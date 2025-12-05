Power Frauen: ROMY-Gewinnerin Lisa Gadenstätter und Teresa Vogl mit Moderatorin Mirjam Weichselbraun
ROMY 2025: Die besten Looks der Gala-Nacht

Große Stars, glanzvolle Gäste, glamouröser Red Carpet in Schwarz und Gold: Die KURIER ROMY fand erstmals in Kitzbühel statt. Das sind unsere Lieblingslooks.

Isabella Klausnitzer

von Isabella Klausnitzer

05.12.25

Zum ersten Mal wurde die KURIER ROMY in Kitzbühel gefeiert – und der rote Teppich vor Schloss Kaps wurde zur Bühne für die elegantesten Auftritte des Jahres. Unter dem Modemotto „Schwarz & Gold“ zeigten Schauspielerinnen, Moderatoren und Gäste, wie vielfältig festliche Abendmode aussehen kann: von schimmernden Roben über kunstvolle Capes bis hin zu kraftvollen Hosenanzügen.

46-220645950

Stylevorbild Hansi Hinterseer: Moderatorenteam Mirjam Weichselbraun (in Iris Serban) und Hans Sigl tragen Zottelboots

©kurier/Martina Berger

Die ROMY-Gewinnerinnen und Gewinner 

Während einige Stars – wie Silvia Schneider in ihrem eigenen goldenen Entwurf – mit opulenten Silhouetten glänzten, setzten andere auf zeitlose Linien: Veronica Ferres etwa erschien in einer raffiniert geradlinigen Jenny-Packham-Robe mit glitzerndem Cape-Element. Auch Raffaela Schaidreiter sorgte in einer Traumrobe von DAS KLEID Salzburg für einen der Hingucker des Abends.

Verleihung der Romy 2025 in Kitzbühel

Glänzende Star-Power:  Michael „Bully“ Herbig, Thomas Gottschalk und Stefan Raab

©Starpix/Alexander TUMA
Philipp Hochmair in Dior. Deleila Piasko in Vivienne Westwood - beide schwarz gekleidet

Jedermann-ROMY: Philipp Hochmair in Dior. Deleila Piasko in Vivienne Westwood

©kurier/Philipp Hutter
46-220610799

Verdient gewonnen: Die ROMY in der Kategorie ’TV-Journalismus') gab’s für Peter Klien. Sehr schöner Smoking übrigens

©Agency People Image/API (c) Michael Tinnefeld
Michael Ostrowski in weiß und Teresa Vogl im roten Kleid

Unsere ROMY: Michael Ostrowski, Teresa Vogl in Eva Poleschinski (Schmuck: Jul. Hügler)

©kurier/Philipp Hutter
Verleihung der Romy 2025 in Kitzbühel

Eine ganz besondere ROMY für Christa Kummer (Kleid: Dagmar Mikolics), überreicht von Roland Weißmann

©Starpix/Alexander TUMA
Thomas Stipsits im Austria-Schal
©kurier/Neumayr Franz
Lisa Gadenstätter
©kurier/Neumayr Franz
Viktoria Schnaderbeck glänzt in schlicht-schönem blauen Kleid

Meine ROMY: Viktoria Schnaderbeck glänzt in schlicht-schönem Kleid  (Modehaus Roth)

©kurier/Philipp Hutter
Verleihung der Romy 2025 in Kitzbühel

Christa Kummer: Die legendäre ORF-Wettermoderatorin, Klima-Erklärerin und Stilikone wurde mit einer Sonder-ROMY geehrt.

©Starpix/Alexander TUMA

Die Stars am Roten Teppich 

Designer wie Michel Mayer, Eva Poleschinski, Juergen Christian Hoerl, Maurizio Giambra, Thang de Hoo und Atıl Kutoğlu prägten den Look des Events, und bewiesen, dass die ROMY mittlerweile modisch mit Europas großen Galas mithalten kann. Von schwarzer Eleganz bis zu goldenen Highlights reichte die Palette der Styles, die den Abend prägten.

Veronica Ferres in einem schwarzen Kleid

Das schönste Kleid der ROMY-Nacht: Veronica Ferres in Jenny Packham. Auch die Prinzessin von Wales liebt die Abendkreationen der englischen Designerin

©Starpix / A. Tuma
Brigitte Kren in einem schwarzen Kleid

Family-Affair: Brigitte Kren trägt eine Kreation ihrer Schwiegertochter Kirsten Hiller-Kren

©Starpix / A. Tuma
Silvia Schneider im goldenen Kleid

Goldstück 1: Silvia Schneider trägt Silvia Schneider und ist fast schöner als die ROMY selbst

©Starpix / A. Tuma
Corinna Milborn im goldenen Kleid

Goldstück 2: Corinna Milborn in Michel Mayer. Aufgefallen: Haare und Kleid sind so schön Ton in Ton

©Starpix / A. Tuma
Raffaela Schaidreiter in einer Traumrobe in schwarz

Atemberaubend: Raffaela Schaidreiter in einer Traumrobe von DAS KLEID Salzburg, Designerin Marlene Mayer

