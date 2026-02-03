Method Dressing: Wenn Mode-Highlights nach Drehbuch funktionieren
Für maximale Aufmerksamkeit kleiden sich Margot Robbie und andere Stars auch auf dem roten Teppich wie ihre Filmfigur.
Margot Robbie hat es perfektioniert: modische Auftritte als Anlehnung an ihre Filmfigur. Schon während der „Barbie“-Tour verwandelte sie 2023 die roten Teppiche der Kinopremieren in rosafarbene Puppenwelten und ließ die Outfits zur Erweiterung des Films werden.
Nun also „Wuthering Heights“ (ab 12. Februar im Kino) mit opulenten Roben in Schwarz und Rot für die Premiere in Los Angeles und Paris. Mal in einem perfekt geschnittenen Schiaparelli-Kunstwerk mit Farbverlauf, mal in einer Biedermeier-Robe aus Samt von Chanel.
Robbie bleibt mit ihren Looks in der Epoche und Emotion des Films, der auf dem 1847 erschienenen Roman von Emily Brontë basiert.
Method Dressing nennt man das inzwischen. Ein abgewandelter Begriff, der eigentlich aus der Schauspielerei stammt: Method Acting, bei dem die Rolle auch außerhalb der Dreharbeiten beibehalten wird, um möglichst tief in die Filmfigur einzutauchen.
Zwei Stylisten sind bekannt für diese spezielle Arbeit: Andrew Mukamal, der für Robbie arbeitet und Law Roach, der Zendaya für „Dune“ futuristischen Anzüge und für „Challengers“ verspielte Tennis-Accessoires verpasste.
Marketing-Werkzeug
Das Outfit ist hier keine private Stilentscheidung der Schauspielerinnen mehr, sondern Teil der Rolle – und der Marketingstrategie. Denn durch die passende Garderobe werden die Premieren zur zweiten Bühne und versprechen Aufmerksamkeit. Ein aufsehenerregender Look wird schnell zur Schlagzeile und damit immer wichtiger als Kampagnen-Instrument für den Film. Zudem profitieren auch die Modehäuser enorm von der Publicity.
Kritik
Ob der Streifen jedoch wirklich so gut ist wie spektakuläre Outfits versprechen, ist eine andere Frage. Der Trailer von „Wuthering Heights“ wurde von Fans des Romans eher negativ aufgenommen. Zu sexualsiert und fehlbesetzt lautet die Kritik zu den ersten Bildern.
