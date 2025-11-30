Trendfarben im Advent: Welche Outfits dieses Jahr angesagt sind
Heute bringen wir Sie mit Farbwelten für die festlichste Zeit des Jahres schon mal in Feierlaune.
Diese Farben geben den Ton an, und in der Weihnachtszeit darf Mode schon gerne auch mal etwas lauter sein. Starke Farben sind immer Statements, die nicht übersehen werden. Sie lassen sich wunderbar stylen, sowohl monochrom als auch miteinander.
Fuchsia-Flash: Das Leuchten der Saison. Wohltuend im kühlen Nebelgrau. Selbstbewusst und unübersehbar. Look an an londree.©Hersteller
Luminous Nights: Subtile Strahlkraft statt Glitzerrausch. Samtkleider haben jetzt Hochsaison. Look Gucci©Catherine Opie
Zitrus im Winter: Orange, Mandarine, Limette stehen für Frische und Wärme. Im Winter, wenn alles meist grau und trüb ist, heben diese Farben die Stimmung und vermitteln Lebendigkeit. Look Thang de Hoo©Hersteller
Signalrot: Nicht lieblich, nicht festlich, aber mutig. Rot steht für Sinnlichkeit, Stärke und Power. Look COS©Hersteller
Kupfer und Stein: braun und Grau statt Rot und Grün. Die neue Adventästhetik. Look Fendi©Gamma-Rapho via Getty Images/Victor VIRGILE/Getty Images
Gewürzfarben: Gelb-Ockertöne, leuchtendes Orange, Nuancen von Safran, Senf und Zimt. Willkommen in der Farbwelt von Saint Laurent! Immer edel, niemals protzig.©IMAGO/Avalon.red/IMAGO/xxx / Avalon
Brauner Glanz: Braune Pailletten wirken sehr luxuriös, aber weniger „laut“ als klassisches Gold, Silber, Schwarz und Nude. Perfekt für Eventlooks im Advent und Winter. Look Michael Kors©IMAGO/Avalon.red/IMAGO/x / Avalon
Farbenfroh: Graue Tage? Kommt gar nicht in Frage!
Könnte von Gucci sein, ist aber von Mango.©Hersteller
Pretty in Pink Der Gucci-Mann und sein Lieblingsrolli.©Catherine Opie
Moosstatt Tanne: Alternative zum ewigen Tannengrün. Strick Ton in Ton mit Satin. Look Comma.©Hersteller
Goldene Perlen: Ohrschmuck aus rosa und gelben Saphiren, Spessartinen, Diamanten und goldgelben Perlen von Dior.©Hersteller
Retrofarben: Brauntöne werden mit kraftvollen Orange-, Senf- und Rotnuancen gemixt. Spannende Kombi!©IMAGO/Avalon.red/IMAGO/x / Avalon
Michelle, ma Belle: Michelle Obama trägt ein Kleid von Miuccia Prada.©Loews
Grün am Ohr: Single-Earcuff aus Smaragden, Tsavoriten, Diamanten und grün gelacktem Perlmutt. Ein Prachtstück! Von Dior.©Hersteller
Alles auf Rot: Feuerrot, Chilirot, Ferrari-Rot, Rosenrot, Bordeauxrot, Hauptsache Weihnachtsrot....
Rotes Kleid: Klar, stark, zeitlos. Ein schlichtes rotes Kleid genügt, um im Advent zu glänzen. Kleid Carolina Herrera bei Popp & Kretschmer.©Rafaela Proell
Sanfter Duft im roten Flakon: „for her intense“ von Narciso Rodriguez©Hersteller
Bordeaux und knallrot: Verschiedene Rottöne kombinieren – mutig, aber auch sehr stylisch. Look Prada.©IMAGO/Avalon.red/IMAGO/Zeppelin / Avalon
Was für ein Auftritt! Brennrote Lackstilettos von Victoria Beckham über Mytheresa©Hersteller
Bordeaux mit Kroko-Optik. Henkeltasche Aigner bei Steffl©Hersteller
Glamour-Bubbles - Feiern in Rot: Diese Bottle von Moët & Chandon ist ein echter Hingucker©Hersteller
Lieblingskugeln: Liebes Christkind, hängst du mir diese Kugeln an den Weihnachtsbaum? Ohrgehänge aus rotem Emaille, mit braunen Diamanten von Schullin Wien.©Hersteller
Alles im Rahmen: Brille von Cartier bei Steffl©Hersteller
Best of Braun: Cozy und schick. Und dass Braun das neue Schwarz ist, das wissen Sie eh schon längst!
Espresso: Sehr schön in Kombination mit Schwarz. Look Elfenkleid.©Maria Noisternig
Cognac: Warm, würzig und durch Miu Miu extrem schick.©Lengua
Duftet so fein nach Lebkuchen: „Ginger Biscuit“ von Jo Malone©Hersteller
„Santos de Cartier“ von Cartier. Stahlmodell mit braunem Zifferblatt©Antoine Pividori für Cartier
Kastanie: Wirkt immer luxuriös und edel. Besonders schön für Strickmode. Look Dorothee Schumacher.©Hersteller
Der Prada Pump 85 aus antikem Leder zählt zu den begehrtesten Schuhmodellen der Saison. Über Mytheresa©Hersteller
Braune Mascara betont die Augen sanft. „Kylash Mascara“ von Kylie Cosmetics bei Douglas.©Hersteller
Dessous for you: Nougatbraun ist eine sehr raffinierte Farbe, auch für Lingerie. Von Tezenis©Hersteller
