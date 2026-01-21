Lässig wie Prinz Harry: Pullover-Trend Viertelreißverschluss

Der Dresscode beim ersten Quarter-Zip-Meetup in London-Soho war fast so streng wie bei König Charles im Buckingham Palace. Wer bei der Szene-Party Einlass begehrte, musste einen Pullover mit Viertelreißverschluss vorführen. Trägern von schnöden Jacken mit durchgezogenem Zipper wurde von der Fashion-Polizei am Eingang der Zutritt verwehrt.

Schließlich kam es hier auf die richtige Länge an. Und das Matcha-schlürfende Jungvolk gehorchte artig, denn die an College-Studenten erinnernde Herren-Oberbekleidung ist der Tik-Tok-Trend der Stunde. Schuld daran ist der nerdige Computerwissenschaftsabsolvent Jason Gyamfi. Er erlangte mit einem Video auf der Social-Media-Plattform Weltruhm, in dem er sich selbst zum Gründer der Quarter-Zip-Bewegung kürte. "Wir tragen keine Nike-Tech-Fleece-Bekleidung mehr, sondern Pullover mit Viertelreißverschluss. Ein Upgrade für das Leben."

Der Kurzfilm ging Ende 2025 viral und prägt seither den Stil von rund 30 Millionen Jungherren auf der ganzen Welt. Per Hashtag bekennen sich immer mehr als Mitglieder der Quarter-Zip-Gang.

Business Casual für die Gen Z Also stöbern trendbewusste junge Männer in den (Online-) Shops von Ralph Lauren bis H&M nach Pullovern mit dem hippen Zipper. Schließlich kombinieren Letztere businesstaugliche Professionalität mit legerer Sportlichkeit. Bürohengste tragen darunter ein schlichtes Hemd und als i-Tüpfelchen vielleicht sogar eine Krawatte, Privatiers ein schlichtes T-Shirt, denn das Oberteil mit Viertelreißverschluss ist ein anpassungsfähiger Partner für Anzughosen wie Jeans.

Bei Pullovern mit Viertelreißverschluss kommt es auf richtige Länge an. Hier ein Modell von Ralph Lauren um 118 Euro. ©Hersteller

Für die New York Times ist die neue Liebe zu Quarter-Zips das Signal, dass "die Generation Z erwachsen geworden ist und sich nun dem Business-Casual-Style hingibt". Dabei ist die Geschichte des Pullis in der Sport- und Skibekleidung aus den 30er-Jahren verortet, erklärte Andrew Groves, Professor für Modedesign und Direktor des Westminster Menswear Archive in der britischen Tageszeitung Guardian. "Heute suggeriert er jedoch Smartness, ohne allzu formell zu wirken."

Von Hollywood nach Paris Auch prominente Stilvorbilder haben den Lässig-Look längst für sich entdeckt. Moderne Dandys wie Fußball-Pensionist David Beckham, die Schauspieler Ryan Reynolds, Brad Pitt und Chris Hemsworth, Prinz Harry sowie der britische Politiker Rishi Sunak defilieren längst in Pullovern mit dem kurzen, aber markanten Zipper und suggerieren damit modisches Verständnis. Aber nicht auf schreiend-plakative Art und Weise, sondern per noblem Understatement.

Der britische Politiker Rishi Sunak im Quarter-Zip-Look ©Getty Images/Dan Kitwood/Getty Images

"Bridgerton"-Star Jonathan Baily zierte die erste Reihe der Pariser Fashion Week im Herbst in einem himmelblauen Sweatshirt mit Viertelreißverschluss inklusive "Dior"- Schriftzug auf der Brust und machte den Zipper-Style damit endgültig salonfähig. Was hier getragen wird, schafft es auch quer über den Globus.

Absage an die Spießigkeit Schließlich punktet Mode-Must-Have mit Alltagstauglichkeit: Das offene Revers der Quarter-Zips bricht die Spießigkeit des Rollkragens auf. Und verschont die Träger außerdem vor dem lästigem Scheuern durch kratzige Schafwolle an Hals und Kinn. Stilistisch erlaubt sind alle Varianten, die dem persönlichen Stil wie Anlass entsprechen. Die Qual der Wahl reicht von sportlichen Sweatern aus Baumwolle über Wärmendes im Nordsee-Look aus unversponnener Island-Wolle bis hin zu dünnen Galeristen-Pullis aus edlem Kaschmir.