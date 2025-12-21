Wunschkonzert – die schönsten Geschenkideen für stilvolle Weihnachten
Noch immer keine Geschenke für die Liebsten? Dann haben wir hier die ein oder andere Kleinigkeit, die bestimmt Freude bereitet.
Wunschkonzert: Geschenke mit Stil, Magie und Persönlichkeit
Noch keine Idee, was heuer unter dem Weihnachtsbaum liegen soll? Dann lassen Sie sich inspirieren. Unser Wunschkonzert ist eine kuratierte Auswahl besonderer Geschenkideen – stilvoll, überraschend und mit einem Augenzwinkern. Von Modeklassikern über Design-Objekte bis hin zu Genussmomenten und kulturellen Entdeckungen ist alles dabei, was Freude macht und lange in Erinnerung bleibt.
Tea Time! "Five o’clock au gingembre" von Serge Lutens duftet warm-würzig nach schwarzem Tee mit einem Hauch Ingwer. Gesehen bei Douglas, 154 €©Hersteller
Gesteck statt Baum? Sollten Sie noch auf eine Weihnachtsfeier eingeladen sein. Xmas-Deko-Idee von Lederleitner©Hersteller
Let’s bubble! Takashi Murakami hat für den Dom Pérignon Vintage 2015 ein extraschönes Etikett entworfen. Erhältlich u. a. bei Le Cru in Wien oder Kastner & Öhler Graz, 260 €©Hersteller
Sammlerstück! Takashi Murakamis Dom Pérignon Rosé 2010. Erhältlich u. a. bei Le Cru in Wien oder Kastner & Öhler Graz, 400 €
Coffeetablebook zum Thema Rolex, eine Hommage an die Kunst der Uhrmacherei. Seite für Seite Stilgeschichte über Zeit, Ästhetik und Perfektion. "The Watch Book Rolex – Next Generation" von Gisbert L. Brunner (teNeues). Gesehen bei Thalia, 86 €
Zeitlose Eleganz: Mode, die bleibt
Wahre Klassiker kommen nie aus der Mode. Ein perfekt geschnittener Smoking, ein schwarzer Blazer oder elegante Accessoires sind Geschenke, die über Jahre hinweg begleiten. Sie stehen für Selbstbewusstsein, Klarheit und eine moderne Interpretation klassischer Eleganz – für Frauen wie Männer gleichermaßen. Besonders schön: Stücke, die sowohl festlich als auch alltagstauglich sind.
Arket Smokingblazer, 189 €©Hersteller
Dresscode Weihnachten! Ballonrock mit Abendballerinas von Arket.©Hersteller
Festlicher Blazer von H&M,79,99 €©Hersteller
Zeitlos. Schwarzer Abendblazer von Consches. Passt zu jedem Anlass, von der Oper bis zum Businessdinner. 399 €©Florentina Olareanu
Genuss, Design & Kultur
Wie wär’s mit einer bezaubernden Bonbonniere, liebevoll hausgemachten Keksen und einem Gutschein für das "Grand Egyptian Museum"? Auch das Geschäft von Katharina Husslein in der Josefstädter Straße 11 ist eine liebevollst kuratierte Fundgrube für besonders geschmackvolle kleine Geschenke für alle, die Besonderes suchen. Funkelnde Vintage-Gläser zum Beispiel, ausgewählte Costume Jewellery und viele dekorative Einzelstücke.
Süßes aus Oberösterreich. Bonbonniere von Bayer & Bayer, 34,80 €©Tanja Noel
Mit dem "Cookie Puzzle"-Tannenbaum von Lékué schaffe auch ich es, kleine, kreative Tannenbaum-Cookies zu zaubern, und ich bin bei Gott keine begabte Keksibackerin. "Bastelgeschenk" für die ganze Familie. Gesehen bei Cuisinarum um 11,95 €
Liebes Christkind, magst du mir nicht einen Gutschein für das "Grand Egyptian Museum" in Kairo spendieren? Ich lasse mich so gerne von Geschichte verzaubern. Ich möchte immer erleben, entdecken, staunen.©Getty Images/Ali Moustafa/Getty Images
Naturreine Duftmischungen, die Wärme, Geborgenheit und Kraft schenken. Aromapflege Nachtruhe, 12,90 €©Hersteller
In der Auslage von Katharina Husslein: handgefertigte Papierdosen aus Vintage-Aluminiumpapieren von schatto.studio©Matthias Nemmert
Ho-ho-ho!
Strick und Schnickschnack: Auch so kann man die Feiertage überstehen. Nicht alles muss ernst und feierlich sein, denn weihnachtliche Strickmode, freche Accessoires oder Lifestyle-Produkte sorgen für Leichtigkeit in der oft trubeligen Festzeit. Gerade diese Geschenke bleiben oft besonders in Erinnerung – weil sie ein Lächeln schenken.
Ein Sprühstoß, und schon riecht’s nach Tannenzweigen, Weihnachtskeksen, Trinkpunsch, Zuckerwatte und Kaminfeuer. Joyeux Noel Perfume Gun von Frédéric Malle, 170 €
Vero Moda Weihnachtspulli bei Zalando, 34,99 €©Hersteller
Montego Weihnachtspulli bei Peek & Cloppenburg, 39,99 €©Hersteller
Ho-ho-hot! Weihnachsunterwäsche, die todsicher für Lacher sorgt. Weihnachts-Boxershorts von Iuman Intimissimi Uomo, 16,90 €©Hersteller
Kühlschrank mit Weihnachtsmuster? Coole Sache! Auf jeden Fall cooler als jeder Weihnachtspullover. An das Muster wird man sich halt gewöhnen müssen, besonders im Sommer. Liebherr-Hausgeräte MyStyle Xmas-Edition ab 1.099 €©Hersteller
Christbaumschmuck von Lederleitner, 16,90 €©Hersteller
Fliegenpilz-Hänger von Lederleitner, 18,90 €©Hersteller
Glasornament Marienkäfer von Wyhnalek, 16,80 €©Hersteller
Glaskugel Palme von Wyhnalek, 14 €©Hersteller
Duftstein Kleeblatt von Calm Ceramics, 18 €©Hersteller
Let’s bubble, was das Zeug hält. "L’Autrichienne" von Ebner-Ebenauer 60 €. Erhältlich bei Wein & Co, Vinorama/Morandell sowie im Weingut Ebner-Ebenauer.
Zwischen funkelnden Lichtern, Tannenduft und Weihnachtskeksen lässt sich der Weihnachtszauber am besten mit guten Wünschen teilen.
Kommentare