©Starpix/ Alexander TUMA
Romy Verleihung 2025 in Kitzbühel

Zu viel Style? Gibt’s nicht! Influencerin mit Millionen Followern: Caro Daur in Stella McCartney

©Starpix/ Alexander TUMA
Romy Verleihung 2025 in Kitzbühel

Das Spitzenduo Paul Pizzera und Otto Jaus war auch in  Kitzbühel

©Starpix/ Alexander TUMA/Starpix/Alexander TUMA
Romy Verleihung 2025 in Kitzbühel

Das große Backen: Christian Hümbs, Bettina Schliephake-Burchardt und TV-Star Enie van de Meiklokjes

©Starpix/ Alexander TUMA
Verleihung der Romy 2025 in Kitzbühel

Grande Amore! Eva Schütz in Yves Saint Laurent mit Georg Dornauer 

©Starpix/Alexander TUMA
Romy Verleihung 2025 in Kitzbühel

Elisabeth Köstinger in Talbot Runhof mit Johannes Frischmann

©Starpix/ Alexander TUMA
Romy Verleihung 2025 in Kitzbühel - Studioportraits

Stefanie Reinsperger (Kleid: Jürgen Christian Hoerl) umarmt Josef Deininger

©Starpix / A. Tuma
Romy Verleihung 2025 in Kitzbühel - Studioportraits

Hary Prinz mit Ehefrau Britta Rücker

©Starpix / A. Tuma
Romy Verleihung 2025 in Kitzbühel - Studioportraits

Tobias und Julia Moretti 

©Starpix / A. Tuma
Romy Verleihung 2025 in Kitzbühel - Studioportraits

Erfolgsproduzent Oliver Auspitz („Vorstadtweiber“) und Ehefrau Daria 

©Starpix / A. Tuma
Romy Verleihung 2025 in Kitzbühel

Thomas Hofer und Ehefrau

©Starpix/ Alexander TUMA
Romy Verleihung 2025 in Kitzbühel

Oberst Markus Reisner und Ehefrau Sonja

©Starpix/ Alexander TUMA
Romy Verleihung 2025 in Kitzbühel - Studioportraits

Peter Resetarits und Claudia Schanza

©Starpix / A. Tuma
Romy Verleihung 2025 in Kitzbühel - Studioportraits

Marco Angelini mit Ehefrau Maria Angelini-Santner (in Moon Dress)

©Starpix / A. Tuma
Romy Verleihung 2025 in Kitzbühel - Studioportraits

 Schauspieler-Ehepaar Susi Stach und Karl Fischer

©Starpix / A. Tuma
Romy Verleihung 2025 in Kitzbühel - Studioportraits

Mode-Designerin Michel Mayer schillert in einer  Eigenkreation

©Starpix / A. Tuma
Romy Verleihung 2025 in Kitzbühel - Studioportraits

Agnes Husslein in einem  Vintage-Kleid von Rochas, mit prachtvollem Türkisschmuck von Iradj Moini

©Starpix / A. Tuma
Romy Verleihung 2025 in Kitzbühel - Studioportraits

Sehr elegant: Ingrid Flick in Dunkelblau  mit Federakzenten 

©Starpix / A. Tuma
Romy Verleihung 2025 in Kitzbühel

 Was für eine Schauspielerin! Julia Jentsch im weißen Smoking von Seidensticker

©Starpix/ Alexander TUMA
Romy Verleihung 2025 in Kitzbühel - Studioportraits

Kam in der Lederkluft: Judith Altenberger sieht ihrer Schwester Verena unglaublich ähnlich

©Starpix / A. Tuma
Romy Verleihung 2025 in Kitzbühel - Studioportraits

Oliver Berben ist Deutschlands erfolgreichster Film- und TV-Produzent. Die Frau Mama war leider nicht dabei

©Starpix / A. Tuma
46-220610714

Man in Black: Auch Heino Ferch kam zur ROMY

©Agency People Image/API (c) Michael Tinnefeld
Romy Verleihung 2025 in Kitzbühel - Studioportraits

Patricia Aulitzky in Portugiesischer Spitze, eine Kreation  von Michel Mayer

©Starpix / A. Tuma
Weitere ROMY-Gäste & tolle Roben

Fünfhundert Gäste, glitzernder Schnee, eine neu errichtete ROMY-Hall und ein Red Carpet, der Opernball-Format hatte: Wir zeigen die schönsten Looks des Abends – von ikonisch bis überraschend, von klassisch bis verspielt.

