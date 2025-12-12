Klasse statt Masse: Unsere Prosecco-Lieblinge
Sprudelspaß mit Prosecco und Co.? Weinkenner rümpfen darüber oft die Nase. Aber es gibt auch anspruchsvollen Stoff.
Prosecco ist meist günstig, aber auch entsprechend billig produziert. Die Zweitgärung, die zu den begehrten Bläschen führt, erfolgt gern im Tank oder die Kohlensäure wird gar künstlich zugesetzt – die Trauben kommen aus einfachen Lagen und werden maschinell geerntet.
Aber es geht auch anders. Einige wenige Prosecchi werden nach traditioneller Methode produziert – die zweite Gärung findet in der Flasche statt.
CA’ DE NOCI: Querciole 2024 Ausnahme-Frizzante von einem der großen Meister. Perfektes Traubenmaterial und Flaschengärung ergeben einen eleganten Sprudel. vinonudo.at,t, 23,90 €©Hersteller
VIGNETO SAETTI: Nato Libero, Lambrusco 2020 Erstklassiger, staubtrockener Reserve Lambrusco mit feinherben Aromen und vielschichtiger Struktur. vinifero.at, 24 €©Hersteller
CASA COSTE PIANE: Prosecco Frizzante Naturalmente Hervorragender Prosecco Frizzante mit traditioneller Flaschengärung aus dem Valdobbiadene. gute-weine.de, 19,90 €©Hersteller
NINO FRANCO: Prosecco Valdobbiadene Superiore Extra Brut Nodi Gediegener, klassischer Prosecco mit feinwürziger Aromatik und trockener Stilistik. weinco.at, 23,99 €©Hersteller
Egal, ob Prosecco Frizzante, Prosecco Spumante oder Stillwein: Seit 2010 muss Prosecco zumindest 85 Prozent aus der lokalen Sorte Glera bestehen und darf nur aus einem abgegrenzten Gebiet kommen. Die Kerngebiete Valdobbiadene oder Conegliano tragen ein DOCG-Siegel.
Noch schlechter ist das Image von Frizzante aus anderen Anbauregionen: Einerseits findet sich Billigware unter dieser Bezeichnung, andererseits aber auch spannender Sprudel abseits des Mainstreams.
Selbst Lambrusco, bekannt als süßer Kitsch-Sprudel, kann bei bester Behandlung seriösen Schaumwein ergeben.
PODERE SOTTOILNOCE: Valtiberia 2023 Max Brondolo ist Quereinsteiger und längst eine Ikone. Die Trauben für den Frizzante mit Flaschengärung kommen aus besten Lagen. vinonudo.at, 25,90 €©Hersteller
BORTOLOTTI: Piai Alta Prosecco Valdobbiadene DOCG Extra Brut - Klassischer Prosecco Stil im besten Sinne. Kein Gramm Zucker zu viel! einfachguterwein.at, 18,50 €©Hersteller
IL FARNETO: Frisant Rosato - Köstlicher Rosé Frizzante aus der Emilia Romagna - Unverschnörkelt und natürlich produziert. Auch schön für den Weihnachtsbrunch. vinifero.at , 18 €©Hersteller
CASA BELFI: Naturalmente Frizzante Bianco - Zart cremiger Prosecco Frizzante aus 100 Prozent Glera. Lange Hefelagerung verleiht ihm Struktur und Charakter. weinskandal.at, 14,70 €©Hersteller
BERGIANTI: Lambrusco Stiolorosso 2023 - Kein picksüßer Kitschsprudel, sondern hochwertiger, knochentrockener Schaumwein nach traditioneller Methode. vinonudo.at, 22,90 €©Hersteller
SU ALTO: Frizzante Bio Indigeno Sui Lieviti Prosecco - Nach der Zweitgärung liegt er in der Flasche lange auf der Hefe und reift auf 2.000 Metern in den Dolomiten. wagners-wein shop.com, 13,50 €©Hersteller
COL VETORAZ: Extra Brut Valdobbiadene Superiore DOCG - Trocken ausgebauter Prosecco von den Hügeln des Valdobbiadeene. Fruchtaromen mit floralen Akzenten. wagners-weinshop.com, 19,80 €©Hersteller
DAL DIN: secco Spumante Valdobbiadene Superiore DOCG Extra Brut - Feinfruchtig aus dem Kerngebiet der Anbauregion. Feine Schaumwein Perlage – trocken ausgebaut. shop-doellerer.at, 18,60 €©Hersteller
Kommentare