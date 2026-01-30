Model im langen grauen Pulli mit halterlosen Strümpfen auf dem Laufsteg
Bestrickend

Cozy Pullover für kalte Februartage: Was angesagt ist

Woll-lustig: Warm up! Welche Strickpullis diesen Winter angesagt sind.

Isabella Klausnitzer

von Isabella Klausnitzer

30.01.26

Der erste Norwegerpulli wurde angeblich Mitte des 19. Jahrhunderts im Setesdal im Süden Norwegens gestrickt und dann zum Lieblingsteil alternativer Aussteiger. In der Wintersportmode ist der Norweger ein echter Klassiker, der auch schon mal zum Designerstück avancieren kann. Interessant: Im Englischen heißt das typische Muster nicht „Norweger“, sondern „Fair Isle“, benannt nach einer Insel zwischen Norwegen und Schottland. Originale Fair-Isle-Pullis werden ausschließlich handgestrickt, mit einer Wartezeit von bis zu drei Jahren.

Ich trage Norwegerpullis am liebsten in Norwegen unter den Polarlichtern. Ansonsten sind meine Lieblingspullis schlicht, einfach und ungemustert. T-Shirt-Schnitt mag ich am liebsten, Bündchen gar nicht. Unterm Pulli immer ein dünnes weißes T-Shirt, das oben und unten rausblitzt. Layering ist Pflicht. Farben? Dunkelblau, Anthrazit, Schwarz und helles Mélangegrau sind Basics, Rot, Camel, Nude Draufgaben, Winterweiß ein saisonaler Klassiker.

Zwei Models im „Cortina 2026“-Pullover, der offizielle Olympia-Pullover

Norweger bei Olympia. Der „Cortina 2026“-Pullover ist der offizielle Olympia-Pullover des norwegischen Teams für Milano Cortina 2026. Inspiriert vom ikonischen Design der
Winterspiele 1956, modern interpretiert von Dale of Norway als Halbzipp aus hochwertigem Strick. Für Damen und Herren in Rot-Weiß oder Blau-Weiß.

Grobstrickpullover kombiniert mit wattierter Blousonstrickjacke
Der „Tree Napper“ von Bearaby
„Tree Napper“ von Bearaby ist eine trendige Gewichtsdecke aus Eukalyptusholzfasern

Komm kuscheln flüstert die Grobstrickdecke. Der „Tree Napper“ von Bearaby ist eine trendige Gewichtsdecke aus Eukalyptusholzfasern. Extra grob gestrickt, atmungsaktiv und durch das Gewicht beruhigend. In fünf sanften Farbtönen

Chunky Alpaka-Pullover von Maiami in schwarz-braun

Chunky Alpaka-Pullover von Maiami in Schwarz, Grau und Weiß. Streifen als coole Alternative zum klassischen Norwegermuster – cozy und olympiatauglich.

Die „Cashmere Body Cream“ von La Prairie

Wohlig cremen. Verwöhnpflege mit Luxusfeeling. Die „Cashmere Body Cream“ von La Prairie fühlt sich an wie ein sündteurer, feinster Kaschmirschal auf der Haut. Intensiv nährend, gleichzeitig seidig pflegend. Ab Mitte Februar erhältlich.

Geliebtes Grau

Wenn man nicht weiß, was man anziehen soll, hält man sich an Miuccia Prada und greift zum grauen Pulli. Wichtig sind boxy Schnitt, hochwertige Qualität, ein Farbton zwischen Schiefer- und Mausgrau und ein hochgeschnittener Rundhals. Dass Miuccia Prada graue Pullis liebt, ist bekannt. Es ist nie derselbe, aber immer dieselbe Idee: schiefergrau, feinmaschig, Rundhals, hochgeschlossen, oft mit kurzem Arm und immer zum Rock. Ein Pulli als Stilprinzip.

Feiner Sommerstrick. Lässig, leicht, leise, luxuriös, aus reinem Kaschmir.

Feiner Sommerstrick. Lässig, leicht, leise, luxuriös, aus reinem Kaschmir. Pastelle wie Himmelblau, Salbeigrün, Blassrosa etc. verleihen dem Look richtige Sommerfrische.

(kurier.at)  |  Stand:
