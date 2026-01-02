Neue Saison, neuer Stil: die Lieblingslooks fürs Frühjahr

Stylingideen für das neue Modejahr ! Es ist zwar noch tiefer Jännerwinter, und im Kleiderschrank dominieren dicke Daunen , feste Mäntel, starker Strick und dunkle Töne . Wir dürfen aber trotzdem schon ein bisschen vom Sommer träumen und zumindest anziehmäßig ein wenig vorfühlen. Was wird Trend? Was werden wir anziehen wollen? Was kommt auf die „Will ich haben!“- Fashionwunschliste ? Und was können wir jetzt schon tragen, weil es eh bereits längst im Kasten hängt?

Scarfdressing: Schal und Foulards melden sich zurück. Als Top, um die Taille gebunden oder nonchalant über Kopf und Schultern drapiert. Look: Baum und Pferdgarten.

Rock plus Polo: Der smarteste Daywear-Look der Saison. Sportlich, sehr lässig, seeeehr tragbar. Das Polo wird hier übrigens in den Rocksaum gesteckt. Danke, Tory Burch!

Pullischal: Die Mailänder Bella Gente hatten immer schon eine Vorliebe für Kaschmir um die Schultern. Bei N°21 wird jetzt wieder aufgegriffen. Sehr stylisch.

Abendlook 2026: Rock und Top statt Abendkleid, das ist „Balenciaga After Dark“. Seine Valentino-Ästhetik hat der Modemagier Pierpaolo Piccioli auch zu Balenciaga mitgenommen. Picciolis Couturedrama und Balenciagas strenge Abstraktion sind eine geniale Kombi.

Weiße Hemden zum Beispiel und braune Lederjacken. Ein klassisches Polo, kurz- oder langärmelig, das wir aber unbedingt in den Rockbund stecken. Und gemusterte Seidentücherl in vielfältigen Kombinationen. Sogar so richtig altmodisch um den Hals geknotet, ist gewünscht. Wer hat, drapiert klassische Hermès-Foulards, auf die Musterung kommt’s nämlich an. Viel cooler ist es jedoch, bei Vintage-Onlineportalen oder im Lieblingssecondhandstore stöbern.



Apropos um den Hals geknotet: Da sind graue Strickpullis schwer im Trend. Wer keinen hat, borgt sich notfalls einen aus dem Männerregal. Und im Sale danach zu suchen, könnte auch nicht schaden.