Jumpboard Reformer Pilates: Was dieser Trendsport wirklich bringt

Auf einem beweglichen Schlitten arbeiten Arme, Beine und der Rumpf gegen den Widerstand der Federn. Die Übungen sind dynamisch, kontrolliert und intensiv. Seit gut zwei Jahren erlebt das sogenannte Reformer Pilates einen regelrechten Boom – mit Kursen, die schnell ausgebucht sind. Jetzt bekommt der Fitness-Klassiker mit dem Jumpboard Reformer Pilates ein Upgrade.

Bei dieser Variante kommt das sogenannte Jumpboard am Ende des Reformers zum Einsatz. Die Trainierenden liegen dabei in Rückenlage und stoßen sich mit den Füßen ab, wobei die Bewegung ruhig und kontrolliert ausgeführt wird. Wie beim Reformer Pilates lässt sich auch hier der Federwiderstand individuell einstellen und ermöglicht so unterschiedliche Intensitätslevel.

Mit Cardio-Effekt „Es handelt sich um eine im Kraft- und Ausdauerbereich angesiedelte Belastung, die die Rumpf- und Bauchmuskulatur stärkt“, sagt der Wiener Sportmediziner Alexander Mildner. Durch die Sprungelemente ist die Jumpboard-Variante „anstrengender als das klassische Reformer Pilates“, ergänzt Pilates-Trainerin Stephanie Schellerer. Sie bietet ab März 2026 entsprechende Kurse im PY-Studio in der Wiener Innenstadt an. Eine Einheit dauert rund 55 Minuten und kostet zwischen 25 und 30 Euro pro Stunde.

In Österreich sind Jumpboard-Reformer-Kurse noch rar. „Weil es nur wenige Trainer gibt, die dafür ausgebildet sind“, sagt die Pilates-Trainerin. In der Vergangenheit habe es immer wieder Angebote gegeben, „aber leider hat es nicht funktioniert“. Das Training richtet sich „an eine Zielgruppe, die diese zusätzliche Anstrengung haben will. Da fürchten sich wahrscheinlich manche Leute davor.“ Grundsätzlich ist Jumpboard Reformer Pilates für jeden geeignet, der keine körperlichen Beschwerden im Bereich der Halswirbelsäule oder Lendenwirbelsäule hat. Es ist zudem ratsam, vorher einen klassischen Reformer-Pilates-Kurs besucht zu haben.

Wie effektiv ist es? Erste Fortschritte am Körper sind schon recht bald sichtbar – vorausgesetzt, es wird mindestens ein bis zwei Mal die Woche konstant trainiert. Aber: „Es gibt einen Plateau-Effekt – wie bei jedem Eigengewichtstraining, wo sich an Kraft und Körperdefiniton nichts ändert“, sagt Sportmediziner Mildner. Mit einer Cardio-Aktivität wie Laufen lasse sich Jumpboard Reformer Pilates ebenso nicht vergleichen. „Das Herz-Kreislauf-System wird mehr beansprucht und der Kalorienverbrauch ist höher, aber es gibt keinen Nachbrenner-Effekt“, erläutert der Experte. Ein klassisches Cardio- oder Krafttraining könne es daher nicht ersetzen.

Wo alles begann Reformer Pilates an sich gibt es schon lange. Bereits Anfang der 1920er-Jahre entwickelte der gelernte Bierbrauer Joseph Hubertus Pilates aus Mönchengladbach das Trainingsgerät „Reformer“, das er sich patentieren ließ. 1926 eröffnete er gemeinsam mit seiner Ehefrau Clara ein Studio in einer alten Fabrikhalle in New York. Die dort angebotenen Reformer-Pilates-Kurse richteten sich vor allem an Tänzerinnen und Tänzer und wurden zugleich gezielt zur Rehabilitation genutzt, wenn sie sich verletzt hatten. Sein Ansatz: mehr Flexibilität, den Körper ganzheitlich kräftigen und die Tiefenmuskulatur stärken – Prinzipien, die bis heute Bestand haben und sich in modernen Varianten wie dem Jumpboard Reformer Pilates zeigen.