46-220594269

Über 500 Gäste glänzten Freitagnacht bei der KURIER-ROMY 2025

©kurier/Martin Stachl
Werner Kogler, Klaudia Tanner und KURIER- Chefredakteur Martin Gebhart

Werner Kogler, Klaudia Tanner und KURIER-Chefredakteur Martin Gebhart

©Starpix/ Alexander TUMA
KURIER-Geschäftsführer Richard Grasl mit Carola Lindenbauer (Kleid: Silvia Schneider), Veronica Ferres mit Ehemann Carsten Maschmeyer

KURIER-Geschäftsführer Richard Grasl mit Carola Lindenbauer (Kleid:  Silvia Schneider), Veronica Ferres mit Ehemann Carsten Maschmeyer

©Starpix / A. Tuma
46-220671790

freizeit-Chefredakteurin und Stv.-KURIER-Chefredakteurin Marlene Auer in  Juergen Christian Hoerl; Schmuck von Jul. Hügler. Christiane Flehberger, Leitung Raiffeisen Stadtbank Privatkunden & Private Banking

©Christian Dusek
Romy Verleihung 2025 in Kitzbühel - Studioportraits

Thomas Gottschalk und Richard Grasl

©Starpix / A. Tuma
Romy Verleihung 2025 in Kitzbühel

Katharina Kofler, KURIER-Marketingleitung, in Juergen Christian Hoerl. Aufgefallen: sehr schöne grüne Ohrringe

©Starpix/ Alexander TUMA
Ein Mann im grünen Anzug und seine Frau im schwarzen Kleid daneben

Franziskus Kriegs-Au (Juwelier Hügler) und Elisabeth Laimighofer. Die Leiterin für Vermarktung KURIER Medienhaus trägt schwarze Pailletten und Juwelen von Jul.  Hügler

©Starpix/ Alexander TUMA
Paulus Pohl (Dr. Bohl) und Isabella Klausnitzer - beide in Schwarz gekleidet

Paulus Pohl (Dr. Bohl) und Isabella Klausnitzer in Thang de Hoo, Schmuck: Schullin

©Starpix / A. Tuma
Staatssekretärin Elisabeth Zehetner im blauen Kleid

Staatssekretärin Elisabeth Zehetner (Bundesministerium für Wirtschaft, Energie und Tourismus) trägt aquafarbene Pailletten

©Starpix/ Alexander TUMA
KURIER-Herausgeberin Martina Salomon funkelt in einem goldenen Kleid

KURIER-Herausgeberin Martina Salomon funkelt in Marc Cain

©Starpix / A. Tuma
Sandra Maischberger

-Chefredakteurin und Stv.-KURIER-Chefredakteurin Marlene Auer in  Juergen Christian Hoerl; Schmuck von Jul. Hügler. Sandra Maischberger trägt „Kleid von der Stange“

©Starpix/ Alexander TUMA
46-220670030

Daniel Kierkemann-Rott, Executive Director DACH bei Explora Journeys

©kurier/Martin Stachl
46-220671284

Ilse Roeffen (Swarovski) und Helge Brückner

©Romar Ferry
46-220671282

Christoph Klingler (Eventim Austria) und Ehefrau  Christine (sReal)

©Christian Dusek
46-220671286

Astrid Steharnig-Staudinger (Österreich Werbung) und Agatha Kalandra (PwC Austria)

©Christian Dusek
46-220671968

Philipp König (Geschäftsführer kronehit) und Ehefrau Cécile

©Christian Dusek
46-220671970

Wilfried Lechner (Wienerberger), Julia Höfer

©Christian Dusek
46-220672597

Isa und die Armani/L’Oréal-Family (v. l.): Sebastian Köhler, Katharina Schönburg und Tanja Kanduth (ganz re.)

©Privat
46-220674779

Sabine Berglez von Berglez Travel Concierge (Mitte) und ihr Team 

©leadersnet.at/A. Felten
Romy Verleihung 2025 in Kitzbühel

Burkhard Ernst (Rainer Gruppe/Cult Film) 

©Starpix/ Alexander TUMA
Romy Verleihung 2025 in Kitzbühel

Galerist Walter Freller und Ehefrau  

©Starpix/ Alexander TUMA
Romy Verleihung 2025 in Kitzbühel - Studioportraits

Michael Reisch, Geschäftsführer des Filmfestivals Kitzbühel, mit Ehefrau Julia

©Starpix / A. Tuma
Kurier Romy Gala im Schloss Kaps in Kitzbühel am 28.11.2025

 Christian Harisch (Harisch Group, Lanserhof Group) mit Ehefrau Louisa

©BrauerPhotos / G.Nitschke
Claire Hoyos (Schloss Kaps) in Alice Temperley in gold Carolin Sinemus in braunem Kleid

Claire Hoyos (Schloss Kaps) in Alice Temperley; Carolin Sinemus trägt ihr eigenes Label: Madl Salzburg

©Starpix/ Alexander TUMA
Otto Retzer; mit Ehefrau Shirley

Jeder liebt Otto Retzer; mit Ehefrau Shirley in Sweetheart

©Starpix/ Alexander TUMA
ORF-Programmdirektorin Stefanie Groiss-Horowitz mit Kitzbühel-Legende Rosi Schipflinger
©Starpix / A. Tuma
RTL-Programmchefin Inga Leschek.

RTL-Programmchefin Inga Leschek. Weil sie Wienerin ist, trägt sie auch eine österreichische Designerin, nämlich Marina Hoermanseder

©Agency People Image/API (c) Michael Tinnefeld
