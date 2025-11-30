Ein blonder Mann in einem rosa Pulli
Trendfarben im Advent: Welche Outfits dieses Jahr angesagt sind

Heute bringen wir Sie mit Farbwelten für die festlichste Zeit des Jahres schon mal in Feierlaune.

Isabella Klausnitzer

von Isabella Klausnitzer

30.11.25

Diese Farben geben den Ton an, und in der Weihnachtszeit darf Mode schon gerne auch mal etwas lauter sein. Starke Farben sind immer Statements, die nicht übersehen werden. Sie lassen sich wunderbar stylen, sowohl monochrom als auch miteinander.

Eine Frau mit dunkelbraunen Haaren in einem pinken Kleid

Fuchsia-Flash: Das Leuchten der Saison. Wohltuend im kühlen Nebelgrau. Selbstbewusst und unübersehbar. Look an an londree.

©Hersteller
Eine Frau in einer orangen Bluse mit einer schwarzen Tasche in der Hand

Luminous Nights: Subtile Strahlkraft statt Glitzerrausch. Samtkleider haben jetzt Hochsaison. Look Gucci

©Catherine Opie
Eine Frau in einem orangenen fluffigen Mantel.

Zitrus im Winter: Orange, Mandarine, Limette stehen für Frische und Wärme. Im Winter, wenn alles meist grau und trüb ist, heben diese Farben die Stimmung und vermitteln Lebendigkeit. Look Thang de Hoo

©Hersteller
Eine Frau in einem roten Hosenanzug

Signalrot: Nicht lieblich, nicht festlich, aber mutig. Rot steht für Sinnlichkeit, Stärke und Power. Look COS

©Hersteller
Eine Frau auf dem Laufsteg mit brauner Bluse und grauem Rock.

Kupfer und Stein: braun und Grau statt Rot und Grün. Die neue Adventästhetik. Look Fendi

©Gamma-Rapho via Getty Images/Victor VIRGILE/Getty Images
Eine Frau auf dem Laufsteg mit einem gelben Rock und einer grünen Bluse

Gewürzfarben: Gelb-Ockertöne, leuchtendes Orange, Nuancen von Safran, Senf und Zimt. Willkommen in der Farbwelt von Saint Laurent! Immer edel, niemals protzig.

©IMAGO/Avalon.red/IMAGO/xxx / Avalon
Eine Frau auf dem Laufsteg mit einem braunen Ganzkörperanzug

Brauner Glanz: Braune Pailletten wirken sehr luxuriös, aber weniger „laut“ als klassisches Gold, Silber, Schwarz und Nude. Perfekt für Eventlooks im Advent und Winter.  Look Michael Kors

©IMAGO/Avalon.red/IMAGO/x / Avalon

Farbenfroh: Graue Tage? Kommt gar nicht in Frage!

Eine Frau in einem weinroten Spitzenanzug

Könnte von Gucci sein,  ist aber von Mango.

©Hersteller
Ein blonder Mann in einem rosa Pulli

Pretty in Pink Der Gucci-Mann und sein Lieblingsrolli.

©Catherine Opie
Eine braunhaarige Frau in grünem Pulli und grünem Rock.

Moosstatt Tanne: Alternative zum ewigen Tannengrün. Strick Ton in Ton mit Satin. Look Comma.

©Hersteller
Goldene Ohrringe mit rosa Details

Goldene Perlen: Ohrschmuck aus rosa und gelben Saphiren, Spessartinen, Diamanten und goldgelben Perlen von Dior.

©Hersteller
Eine Frau am Laufsteg mit einem braunen Rock, einer roten Haube und gelben Stiefeln.

Retrofarben: Brauntöne werden mit kraftvollen Orange-, Senf- und Rotnuancen gemixt. Spannende Kombi!

©IMAGO/Avalon.red/IMAGO/x / Avalon
Michelle Obama in einem rosa Kleid.

Michelle, ma Belle: Michelle Obama trägt ein Kleid von Miuccia Prada.

