"Teuerster Spargel der Welt": Was die Arzneipflanze 2026 alles kann

Der Hopfen ist ein „gottloses Unkraut“, das „die Menschen gefährdet“. Als die Engländer im 16. Jahrhundert begannen, die Kletterpflanze zum Bierbrauen zu verwenden, war der Widerstand enorm. König Heinrich VIII. verbot sie zweimal, doch Widerstand war zwecklos.

Der Hopfen trat, dem Reinheitsgebot sei Dank, seinen Siegeszug an und wird heute auf allen Kontinenten außer in der Antarktis angebaut, vor allem aber da, wo viel Bier gebraut wird. Im bayerischen Hallertau wurden im Vorjahr auf fast 16.000 Hektar mehr als 37.000 Tonnen geerntet. In Österreich findet man ihn im Mühlviertel, im Waldviertel und im steirischen Leutschach.

Arzneipflanze 2026

Vielleicht hätten die schäumenden Engländer selbst Hopfen zu sich nehmen sollen, denn die beruhigende und schlaffördernde Wirkung ist wissenschaftlich nachgewiesen und das Potenzial der Kletterstaude im medizinischen Bereich groß. Deshalb wurde der Hopfen am Mittwoch zur österreichischen Arzneipflanze des Jahres 2026 gekürt.

Kein Fan: Hildegard von Bingen

Hildegard von Bingen wäre davon wohl nicht begeistert gewesen. Sie erkannte zwar die konservierende Wirkung des Hopfens an, der das Bier „vor einer gewissen Fäulnis“ bewahre, gleichzeitig fand sie jedoch, dass er bei Männern Melancholie verstärke. Diese Wirkung sei wohl eher dem Bierkonsum geschuldet, als dem Hopfen selbst, spekulierte der Präsident der Herbal Medicinal Products Platform Austria, die die österreichische Arzneipflanze kürt.

Die arabischen Ärzte des 13. Jahrhunderts hingegen würden der Wahl wohlwollend zustimmen. Sie waren die Ersten, die auf die schlaffördernde Wirkung des Hopfens vertrauten.

Hilft bei Schlaf- und Angststörungen

Ein „solides Potenzial“ bei Schlaf- und Angststörungen sieht etwa Christian Gruber von der MedUni Wien, vor allem in Kombination mit Baldrian oder Melisse. Diese Mischung „steht für gesunden, natürlichen Schlaf“, bestätigt auch Jost Langhorst, Professor für Integrative Medizin in Duisburg-Essen. Studien zeigen, dass dadurch die Schlafdauer länger und die Schlafqualität besser wird.