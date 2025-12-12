Klasse statt Masse: Unsere Prosecco-Lieblinge

Prosecco ist meist günstig, aber auch entsprechend billig produziert. Die Zweitgärung, die zu den begehrten Bläschen führt, erfolgt gern im Tank oder die Kohlensäure wird gar künstlich zugesetzt – die Trauben kommen aus einfachen Lagen und werden maschinell geerntet.

Aber es geht auch anders. Einige wenige Prosecchi werden nach traditioneller Methode produziert – die zweite Gärung findet in der Flasche statt.