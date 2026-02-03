Method Dressing: Wenn Mode-Highlights nach Drehbuch funktionieren

Margot Robbie hat es perfektioniert: modische Auftritte als Anlehnung an ihre Filmfigur. Schon während der „Barbie“-Tour verwandelte sie 2023 die roten Teppiche der Kinopremieren in rosafarbene Puppenwelten und ließ die Outfits zur Erweiterung des Films werden.

Nun also „Wuthering Heights“ (ab 12. Februar im Kino) mit opulenten Roben in Schwarz und Rot für die Premiere in Los Angeles und Paris. Mal in einem perfekt geschnittenen Schiaparelli-Kunstwerk mit Farbverlauf, mal in einer Biedermeier-Robe aus Samt von Chanel.

Robbie bleibt mit ihren Looks in der Epoche und Emotion des Films, der auf dem 1847 erschienenen Roman von Emily Brontë basiert.