©Loews
Ein grüner Ohrring in Form einer Blume

Grün am Ohr: Single-Earcuff aus Smaragden, Tsavoriten, Diamanten und grün gelacktem Perlmutt. Ein Prachtstück! Von Dior.

©Hersteller

Alles auf Rot: Feuerrot, Chilirot, Ferrari-Rot, Rosenrot,  Bordeauxrot, Hauptsache Weihnachtsrot....

Eine Frau auf einer Wiese im roten Kleid.

Rotes Kleid: Klar, stark, zeitlos. Ein schlichtes rotes Kleid genügt, um im Advent zu glänzen. Kleid Carolina Herrera bei Popp & Kretschmer.

©Rafaela Proell
Ein rotes Parfum

Sanfter Duft im roten Flakon: „for her intense“ von Narciso Rodriguez

©Hersteller
Eine Frau in roter Bluse und knallrotem Rock

Bordeaux und knallrot: Verschiedene Rottöne kombinieren – mutig, aber auch sehr stylisch. Look Prada.

©IMAGO/Avalon.red/IMAGO/Zeppelin / Avalon
Rote Stöckelschuhe

Was für ein Auftritt! Brennrote Lackstilettos von Victoria Beckham über Mytheresa

©Hersteller
Eine Weinrote Tasche

Bordeaux mit Kroko-Optik. Henkeltasche Aigner bei Steffl

©Hersteller
Eine rote Sektflasche von Moet

Glamour-Bubbles - Feiern in Rot: Diese Bottle von Moët & Chandon ist ein echter Hingucker

©Hersteller
Rote Kugel-Ohhringe

Lieblingskugeln: Liebes Christkind, hängst du mir diese Kugeln an den Weihnachtsbaum? Ohrgehänge aus rotem Emaille, mit braunen Diamanten von Schullin Wien.

©Hersteller
Braune Sonnenbrille

Alles im Rahmen: Brille von Cartier bei Steffl

©Hersteller

Best of Braun: Cozy und schick. Und dass Braun das neue Schwarz ist, das wissen Sie eh schon längst!

Frau in einem schwarzen Mantel.

Espresso: Sehr schön in Kombination mit Schwarz. Look Elfenkleid.

©Maria Noisternig
Frau in brauner Jacke

Cognac: Warm, würzig und durch Miu Miu extrem schick.

©Lengua
Braune Parfum-Flasche

Duftet so fein nach Lebkuchen: „Ginger Biscuit“ von Jo Malone

©Hersteller
Silberne Uhr von Cartier

„Santos de Cartier“ von Cartier. Stahlmodell mit braunem Zifferblatt

©Antoine Pividori für Cartier
Frau in einem braunen, flauschigen Mantel

Kastanie: Wirkt immer luxuriös und edel. Besonders schön für Strickmode. Look Dorothee Schumacher.

©Hersteller
Braune Stöckelschuhe

Der Prada Pump 85 aus antikem Leder zählt zu den begehrtesten Schuhmodellen der Saison. Über Mytheresa

©Hersteller
Rosa Mascara

Braune Mascara betont die Augen sanft. „Kylash Mascara“ von Kylie Cosmetics bei Douglas.

©Hersteller
Brauner BH

Dessous for you: Nougatbraun ist eine sehr raffinierte Farbe, auch für Lingerie. Von Tezenis

©Hersteller
Dessous for you: Nougatbraun ist eine sehr raffinierte Farbe, auch für Lingerie. Von Tezenis

©Hersteller
Isabella Klausnitzer

Isabella Klausnitzer ist eine der wichtigsten Trend- und Lifestyle-Journalistinnen im deutschen Sprachraum. Für die Kurier freizeit schreibt sie seit vielen Jahren, was in Sachen Mode, Stil, Kunst, Design und Lifestyle-Trends angesagt ist, und konnte sich damit eine treue Fangemeinde aufbauen. Neben ihren Trendseiten im Kurier berichtet Isabella Klausnitzer regelmäßig auch im Fernsehen über Lifestylethemen. In der Blogszene ist Isabella unter www.isatrends.at zu finden.

