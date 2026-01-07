Bei Kälte sprengt falsche Creme die Haut: Pflege-Tipps für kalte Winter

Wenn die Kälterekorde purzeln, verlangt der Winter dem Körper viel ab, vor allem unserem größten Organ, der Haut. „Im Winter leidet die Haut grundsätzlich“, bestätigt die Wiener Dermatologin Barbara Franz. „Durch die Heizungsluft innen und die kalte Luft draußen, vor allem bei Minustemperaturen, wird der Haut, vor allem im Gesicht, Feuchtigkeit entzogen.“ Sie beginnt zu spannen, die Lippen werden rissig. Frauen haben eine dünnere Haut und sind deshalb davon stärker betroffen als Männer. Am sensibelsten sind Blau- oder Grünäugige. Warum heiß Duschen und baden die Haut belastet „Dazu kommt, dass wir tendenziell im Winter gerne lang heiß duschen oder ein heißes Bad nehmen. Das ist gerade für den empfindlichen Hauttyp, der auch zu Neurodermitis oder Ekzemen neigt, sehr schlecht, weil die Hitze die letzte Feuchtigkeit aus der Haut zieht“, warnt die Ärztin. Außerdem würde durch die hohe Temperatur die erste Abwehr-Linie der Haut „regelrecht runtergewaschen“, wodurch sie sich nicht mehr selbst schützen kann.

Wenn die Gesichtscreme plötzlich schadet statt nützt Sobald sich die Temperatur dem Gefrierpunkt nähert, rät die Dermatologin, Cremen mit leichten, wasserbasierten Texturen oder Gels zu meiden. Denn diese ziehen erst ein und frieren dann. Dadurch dehnen sich die Wassermoleküle aus und sprengen die Haut. „Wir bekommen Risse“, beschreibt Franz, "und die Haut ist entzündet". Stattdessen empfiehlt sie reichhaltige Cold Creams, vor allem abends.

Bei der Pflege sei es wichtig, tagsüber zu schützen und am Abend die Regeneration zu unterstützen. Denn "während wir tagsüber wach sind, schläft die Haut und während wir schlafen, läuft unser Körper auf immunologischer Ebene auf Hochtouren, das heißt, er wird auf zellulärer Ebene repariert". Winter-Ersatz für Duschgel Beim Duschen oder Baden empfiehlt die Expertin rückfettende Duschöle, wie Mandel- oder Sesamöl. „Das muss man gar nicht in der Apotheke kaufen, da ist alles immer doppelt so teuer“, versichert Franz. Produkte aus dem Supermarkt würden reichen. Will man trotz Haube und Schal nicht auf Make-up verzichten, solle man auf creme-basierte Varianten umsteigen, weil Puder ebenfalls austrocknend wirkt.