ROMY 2025: Die besten Looks der Gala-Nacht
Große Stars, glanzvolle Gäste, glamouröser Red Carpet in Schwarz und Gold: Die KURIER ROMY fand erstmals in Kitzbühel statt. Das sind unsere Lieblingslooks.
Zum ersten Mal wurde die KURIER ROMY in Kitzbühel gefeiert – und der rote Teppich vor Schloss Kaps wurde zur Bühne für die elegantesten Auftritte des Jahres. Unter dem Modemotto „Schwarz & Gold“ zeigten Schauspielerinnen, Moderatoren und Gäste, wie vielfältig festliche Abendmode aussehen kann: von schimmernden Roben über kunstvolle Capes bis hin zu kraftvollen Hosenanzügen.
Die ROMY-Gewinnerinnen und Gewinner
Während einige Stars – wie Silvia Schneider in ihrem eigenen goldenen Entwurf – mit opulenten Silhouetten glänzten, setzten andere auf zeitlose Linien: Veronica Ferres etwa erschien in einer raffiniert geradlinigen Jenny-Packham-Robe mit glitzerndem Cape-Element. Auch Raffaela Schaidreiter sorgte in einer Traumrobe von DAS KLEID Salzburg für einen der Hingucker des Abends.
Glänzende Star-Power: Michael „Bully“ Herbig, Thomas Gottschalk und Stefan Raab©Starpix/Alexander TUMA
Jedermann-ROMY: Philipp Hochmair in Dior. Deleila Piasko in Vivienne Westwood©kurier/Philipp Hutter
Verdient gewonnen: Die ROMY in der Kategorie ’TV-Journalismus') gab’s für Peter Klien. Sehr schöner Smoking übrigens©Agency People Image/API (c) Michael Tinnefeld
Unsere ROMY: Michael Ostrowski, Teresa Vogl in Eva Poleschinski (Schmuck: Jul. Hügler)©kurier/Philipp Hutter
Eine ganz besondere ROMY für Christa Kummer (Kleid: Dagmar Mikolics), überreicht von Roland Weißmann©Starpix/Alexander TUMA
Meine ROMY: Viktoria Schnaderbeck glänzt in schlicht-schönem Kleid (Modehaus Roth)©kurier/Philipp Hutter
Christa Kummer: Die legendäre ORF-Wettermoderatorin, Klima-Erklärerin und Stilikone wurde mit einer Sonder-ROMY geehrt.©Starpix/Alexander TUMA
Die Stars am Roten Teppich
Designer wie Michel Mayer, Eva Poleschinski, Juergen Christian Hoerl, Maurizio Giambra, Thang de Hoo und Atıl Kutoğlu prägten den Look des Events, und bewiesen, dass die ROMY mittlerweile modisch mit Europas großen Galas mithalten kann. Von schwarzer Eleganz bis zu goldenen Highlights reichte die Palette der Styles, die den Abend prägten.
Das schönste Kleid der ROMY-Nacht: Veronica Ferres in Jenny Packham. Auch die Prinzessin von Wales liebt die Abendkreationen der englischen Designerin©Starpix / A. Tuma
Family-Affair: Brigitte Kren trägt eine Kreation ihrer Schwiegertochter Kirsten Hiller-Kren©Starpix / A. Tuma
Goldstück 1: Silvia Schneider trägt Silvia Schneider und ist fast schöner als die ROMY selbst©Starpix / A. Tuma
Goldstück 2: Corinna Milborn in Michel Mayer. Aufgefallen: Haare und Kleid sind so schön Ton in Ton©Starpix / A. Tuma
Atemberaubend: Raffaela Schaidreiter in einer Traumrobe von DAS KLEID Salzburg, Designerin Marlene Mayer©Starpix/ Alexander TUMA
Zu viel Style? Gibt’s nicht! Influencerin mit Millionen Followern: Caro Daur in Stella McCartney©Starpix/ Alexander TUMA
Das Spitzenduo Paul Pizzera und Otto Jaus war auch in Kitzbühel©Starpix/ Alexander TUMA/Starpix/Alexander TUMA
Das große Backen: Christian Hümbs, Bettina Schliephake-Burchardt und TV-Star Enie van de Meiklokjes©Starpix/ Alexander TUMA
Grande Amore! Eva Schütz in Yves Saint Laurent mit Georg Dornauer©Starpix/Alexander TUMA
Elisabeth Köstinger in Talbot Runhof mit Johannes Frischmann©Starpix/ Alexander TUMA
Stefanie Reinsperger (Kleid: Jürgen Christian Hoerl) umarmt Josef Deininger©Starpix / A. Tuma
Hary Prinz mit Ehefrau Britta Rücker©Starpix / A. Tuma
Tobias und Julia Moretti©Starpix / A. Tuma
Erfolgsproduzent Oliver Auspitz („Vorstadtweiber“) und Ehefrau Daria©Starpix / A. Tuma
Thomas Hofer und Ehefrau©Starpix/ Alexander TUMA
Oberst Markus Reisner und Ehefrau Sonja©Starpix/ Alexander TUMA
Peter Resetarits und Claudia Schanza©Starpix / A. Tuma
