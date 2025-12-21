Wunschkonzert: Geschenke mit Stil, Magie und Persönlichkeit Noch keine Idee, was heuer unter dem Weihnachtsbaum liegen soll? Dann lassen Sie sich inspirieren. Unser Wunschkonzert ist eine kuratierte Auswahl besonderer Geschenkideen – stilvoll, überraschend und mit einem Augenzwinkern. Von Modeklassikern über Design-Objekte bis hin zu Genussmomenten und kulturellen Entdeckungen ist alles dabei, was Freude macht und lange in Erinnerung bleibt.

Tea Time! "Five o’clock au gingembre" von Serge Lutens duftet warm-würzig nach schwarzem Tee mit einem Hauch Ingwer. Gesehen bei Douglas, 154 € ©Hersteller Gesteck statt Baum? Sollten Sie noch auf eine Weihnachtsfeier eingeladen sein. Xmas-Deko-Idee von Lederleitner ©Hersteller Let’s bubble! Takashi Murakami hat für den Dom Pérignon Vintage 2015 ein extraschönes Etikett entworfen. Erhältlich u. a. bei Le Cru in Wien oder Kastner & Öhler Graz, 260 € ©Hersteller Sammlerstück! Takashi Murakamis Dom Pérignon Rosé 2010. Erhältlich u. a. bei Le Cru in Wien oder Kastner & Öhler Graz, 400 €



©Hersteller Coffeetablebook zum Thema Rolex, eine Hommage an die Kunst der Uhrmacherei. Seite für Seite Stilgeschichte über Zeit, Ästhetik und Perfektion. "The Watch Book Rolex – Next Generation" von Gisbert L. Brunner (teNeues). Gesehen bei Thalia, 86 €

©Hersteller

Zeitlose Eleganz: Mode, die bleibt Wahre Klassiker kommen nie aus der Mode. Ein perfekt geschnittener Smoking, ein schwarzer Blazer oder elegante Accessoires sind Geschenke, die über Jahre hinweg begleiten. Sie stehen für Selbstbewusstsein, Klarheit und eine moderne Interpretation klassischer Eleganz – für Frauen wie Männer gleichermaßen. Besonders schön: Stücke, die sowohl festlich als auch alltagstauglich sind.

Genuss, Design & Kultur Wie wär’s mit einer bezaubernden Bonbonniere, liebevoll hausgemachten Keksen und einem Gutschein für das "Grand Egyptian Museum"? Auch das Geschäft von Katharina Husslein in der Josefstädter Straße 11 ist eine liebevollst kuratierte Fundgrube für besonders geschmackvolle kleine Geschenke für alle, die Besonderes suchen. Funkelnde Vintage-Gläser zum Beispiel, ausgewählte Costume Jewellery und viele dekorative Einzelstücke.

Süßes aus Oberösterreich. Bonbonniere von Bayer & Bayer, 34,80 € ©Tanja Noel Mit dem "Cookie Puzzle"-Tannenbaum von Lékué schaffe auch ich es, kleine, kreative Tannenbaum-Cookies zu zaubern, und ich bin bei Gott keine begabte Keksibackerin. "Bastelgeschenk" für die ganze Familie. Gesehen bei Cuisinarum um 11,95 €

©Hersteller Liebes Christkind, magst du mir nicht einen Gutschein für das "Grand Egyptian Museum" in Kairo spendieren? Ich lasse mich so gerne von Geschichte verzaubern. Ich möchte immer erleben, entdecken, staunen. ©Getty Images/Ali Moustafa/Getty Images Naturreine Duftmischungen, die Wärme, Geborgenheit und Kraft schenken. Aromapflege Nachtruhe, 12,90 € ©Hersteller In der Auslage von Katharina Husslein: handgefertigte Papierdosen aus Vintage-Aluminiumpapieren von schatto.studio ©Matthias Nemmert

Ho-ho-ho! Strick und Schnickschnack: Auch so kann man die Feiertage überstehen. Nicht alles muss ernst und feierlich sein, denn weihnachtliche Strickmode, freche Accessoires oder Lifestyle-Produkte sorgen für Leichtigkeit in der oft trubeligen Festzeit. Gerade diese Geschenke bleiben oft besonders in Erinnerung – weil sie ein Lächeln schenken.