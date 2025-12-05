ROMY 2025: Die besten Looks der Gala-Nacht

Zum ersten Mal wurde die KURIER ROMY in Kitzbühel gefeiert – und der rote Teppich vor Schloss Kaps wurde zur Bühne für die elegantesten Auftritte des Jahres. Unter dem Modemotto „Schwarz & Gold“ zeigten Schauspielerinnen, Moderatoren und Gäste, wie vielfältig festliche Abendmode aussehen kann: von schimmernden Roben über kunstvolle Capes bis hin zu kraftvollen Hosenanzügen.

Stylevorbild Hansi Hinterseer: Moderatorenteam Mirjam Weichselbraun (in Iris Serban) und Hans Sigl tragen Zottelboots ©kurier/Martina Berger

Die ROMY-Gewinnerinnen und Gewinner Während einige Stars – wie Silvia Schneider in ihrem eigenen goldenen Entwurf – mit opulenten Silhouetten glänzten, setzten andere auf zeitlose Linien: Veronica Ferres etwa erschien in einer raffiniert geradlinigen Jenny-Packham-Robe mit glitzerndem Cape-Element. Auch Raffaela Schaidreiter sorgte in einer Traumrobe von DAS KLEID Salzburg für einen der Hingucker des Abends.

Glänzende Star-Power: Michael „Bully“ Herbig, Thomas Gottschalk und Stefan Raab ©Starpix/Alexander TUMA Jedermann-ROMY: Philipp Hochmair in Dior. Deleila Piasko in Vivienne Westwood ©kurier/Philipp Hutter Verdient gewonnen: Die ROMY in der Kategorie ’TV-Journalismus') gab’s für Peter Klien. Sehr schöner Smoking übrigens ©Agency People Image/API (c) Michael Tinnefeld Unsere ROMY: Michael Ostrowski, Teresa Vogl in Eva Poleschinski (Schmuck: Jul. Hügler) ©kurier/Philipp Hutter Eine ganz besondere ROMY für Christa Kummer (Kleid: Dagmar Mikolics), überreicht von Roland Weißmann ©Starpix/Alexander TUMA ©kurier/Neumayr Franz ©kurier/Neumayr Franz Meine ROMY: Viktoria Schnaderbeck glänzt in schlicht-schönem Kleid (Modehaus Roth) ©kurier/Philipp Hutter Christa Kummer: Die legendäre ORF-Wettermoderatorin, Klima-Erklärerin und Stilikone wurde mit einer Sonder-ROMY geehrt. ©Starpix/Alexander TUMA

Die Stars am Roten Teppich Designer wie Michel Mayer, Eva Poleschinski, Juergen Christian Hoerl, Maurizio Giambra, Thang de Hoo und Atıl Kutoğlu prägten den Look des Events, und bewiesen, dass die ROMY mittlerweile modisch mit Europas großen Galas mithalten kann. Von schwarzer Eleganz bis zu goldenen Highlights reichte die Palette der Styles, die den Abend prägten.

Das schönste Kleid der ROMY-Nacht: Veronica Ferres in Jenny Packham. Auch die Prinzessin von Wales liebt die Abendkreationen der englischen Designerin ©Starpix / A. Tuma Family-Affair: Brigitte Kren trägt eine Kreation ihrer Schwiegertochter Kirsten Hiller-Kren ©Starpix / A. Tuma Goldstück 1: Silvia Schneider trägt Silvia Schneider und ist fast schöner als die ROMY selbst ©Starpix / A. Tuma Goldstück 2: Corinna Milborn in Michel Mayer. Aufgefallen: Haare und Kleid sind so schön Ton in Ton ©Starpix / A. Tuma Atemberaubend: Raffaela Schaidreiter in einer Traumrobe von DAS KLEID Salzburg, Designerin Marlene Mayer ©Starpix/ Alexander TUMA Zu viel Style? Gibt’s nicht! Influencerin mit Millionen Followern: Caro Daur in Stella McCartney ©Starpix/ Alexander TUMA Das Spitzenduo Paul Pizzera und Otto Jaus war auch in Kitzbühel ©Starpix/ Alexander TUMA/Starpix/Alexander TUMA Das große Backen: Christian Hümbs, Bettina Schliephake-Burchardt und TV-Star Enie van de Meiklokjes ©Starpix/ Alexander TUMA Grande Amore! Eva Schütz in Yves Saint Laurent mit Georg Dornauer ©Starpix/Alexander TUMA Elisabeth Köstinger in Talbot Runhof mit Johannes Frischmann ©Starpix/ Alexander TUMA Stefanie Reinsperger (Kleid: Jürgen Christian Hoerl) umarmt Josef Deininger ©Starpix / A. Tuma Hary Prinz mit Ehefrau Britta Rücker ©Starpix / A. Tuma Tobias und Julia Moretti ©Starpix / A. Tuma Erfolgsproduzent Oliver Auspitz („Vorstadtweiber“) und Ehefrau Daria ©Starpix / A. Tuma Thomas Hofer und Ehefrau ©Starpix/ Alexander TUMA Oberst Markus Reisner und Ehefrau Sonja ©Starpix/ Alexander TUMA Peter Resetarits und Claudia Schanza ©Starpix / A. Tuma Marco Angelini mit Ehefrau Maria Angelini-Santner (in Moon Dress) ©Starpix / A. Tuma Schauspieler-Ehepaar Susi Stach und Karl Fischer ©Starpix / A. Tuma Mode-Designerin Michel Mayer schillert in einer Eigenkreation ©Starpix / A. Tuma Agnes Husslein in einem Vintage-Kleid von Rochas, mit prachtvollem Türkisschmuck von Iradj Moini ©Starpix / A. Tuma Sehr elegant: Ingrid Flick in Dunkelblau mit Federakzenten ©Starpix / A. Tuma Was für eine Schauspielerin! Julia Jentsch im weißen Smoking von Seidensticker ©Starpix/ Alexander TUMA Kam in der Lederkluft: Judith Altenberger sieht ihrer Schwester Verena unglaublich ähnlich ©Starpix / A. Tuma Oliver Berben ist Deutschlands erfolgreichster Film- und TV-Produzent. Die Frau Mama war leider nicht dabei ©Starpix / A. Tuma Man in Black: Auch Heino Ferch kam zur ROMY ©Agency People Image/API (c) Michael Tinnefeld Patricia Aulitzky in Portugiesischer Spitze, eine Kreation von Michel Mayer ©Starpix / A. Tuma RTL-Programmchefin Inga Leschek. Weil sie Wienerin ist, trägt sie auch eine österreichische Designerin, nämlich Marina Hoermanseder ©Agency People Image/API (c) Michael Tinnefeld

Weitere ROMY-Gäste & tolle Roben Fünfhundert Gäste, glitzernder Schnee, eine neu errichtete ROMY-Hall und ein Red Carpet, der Opernball-Format hatte: Wir zeigen die schönsten Looks des Abends – von ikonisch bis überraschend, von klassisch bis verspielt.