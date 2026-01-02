Neue Saison, neuer Stil: die Lieblingslooks fürs Frühjahr
Das kommt! Isabella Klausnitzer verrät ihre Top 5 Lieblingslooks für das Frühjahr 2026.
Stylingideen für das neue Modejahr! Es ist zwar noch tiefer Jännerwinter, und im Kleiderschrank dominieren dicke Daunen, feste Mäntel, starker Strick und dunkle Töne. Wir dürfen aber trotzdem schon ein bisschen vom Sommer träumen und zumindest anziehmäßig ein wenig vorfühlen. Was wird Trend? Was werden wir anziehen wollen? Was kommt auf die „Will ich haben!“-Fashionwunschliste? Und was können wir jetzt schon tragen, weil es eh bereits längst im Kasten hängt?
Abendlook 2026: Rock und Top statt Abendkleid, das ist „Balenciaga After Dark“. Seine Valentino-Ästhetik hat der Modemagier Pierpaolo Piccioli auch zu Balenciaga mitgenommen. Picciolis Couturedrama und Balenciagas strenge Abstraktion sind eine geniale Kombi.©Gamma-Rapho via Getty Images/Victor VIRGILE/Getty Images
Pullischal: Die Mailänder Bella Gente hatten immer schon eine Vorliebe für Kaschmir um die Schultern. Bei N°21 wird jetzt wieder aufgegriffen. Sehr stylisch.©Gamma-Rapho via Getty Images/Victor VIRGILE/Getty Images
Rock plus Polo: Der smarteste Daywear-Look der Saison. Sportlich, sehr lässig, seeeehr tragbar. Das Polo wird hier übrigens in den Rocksaum gesteckt. Danke, Tory Burch!©REUTERS/Kylie Cooper
Scarfdressing: Schal und Foulards melden sich zurück. Als Top, um die Taille gebunden oder nonchalant über Kopf und Schultern drapiert. Look: Baum und Pferdgarten.©james cochrane
Das weiße Hemd: Wichtigstes Piece der Saison, Chanel sei Dank! Scharfer Schnitt, cleanes Styling, Reduzierung aufs Wesentliche. Nicole Kidman zeigt den Look.©WWD via Getty Images/WWD/Getty Images
Weiße Hemden zum Beispiel und braune Lederjacken. Ein klassisches Polo, kurz- oder langärmelig, das wir aber unbedingt in den Rockbund stecken. Und gemusterte Seidentücherl in vielfältigen Kombinationen. Sogar so richtig altmodisch um den Hals geknotet, ist gewünscht. Wer hat, drapiert klassische Hermès-Foulards, auf die Musterung kommt’s nämlich an. Viel cooler ist es jedoch, bei Vintage-Onlineportalen oder im Lieblingssecondhandstore stöbern.
Apropos um den Hals geknotet: Da sind graue Strickpullis schwer im Trend. Wer keinen hat, borgt sich notfalls einen aus dem Männerregal. Und im Sale danach zu suchen, könnte auch nicht schaden.
Saint Laurent gibt sonnenbrillenmäßig den Trend SS26 vor. Klobige Aviatorrahmen in Übergrößen beweisen Retropower und matchen sich mit riesigen Chandelier-Ohrgehängen.©Getty Images/Antoine Flament/Getty Images
Das neue Chanel zeigt auch neue Taschen, gänzlich ohne Chains und Stepp.©Gamma-Rapho via Getty Images/Victor VIRGILE/Getty Images
Abendlich
Start in die Ballsaison, und auch da gibt’s neue Trends. Oberteil-mit-Rock-Kombinationen nämlich, zu sehen sowohl bei Balenciaga wie Chanel. Statt Abendkleid trägt man exaltierte Abendröcke und dazu Top oder schlichtes weißes Hemd. Womit wir wieder bei den Shirts wären.
Ach wie schön! „No Make-up“-Make-up, hier bei Max Mara, nach wie vor starkes Beautythema, „Skinimalism“ nennt sich der Trend.©Hersteller
Dazu passen transparente Foundations mit Pflegewirkung, z. B. Armani Beauty Luminous Silk.©Hersteller
Hingucker: das schwarze Haarband ( von Ebelin bei dm).©Hersteller
