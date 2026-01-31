Warum in der Haute Couture eine neue Sanftheit herrscht

Ob Kate Hudson sich während der Armani-Privé-Show schon eine Robe für ihren Oscar-Auftritt im März ausgesucht hat? Es darf fast drauf gewettet werden.

Die Schauspielerin zeigte sich neben anderen Stargästen wie Michelle Pfeiffer begeistert von Silvana Armanis erster alleiniger Kollektion nach dem Tod von Giorgio Armani. 45 Jahre lang hat sie bereits an der Seite des Onkels gearbeitet.

Die Vorlieben der 70-Jährigen waren nicht zu übersehen. Filigrane, perfekt sitzende Hosenanzüge, transparente Stoffe – sogar die Krawatten – in Jadegrün und Zartrosa. „Ich trage nie Röcke, ich trage nur Hosen“, verriet Mrs. Armani nach der Show im Gespräch.

Rosa, Weiß, Türkis

Überhaupt war Zartheit das leitende Motiv dieser Couture-Woche. Rosatöne beherrschten die Farbpalette neben viel Weiß, etwas Rot, dazu gab es türkise Akzente. Stofflich wurden vermehrt auf transparente, schwebende Materialien wie Seide gesetzt, die sich erst in der Bewegung voll entfalten. Diese neue, bewusste Weiblichkeit und Sanftheit wirkt wie ein Gegenentwurf zu einer Welt, die von Dauerkrisen und aggressiven Bildern geprägt ist.

Bei Chanel setzte Matthieu Blazy ebenfalls auf Zurückhaltung im Auftritt – kein großer Bombast, doch im Detail offenbarte sich die eigentliche Haute Couture: feine Stickereien und viel leiser Luxus, der erst auf den zweiten Blick sichtbar wurde.