Marco Angelini mit Ehefrau Maria Angelini-Santner (in Moon Dress)©Starpix / A. Tuma
Schauspieler-Ehepaar Susi Stach und Karl Fischer©Starpix / A. Tuma
Mode-Designerin Michel Mayer schillert in einer Eigenkreation©Starpix / A. Tuma
Agnes Husslein in einem Vintage-Kleid von Rochas, mit prachtvollem Türkisschmuck von Iradj Moini©Starpix / A. Tuma
Sehr elegant: Ingrid Flick in Dunkelblau mit Federakzenten©Starpix / A. Tuma
Was für eine Schauspielerin! Julia Jentsch im weißen Smoking von Seidensticker©Starpix/ Alexander TUMA
Kam in der Lederkluft: Judith Altenberger sieht ihrer Schwester Verena unglaublich ähnlich©Starpix / A. Tuma
Oliver Berben ist Deutschlands erfolgreichster Film- und TV-Produzent. Die Frau Mama war leider nicht dabei©Starpix / A. Tuma
Man in Black: Auch Heino Ferch kam zur ROMY©Agency People Image/API (c) Michael Tinnefeld
Patricia Aulitzky in Portugiesischer Spitze, eine Kreation von Michel Mayer©Starpix / A. Tuma
RTL-Programmchefin Inga Leschek. Weil sie Wienerin ist, trägt sie auch eine österreichische Designerin, nämlich Marina Hoermanseder©Agency People Image/API (c) Michael Tinnefeld
Weitere ROMY-Gäste & tolle Roben
Fünfhundert Gäste, glitzernder Schnee, eine neu errichtete ROMY-Hall und ein Red Carpet, der Opernball-Format hatte: Wir zeigen die schönsten Looks des Abends – von ikonisch bis überraschend, von klassisch bis verspielt.
Über 500 Gäste glänzten Freitagnacht bei der KURIER-ROMY 2025©kurier/Martin Stachl
Werner Kogler, Klaudia Tanner und KURIER-Chefredakteur Martin Gebhart©Starpix/ Alexander TUMA
KURIER-Geschäftsführer Richard Grasl mit Carola Lindenbauer (Kleid: Silvia Schneider), Veronica Ferres mit Ehemann Carsten Maschmeyer©Starpix / A. Tuma
freizeit-Chefredakteurin und Stv.-KURIER-Chefredakteurin Marlene Auer in Juergen Christian Hoerl; Schmuck von Jul. Hügler. Christiane Flehberger, Leitung Raiffeisen Stadtbank Privatkunden & Private Banking©Christian Dusek
Thomas Gottschalk und Richard Grasl©Starpix / A. Tuma
Katharina Kofler, KURIER-Marketingleitung, in Juergen Christian Hoerl. Aufgefallen: sehr schöne grüne Ohrringe©Starpix/ Alexander TUMA
Franziskus Kriegs-Au (Juwelier Hügler) und Elisabeth Laimighofer. Die Leiterin für Vermarktung KURIER Medienhaus trägt schwarze Pailletten und Juwelen von Jul. Hügler©Starpix/ Alexander TUMA
Paulus Pohl (Dr. Bohl) und Isabella Klausnitzer in Thang de Hoo, Schmuck: Schullin©Starpix / A. Tuma
Staatssekretärin Elisabeth Zehetner (Bundesministerium für Wirtschaft, Energie und Tourismus) trägt aquafarbene Pailletten©Starpix/ Alexander TUMA
KURIER-Herausgeberin Martina Salomon funkelt in Marc Cain©Starpix / A. Tuma
Sandra Maischberger trägt „Kleid von der Stange"
Daniel Kierkemann-Rott, Executive Director DACH bei Explora Journeys©kurier/Martin Stachl
Ilse Roeffen (Swarovski) und Helge Brückner©Romar Ferry
Christoph Klingler (Eventim Austria) und Ehefrau Christine (sReal)©Christian Dusek
Astrid Steharnig-Staudinger (Österreich Werbung) und Agatha Kalandra (PwC Austria)©Christian Dusek
Philipp König (Geschäftsführer kronehit) und Ehefrau Cécile©Christian Dusek
Wilfried Lechner (Wienerberger), Julia Höfer©Christian Dusek
Isa und die Armani/L’Oréal-Family (v. l.): Sebastian Köhler, Katharina Schönburg und Tanja Kanduth (ganz re.)©Privat
Sabine Berglez von Berglez Travel Concierge (Mitte) und ihr Team©leadersnet.at/A. Felten
Burkhard Ernst (Rainer Gruppe/Cult Film)©Starpix/ Alexander TUMA
Galerist Walter Freller und Ehefrau©Starpix/ Alexander TUMA
Michael Reisch, Geschäftsführer des Filmfestivals Kitzbühel, mit Ehefrau Julia©Starpix / A. Tuma
Christian Harisch (Harisch Group, Lanserhof Group) mit Ehefrau Louisa©BrauerPhotos / G.Nitschke
Claire Hoyos (Schloss Kaps) in Alice Temperley; Carolin Sinemus trägt ihr eigenes Label: Madl Salzburg©Starpix/ Alexander TUMA
Jeder liebt Otto Retzer; mit Ehefrau Shirley in Sweetheart©Starpix/ Alexander TUMA
