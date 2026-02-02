46-221707413Bei Ulla Johnson treffen warme Brauntöne auf kühles Türkis und leuchtende Akzente – ein klares Farbspiel, das modern, souverän und feminin wirkt
2026 Mode-Trend: Colourblocking als kraftvolles Stilmittel

Kräftige Kontraste, klare Flächen und bewusste Kombinationen machen Colourblocking im Jahr 2026 zu einer Stilentscheidung, die Mode wieder als visuelles Statement versteht.

02.02.26

Von Barbara Zach

Farbe bekennen

Colourblocking setzt in den Frühjahrs- und Sommerkollektionen den sichtbarsten Akzent der Mode. Nach Jahren der Zurückhaltung, gedeckter Farbpaletten und bewusst reduzierter Ästhetik rückt Farbe wieder ins Zentrum. Statt harmonischer Übergänge dominieren scharf abgegrenzte Farbflächen, die nebeneinanderstehen und Spannung erzeugen. Colourblocking wirkt grafisch und unmittelbar.

46-221707697

Balenciaga

46-221896649

Fendi

46-221707673

Valentino

46-221707699

Celine

46-221707713

Alberta Feretti

Diese Klarheit ist kein neues Phänomen, sondern tief in der Kunstgeschichte verankert. Der niederländische Maler Piet Mondrian prägte mit seinen geometrischen Kompositionen aus Primärfarben eine Bildsprache, die Struktur und Reduktion in den Mittelpunkt stellte. In den 1960er-Jahren fand diese Ästhetik ihren Weg in die Mode – maßgeblich durch Yves Saint Laurent, der Kunst erstmals konsequent in tragbare Ikonen übersetzte. Seither kehrt Colourblocking immer dann zurück, wenn Mode nach Klarheit, Selbstbewusstsein und visueller Neuausrichtung sucht. Genau hier setzt das Jahr 2026 an.

46-221707669

Brille "4845" von ANDY WOLF Eyewear, ab 499 €

46-221707415

Henkeltasche "Scully" aus pflanzlich gegerbten Leder von Agnes Nordenholz, ab 1550 €.

46-221707671

Earbud Etui "X.LIO ed1" als Taschen- oder Schlüsselanhänger verwendbar von Ina Kent, ab 75 €

46-221707667

Cocktailring aus 18 kt Roségold mit pinkem Turmalin, grünen Granaten und Diamanten von Bucherer Fine Jewellery, Preis auf Anfrage.

46-221707701

Slingbackpumps "Belle Vivier" aus Lackleder von Roger Vivier, ab 890 Euro über net-a-porter.  

Klare Bildsprache

Mode bewegt sich zunehmend zwischen Individualisierung und Wiedererkennbarkeit, zwischen persönlichem Ausdruck und klarer Bildsprache. Colourblocking bedient dieses Spannungsfeld, indem es Farbe gezielt einsetzt – nicht als Dekoration, sondern als bewusstes Stilmittel. Die klar voneinander getrennten Farbflächen schaffen Präzision, lenken den Blick und verleihen dem Look eine eindeutige visuelle Identität. Diese Wirkung entfaltet sich nicht nur ästhetisch, sondern auch psychologisch. Kräftige Farben stimulieren, Kontraste strukturieren, klare Flächen vermitteln Souveränität. Colourblocking ist keine Spielerei, sondern eine gezielte Inszenierung.

46-221707709

Versace mischt erdige Nuancen und luftige Pastelltöne zu einem bewegten Gesamtbild.

46-221707711

Essentiel Antwerp setzt mit dem ausdrucksstarken Armband die kräftige Farbidee des Looks fort.

46-221707707

Fendi geht ins Detail und setzt klar getrennte Farbflächen auch bei Accessoires.

Life Hack

Wie verändere ich mit Farben meine Stimmung?

