegel auf, Fingerspitzen eintauchen, sanft einmassieren – so vertraut, so lange bewährt. Doch die Hautpflege hat sich weiterentwickelt. Heute entstehen neue Synergien aus hochwirksamen Inhaltsstoffen, smarter Gerätetechnologie und Texturen, die Pflege zum Erlebnis machen. Mikrostrom, LED-Licht und regenerierende Pflegekomplexe versprechen mehr als nur Verwöhnmomente: Sie verbinden Genuss mit sichtbarer Wirkung. Eine kuratierte Auswahl der spannendsten neuen Tools zeigt, wie modern Beauty heute sein kann.

GEMO G20: Moderne Mikrostimulation Mit dem „GEMO G20“ zieht Hightech in die eigene Beauty-Routine ein. Das handliche Gerät fördert mit Mikrostimulation und sanften Lichtimpulsen die Durchblutung, unterstützt den Wirkstofftransport in tiefere Hautschichten und schenkt ein glatteres, pralleres Hautbild. Regelmäßig eingesetzt soll die Anwendung für straffe Konturen, weniger Falten und eine bessere Hautelastizität sorgen. Produkttesterin Sandra schwärmt: „Der Gemo findet schnell seinen Platz im Alltag. Gesicht reinigen, Gel auftragen, einschalten – und schon breitet sich eine angenehme Wärme aus.“ Im Selbsttest überzeugt vor allem die V-Max-Funktion: 15 Minuten genügen, ob auf der Couch oder im Bett, das Gerät arbeitet leise und meldet Programmwechsel selbstständig. Nach der Behandlung fühlt sich die Haut spürbar weicher an und man wirkt frisch und erholt.

Es gibt den GEMO G20 um 1190 € exklusiv bei Nägele & Strubell

GEMO G20 Anti‑Aging‑Device: Modernste Mikrostimulation und sanfte Lichtimpulse fördern die Durchblutung und unterstützen den Wirkstofftransport in tiefere Hautschichten ©Hersteller

Nano-Technologie Der „Rénergie Nano-Resurfacer 400 Booster“ von Lancôme bringt Microneedling-inspirierte Hauterneuerung ins Badezimmer. Mit präzisen Nanospitzen aus Silikon stimuliert das Gerät die Hautoberfläche und steigert damit die Wirkstoffaufnahme deutlich. Klinische Tests zeigen zudem sichtbare Reduktionen tiefer Falten, eine verbesserte Hauttextur und mehr Glow. Starterpack mit Gerät, Ladekabel und 12 Kartuschen, um ca. 260 €, lancome.de

„Rénergie Nano-Resurfacer 400 Booster“ von Lancôme ©Hersteller

Mikro-Innovation zur Hautverjüngung Bio-Performance „Micro-Click Concentrate“ von Shiseido ist von Schönheitsbehandlungen beim Beauty-Doc inspiriert: Ein patentierter Mikropunkt-Applikator schleust hochwirksames Niacinamid präzise in die Haut. Die futuristische Hightech-Formel soll Poren, Mimikfalten, Augenfältchen und Elastizitätsverlust bekämpfen. Das Ergebnis: eine glattere, straffere Haut mit reduziertem Pflegebedarf.

Gesehen um 237 €, shiseido.de

Bio-Performance „Micro-Click Concentrate“ von Shiseido ©Hersteller

KI-gestützte LED-Maske Die „myLEDmask“ ist die erste KI-gestützte LED-Maske für Gesicht und Hals mit drei Programmen, abgestimmt auf unterschiedliche Hautphototypen. Das Versprechen: sofort spürbare und lang anhaltende Anti-Aging-Wirkung.

MyBlend – myLED Mask gesehen bei Nägele & Strubell um 1.250 €, de.myblend.com

Die „myLEDmask“ eignet sich zur Behandlung von Gesicht und Hals. ©Hersteller

Work-out fürs Gesicht Der „Foreo Bear“ ist ein smartes Mikrostrom-Device für straffere, definierte Gesichtskonturen. Mit fünf Intensitäten und T-Sonic-Impulsen trainiert er die Gesichtsmuskulatur und soll so für ein sichtbares Lifting sorgen. Der Hersteller verspricht, dass schon schon drei Minuten täglich genügen, um die Haut zu festigen und Pflegeprodukte optimal einzuarbeiten.

Gesehen um ca. 290 €, foreo.com