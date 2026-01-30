John Galliano wird nach Rauswurf wieder von Dior hofiert

Es war John Galliano, der als Gast in der ersten Reihe bei Dior für die meiste Aufmerksamkeit in Modekreisen sorgte. Mit diesem Auftritt gilt der 2011 von Dior wegen rassistischer Äußerungen gefeuerte Designer endgültig und offiziell als rehabilitiert. Jonathan Anderson hatte ihn eingeladen.

Galliano "war Gott"

„Als ich an der Uni war, war er Gott“, so der neue Dior-Mastermind. Er nahm Kontakt auf und Galliano schenkte zum ersten Treffen Bergveilchen. Wie sehr Anderson die Modelegende bewundert, zeigen die Show-Einladungen in Form von Blumenbouquets, die von den Galliano-Veilchen inspiriert waren.

Neben Anna Wintour sitzend gab es Küsschen von Stargästen wie Rihanna für den 65-Jährigen, der sich sichtlich überwältigt zeigte.