Farben wirken direkt auf unsere Wahrnehmung und Emotionen. Kleidung kann deshalb bewusst als Stimmungsregler genutzt werden. Entscheidend ist ein kurzer Check-in: Was möchte ich fühlen oder ausstrahlen? Energie, Ruhe oder Selbstvertrauen? Gelb oder Orange beleben, Blau und Grün wirken beruhigend, Rot oder Pink aktivieren. Ein gezielter Farbakzent reicht oft schon aus, um dem Gehirn ein positives Signal zu senden und die Stimmung bewusst zu beeinflussen.
 

Stilspiel

Wie stylt man den Trend "Colourblocking" alltagstauglich? Wir bieten drei Möglichkeiten:

Zurückhaltend

Colourblocking lässt sich besonders elegant über Accessoires spielen. Ein ruhiger, monochromer Look bildet die perfekte Bühne für eine Tasche, Schuhe oder Schmuck in kräftigen Farben. Wichtig ist, den Rest bewusst zurückhaltend zu stylen, damit die Akzente wirken können. So entsteht ein Look, der Farbe zeigt und dennoch eine ruhige, stilvolle Wirkung behält.

46-221707727

Bei Ferragamo wird der Colourblocking-Trend zurückhaltend mit Accessoires eingesetzt.

Effektiv

Einsteiger können Colourblocking am besten umsetzen, indem sie einen kräftigen Farbton in Kombination mit einer neutralen Basisfarbe (Schwarz, Weiß, Beige, Grau, Dunkelblau) tragen. Alternativ Farben aus der gleichen Familie wählen. Wichtig ist, die Farben großflächig einzusetzen und nicht nur als Mini-Accessoire.

46-221707715

Max Mara setzt Farben großflächig und effektiv ein

Lebendig

Mehrfarbiges Colourblocking wirkt am stärksten, wenn Farben bewusst kombiniert und klar voneinander getrennt werden. Eine dominante Hauptfarbe bildet die Basis, während ein oder zwei weitere Töne gezielt ergänzt werden. Ruhige Schnitte und reduzierte Silhouetten sorgen dafür, dass die Farbvielfalt harmonisch bleibt. So entsteht ein moderner Look, der lebendig wirkt, ohne überladen zu sein.

46-221707729

Loewe kombiniert mehrere Farben für einen lebendigen Look

Guter Stoff

46-221707772

Hochpigmentierter Monolidschatten "Idôle Goddess Dimension" von Lancôme, ab 35 €

46-221707704

Wasserfester, farbintensiver automatischer Kajalstift von La Biosthétique, ab 24,50 €

46-221707706

Serum "Hyaluronic Moisture Drops" spendet 24 Stunden Feuchtigkeit von Weleda, 30 ml ab 10 €

46-221707768

Lippenstift "Famos Lipcolor", stark pigmentiert und cremig von Rabanne, ab 35 €

46-221707770

Eau de Parfum "Allegra Passegiata" mit blumiger Note von Bvlgari, 50ml ab 157 €

Style Bar

Einkleiden wie Elizabeth Olsen: Wir haben ihren Look bei verschiedenen Marken nachgeshoppt.

Celebrity Sightings In New York - November 12, 2025

Die Schauspielerin Elizabeth Olsen trug in New York einen Colourblocking-Look von Fendi 

Die amerikanische Schauspielerin Elizabeth Olsen trug in New York einen Look von Fendi und präsentierte sich darin souverän, modern und stilbewusst. Das Colourblocking wirkt dabei bewusst eingesetzt und unterstreicht eine ruhige, selbstverständliche Eleganz ohne Überinszenierung.

46-221707731

Doppelreihiger Blazer mit Zierknopfleiste von Joop, ab 329 €

46-221707733

Midi-Rock aus Satin von Sportmax, ab 171 €

46-221707735

Pumps "Alla" aus Lackleder von AGL, ab 315 €

46-221707747

Henkeltasche "1927 Mini" aus Leder von Furla, ab 395 €

46-221707749

Ring "Blaues Chakra Herz" aus Sterlingsilber von Pandora, ab 35 €

So geht's

Setze auf eine starke Hauptfarbe, eine verwandte Nuance und einen warmen Erdton als Ausgleich. Strukturierte Schnitte verleihen dem Look Klarheit, während Accessoires in Cognac für Ruhe und Eleganz sorgen.

