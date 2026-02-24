Von Barbara Zach In der grauen Jahreszeit, wenn der Himmel schwer hängt und die Tage farblos wirken, wächst die Sehnsucht nach Ferne. Es ist die Suche nach Licht und nach dem Gefühl von Urlaub am Meer. Genau aus diesem inneren Bedürfnis heraus gewinnt die Farbe Blaugrün an Bedeutung.

Miu Miu ©Hersteller Gucci ©Hersteller Dior ©Hersteller Philipp Plein ©Hersteller

Die Farbe weckt Erinnerungen an schimmernde Buchten, Salzwasser auf der Haut und den ersten tiefen Atemzug am Ozean. Sie trägt das Versprechen von Sommer in den Winter und wird so zum emotionalen Gegenpol einer Stimmung, die nach Leichtigkeit verlangt.

Farbe mit Tiefe Blaugrün ist dabei mehr als nur eine Nuance. Der Ton beschreibt einen Zustand, denn er liegt zwischen Blau und Grün, zwischen Himmel und Erde. Fast automatisch entstehen Assoziationen an Lagunen, an Lichtreflexe auf Wasser und an den Moment kurz vor dem Eintauchen. Blau und Grün stehen seit jeher für Regeneration, Vertrauen und Balance. Blaugrün vereint diese Qualitäten. Es übersetzt sie in eine moderne, urbane Klarheit.

Sonnenbrille von Etro, ab 193,60 € erhältlich bei sehen! Wutscher ©Hersteller Ohrstecker "Ibiza" aus Sterlingsilber, 18 kt vergoldet mit Amazonit-Jade von Sonnia Jewellery Design, ab 655 € ©Hersteller Henkeltasche "Divas' Dream Marquise“ aus Straußenleder von Bvlgari, Preis auf Anfrage ©Hersteller Ring mit Paraiba Turmalin und Diamanten von A.E. Köchert, Preis auf Anfrage. ©Hersteller Mules aus Wildleder von Aquazzura, ab 695 € ©Hersteller

Weniger naturromantisch als klassisches Grün und weniger distanziert als reines Blau wirkt der Farbton fließend, ruhig und zeitlos. Auch auf psychologischer Ebene entfaltet Blaugrün seine Wirkung subtil. Die Farbe beruhigt, fördert Konzentration und schafft emotionalen Raum, ohne sich aufzudrängen. Auf der Haut reflektiert sie das Licht weich und verleiht dem Teint Frische. Diese Wirkung spiegelt sich auf den Laufstegen dieser Saison wider, wo sich der Ton nuanciert zeigt – bevorzugt in fließenden Silhouetten, soften Materialien sowie sanft drapierten Jersey- und Seidenqualitäten.

Fendi setzt auf präzises Tailoring und verleiht so dem Farbton eine kühle, souveräne Wirkung ©Hersteller Bei Michel Mayer erzeugen klare Linien und fließende Materialien einen modernen und zeitlosen Look ©Juergen Hammerschmid Bei den Valentino Garavani Stiefeln trifft zartes Mint auf ein feines Blumenmuster ©Hersteller

Life Hack Was hilft bei statisch aufgeladener Kleidung? Bei Kleidung, die elektrisch aufgeladen ist, hilft ein Metall-Kleiderbügel. Einfach sanft über die betroffene Stelle streichen oder das Kleidungsstück kurz darauf aufhängen. Das Metall leitet die statische Ladung ab, sodass der Stoff wieder locker und glatt fällt.

Stilspiel Diese drei Varianten geben Inspiration wie der Farbton im Alltag kombiniert werden kann.

Akzent Wer sich dem Farbton behutsam nähern möchte, setzt auf gezielte Akzente. Eine Tasche oder ein Accessoire in dieser Farbe belebt reduzierte Looks und wirkt besonders elegant zu Grau, Navy oder warmen Nude- bis Erdtönen. So wird die Farbe zum ruhigen Blickfang, ohne den Look zu dominieren.

Stella McCartney setzt mit einer blaugrünen Tasche gezielte Akzente ©Hersteller

Monochrom Blaugrün wirkt am stärksten, wenn es für sich steht. Ein kompletter Look in unterschiedlichen Nuancen der Farbe schafft Tiefe und wirkt harmonisch und ausgewogen. Entscheidend ist der Materialmix: matte Stoffe wie Wolle oder Baumwolle kombiniert mit Satinseide oder glänzendem Leder. So entsteht Spannung, ohne den ruhigen Charakter zu verlieren.

Monochromer Look von Gucci ©Hersteller

Leichtigkeit Blaugrün entfaltet seine Wirkung besonders in fließenden Silhouetten. Leichte Stoffe, Transparenzen und Bewegung lassen die Farbe weich und elegant erscheinen. Reduziert gestylt mit dezenten Accessoires und klarer Linie wirkt der Look zeitlos und feminin – inspiriert von Natur, Licht und einem Hauch Sommer.

Leichte, blaugrüne Stoffe, Look von Genny ©Jojo Korsh Photography/Hersteller

Guter Stoff

Eau de Parfum "Il Était un bois" ein holziger unisex Duft von L’Artisan Parfumeur, 100ml, ab 195 € ©Hersteller "Cell Longevity Hydra Glow Skin Renewing Serum" von Weleda spendet intensive Feuchtigkeit. 30ml, ab 45 € ©Hersteller "Protini Polypeptide Cream" von Drunk Elephant hinterlässt ein angenehm weiches Gefühl, 50 ml, ab 71 € ©Hersteller Flüssiger Lidschatten "Eye Tint" von Armani Beauty, ab 33 € ©Hersteller "The Ritual of Jing overnight body mask" von Rituals regeneriert die Haut während des Schlafs, 125 ml, ab 16,90 € ©Hersteller

Style Bar Einkleiden wie Jennifer Lopez: Wir haben ihren Look bei verschiedenen Marken nachgeshoppt.

Jennifer Lopez, gesehen in Midtown New York ©GC Images/XNY/Star Max/getty images

Die amerikanische Sängerin und Schauspielerin Jennifer Lopez, gesehen in Midtown New York, trug ein Outfit, das zeitlose Eleganz mit moderner Großstadt-Attitude verbindet.

Bleistiftrock aus Guipure-Spitze von Zimmermann, ab 494 € bei theoutnet.com ©Hersteller Oberteil aus Viskosemischung von andotherstories, ab 89 € ©Hersteller Tasche "Moonlight" aus Leder von Ina Kent, ab 165 € ©Hersteller Hut aus Wollstoff von Mayser, ab 149 € ©Hersteller Sonnenbrille von Loewe, ab 300 € bei net-a-porter.com ©Hersteller Pumps aus Leder von Kazar, ab 145 €, bei Zalando ©Hersteller