Prinzessin Kate und Co.: Warum lange Haare jetzt im Trend sind
Diese Frauen setzen bewusst auf extrem lange Längen.
Kaum ein Schönheitsdetail wurde bei Frauen so konsequent am Alter festgemacht wie die Haarlänge. Spätestens ab 40, so wollte es ein quasi ungeschriebenes Beautygesetz, galt „Haare ab“! Schulterlänge war die äußerste Grenze des Erlaubten. Alles, was länger war, wirkte schnell unangemessen: zu gewollt mädchenhaft, nicht altersgerecht. Doch diese Regeln verlieren, Gott sei Dank, zunehmend an Bedeutung – und das sichtbar.
Abschied von alten Regeln
Stars wie Demi Moore, Sarah Jessica Parker, Heidi Klum oder Jerry Hall tragen ihr Haar nach wie vor demonstrativ sehr lang: glänzend, gepflegt, bewusst inszeniert. Alle sind über 50, manche über 60. Nur Catherine, Princess of Wales, ist jünger, aber auch sie trägt ihre Haare extrem lang und mit großer Selbstverständlichkeit fast immer „offen“. Lange Haare werden nicht mehr automatisch als Symbol von Jugend gesehen, sondern als Ausdruck von Stil und Persönlichkeit.
Was sich verändert hat, ist die Haltung. Frauen orientieren sich immer weniger an überlieferten Vorstellungen davon, was „angemessen“ ist. Lange Haare sind kein Versuch, jünger zu wirken, sondern Statement: Ich entscheide selbst, wie Weiblichkeit aussieht, wie ich aussehen möchte. Dank spezieller Pflegeprodukte, präziserer Schnitte und einem neuen Stylingbewusstsein wirken lange Haare heute nicht nachlässig, sondern kraftvoll, elegant, manchmal sogar radikal. Sie stehen für Erfahrung statt Anpassung. Vielleicht liegt ja genau darin ihr Reiz.
