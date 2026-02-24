Sehnsucht nach Sommer: Diese Farbe bringt Frische in die Mode
Diese Farbe bringt Wasser, Weite und Frische in die Mode – es ist eine Farbe, die beruhigt und die Sehnsucht nach Sommer weckt
Von Barbara Zach
In der grauen Jahreszeit, wenn der Himmel schwer hängt und die Tage farblos wirken, wächst die Sehnsucht nach Ferne. Es ist die Suche nach Licht und nach dem Gefühl von Urlaub am Meer. Genau aus diesem inneren Bedürfnis heraus gewinnt die Farbe Blaugrün an Bedeutung.
Miu Miu©Hersteller
Gucci©Hersteller
Dior©Hersteller
Philipp Plein©Hersteller
Die Farbe weckt Erinnerungen an schimmernde Buchten, Salzwasser auf der Haut und den ersten tiefen Atemzug am Ozean. Sie trägt das Versprechen von Sommer in den Winter und wird so zum emotionalen Gegenpol einer Stimmung, die nach Leichtigkeit verlangt.
Farbe mit Tiefe
Blaugrün ist dabei mehr als nur eine Nuance. Der Ton beschreibt einen Zustand, denn er liegt zwischen Blau und Grün, zwischen Himmel und Erde. Fast automatisch entstehen Assoziationen an Lagunen, an Lichtreflexe auf Wasser und an den Moment kurz vor dem Eintauchen. Blau und Grün stehen seit jeher für Regeneration, Vertrauen und Balance. Blaugrün vereint diese Qualitäten. Es übersetzt sie in eine moderne, urbane Klarheit.
Sonnenbrille von Etro, ab 193,60 € erhältlich bei sehen! Wutscher©Hersteller
Ohrstecker "Ibiza" aus Sterlingsilber, 18 kt vergoldet mit Amazonit-Jade von Sonnia Jewellery Design, ab 655 €©Hersteller
Henkeltasche "Divas' Dream Marquise“ aus Straußenleder von Bvlgari, Preis auf Anfrage©Hersteller
Ring mit Paraiba Turmalin und Diamanten von A.E. Köchert, Preis auf Anfrage.©Hersteller
Mules aus Wildleder von Aquazzura, ab 695 €©Hersteller
Weniger naturromantisch als klassisches Grün und weniger distanziert als reines Blau wirkt der Farbton fließend, ruhig und zeitlos. Auch auf psychologischer Ebene entfaltet Blaugrün seine Wirkung subtil. Die Farbe beruhigt, fördert Konzentration und schafft emotionalen Raum, ohne sich aufzudrängen. Auf der Haut reflektiert sie das Licht weich und verleiht dem Teint Frische. Diese Wirkung spiegelt sich auf den Laufstegen dieser Saison wider, wo sich der Ton nuanciert zeigt – bevorzugt in fließenden Silhouetten, soften Materialien sowie sanft drapierten Jersey- und Seidenqualitäten.
Fendi setzt auf präzises Tailoring und verleiht so dem Farbton eine kühle, souveräne Wirkung©Hersteller
Bei Michel Mayer erzeugen klare Linien und fließende Materialien einen modernen und zeitlosen Look©Juergen Hammerschmid
Bei den Valentino Garavani Stiefeln trifft zartes Mint auf ein feines Blumenmuster©Hersteller
Life Hack
Was hilft bei statisch aufgeladener Kleidung?
Bei Kleidung, die elektrisch aufgeladen ist, hilft ein Metall-Kleiderbügel. Einfach sanft über die betroffene Stelle streichen oder das Kleidungsstück kurz darauf aufhängen. Das Metall leitet die statische Ladung ab, sodass der Stoff wieder locker und glatt fällt.
Stilspiel
Diese drei Varianten geben Inspiration wie der Farbton im Alltag kombiniert werden kann.
Akzent
Wer sich dem Farbton behutsam nähern möchte, setzt auf gezielte Akzente. Eine Tasche oder ein Accessoire in dieser Farbe belebt reduzierte Looks und wirkt besonders elegant zu Grau, Navy oder warmen Nude- bis Erdtönen. So wird die Farbe zum ruhigen Blickfang, ohne den Look zu dominieren.
Monochrom
Blaugrün wirkt am stärksten, wenn es für sich steht. Ein kompletter Look in unterschiedlichen Nuancen der Farbe schafft Tiefe und wirkt harmonisch und ausgewogen. Entscheidend ist der Materialmix: matte Stoffe wie Wolle oder Baumwolle kombiniert mit Satinseide oder glänzendem Leder. So entsteht Spannung, ohne den ruhigen Charakter zu verlieren.
Leichtigkeit
Blaugrün entfaltet seine Wirkung besonders in fließenden Silhouetten. Leichte Stoffe, Transparenzen und Bewegung lassen die Farbe weich und elegant erscheinen. Reduziert gestylt mit dezenten Accessoires und klarer Linie wirkt der Look zeitlos und feminin – inspiriert von Natur, Licht und einem Hauch Sommer.
Guter Stoff
Eau de Parfum "Il Était un bois" ein holziger unisex Duft von L’Artisan Parfumeur, 100ml, ab 195 €©Hersteller
"Cell Longevity Hydra Glow Skin Renewing Serum" von Weleda spendet intensive Feuchtigkeit. 30ml, ab 45 €©Hersteller
"Protini Polypeptide Cream" von Drunk Elephant hinterlässt ein angenehm weiches Gefühl, 50 ml, ab 71 €©Hersteller
Flüssiger Lidschatten "Eye Tint" von Armani Beauty, ab 33 €©Hersteller
"The Ritual of Jing overnight body mask" von Rituals regeneriert die Haut während des Schlafs, 125 ml, ab 16,90 €©Hersteller
Style Bar
Einkleiden wie Jennifer Lopez: Wir haben ihren Look bei verschiedenen Marken nachgeshoppt.
Die amerikanische Sängerin und Schauspielerin Jennifer Lopez, gesehen in Midtown New York, trug ein Outfit, das zeitlose Eleganz mit moderner Großstadt-Attitude verbindet.
Bleistiftrock aus Guipure-Spitze von Zimmermann, ab 494 € bei theoutnet.com©Hersteller
Oberteil aus Viskosemischung von andotherstories, ab 89 €©Hersteller
Tasche "Moonlight" aus Leder von Ina Kent, ab 165 €©Hersteller
Hut aus Wollstoff von Mayser, ab 149 €©Hersteller
Sonnenbrille von Loewe, ab 300 € bei net-a-porter.com©Hersteller
Pumps aus Leder von Kazar, ab 145 €, bei Zalando©Hersteller
So geht’s
Setzen Sie auf klare Silhouetten, hochwertige Materialien und eine reduzierte Farbwelt, die durch gezielt eingesetzte Akzente – etwa in Form von Accessoires – Spannung erhält.
